Das Büro von Newsom teilte mit, dass Kalifornien auch medizinische Hilfe und Hilfsgüter in die Region, einschließlich Gaza, schicken werde.

Kalifornien ist die Heimat der größten Bevölkerung arabischer Amerikaner und der zweitgrößten jüdischen Bevölkerung in den USA

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul (D), ist heute in Israel und trifft sich mit Opfern der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober. Senator Chuck Schumer (DN.Y.) war in China gewesen, verließ das Land aber angesichts der sich abzeichnenden Angriffe auf Israel schnell. Schumer führte dann eine Delegation nach Tel Aviv, die während des schweren Raketenbeschusses in einen sicheren Bunker gebracht wurde.

Christopher Cadelago hat zu diesem Bericht beigetragen.