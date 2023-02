Ron DeSantis uit Florida zegt dat hij NBC zal boycotten totdat het netwerk de waarheid begint te vertellen

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, nam woensdag een ongebruikelijke stap door NBC en MSNBC te laten weten dat hij ze zal negeren totdat hij een verontschuldiging ontvangt voor valse beschuldiging van racisme.

“Er zal geen rekening worden gehouden met iets dat verband houdt met NBC Universal of zijn gelieerde ondernemingen totdat en in ieder geval Andrea Mitchell de flagrante leugen corrigeert die ze over de gouverneur heeft geuit… DeSantis’ perssecretaris, Bryan Griffin, gezegd in een verklaring.

NBC en zijn gelieerde ondernemingen moeten dat ook “een consistent trackrecord van waarheidsgetrouwe rapportage weergeven”, Griffioen toegevoegd.

Tijdens een interview met vice-president Kamala Harris, dat vorige week werd uitgezonden op ‘MSNBC Reports’, beweerde Mitchell dat DeSantis “zegt dat slavernij en de nasleep van slavernij niet aan schoolkinderen in Florida mogen worden geleerd” en beschuldigde hem ervan onwetend te zijn “Zwarte geschiedenis en de zwarte ervaring.”

Griffin reageerde op het interview van Mitchell en noemde het ‘beschamend’.

“Deze vraag van (Mitchell) illustreert alles wat er mis is met bedrijfsmedia. Ze zijn niet per ongeluk slecht in hun werk – ze zijn kwaadwillig van plan mensen te misleiden, “ Hij getweet op vrijdag. “(DeSantis) heeft dit nooit gezegd, en Florida heeft uitgebreide zwarte geschiedenisvereisten.”

Volgens het kantoor van de gouverneur hebben Mitchell noch haar netwerk tot nu toe excuses aangeboden of de valse bewering ingetrokken.

DeSantis werd voor het eerst verkozen in 2018, na een termijn in het Amerikaanse Congres. “biomedische veiligheid” een.

Sindsdien heeft hij ook geprobeerd om wat hij raciale en genderindoctrinatieprogramma’s noemde, te verbieden, waarbij hij aanklachten kreeg van democraten. Zijn wet op de ouderlijke rechten die de bevordering van genderidentiteit bij kleuters verbiedt, werd door de democraten aan de kaak gesteld “Zeg geen homo,” een label dat vervolgens door de meeste Amerikaanse media werd opgepikt.

Eerder deze week bekritiseerde de National Public Radio DeSantis voor het verbieden “genderbevestigend” procedures, aan de hand van een voorbeeld van een 13-jarige die puberteitblokkers wilde. Griffin sprak namens de gouverneur en hekelde NPR als een “door de overheid gefinancierde propagandamachine” en zei dat Florida weigert “buigen voor een radicale minderheid” en is van plan “staan ​​voor het beschermen van onze kinderen en het beschermen van hun onschuld.”

Hoewel DeSantis zijn intentie om zich kandidaat te stellen voor de Republikeinse presidentiële nominatie in 2024 niet heeft aangekondigd, heeft een factie binnen de partij gepleit voor hem als alternatief voor voormalig president Donald Trump. De grootste donor van de Democraten, George Soros, heeft de hoop uitgesproken dat een splitsing tussen DeSantis en Trump de Republikeinse partij zou kunnen vernietigen.