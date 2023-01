Gouverneur Chris Sununu sagt, er erwäge die Bewerbung des Weißen Hauses für 2024

Washington

CNN

—



GOP-Gouverneur Chris Sununu aus New Hampshire sagte am Sonntag, er erwäge ein Angebot des Weißen Hauses im Jahr 2024 und nannte den „Lebe frei oder stirb“-Geist des Granite State als Modell für die Republikanische Partei.

„Ja“, sagte Sununu, als er von Dana Bash von CNN in „State of the Union“ gefragt wurde, ob er eine Präsidentschaftskandidatur erwäge.

„Ich habe wirklich keinen Zeitplan. Ich verbringe natürlich viel Zeit damit, die Partei als Republikaner wachsen zu lassen, mit Unabhängigen zu sprechen, mit der nächsten Generation potenzieller republikanischer Wähler zu sprechen, die derzeit niemand wirklich erreicht“, sagte er.

Bisher ist der frühere Präsident Donald Trump der einzige hochkarätige Republikaner, der sich offiziell für einen Lauf im Weißen Haus im Jahr 2024 beworben hat, aber mehrere andere, darunter der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, erwägen, ihn für die Nominierung herauszufordern.

Sununu, der im vergangenen Herbst eine vierte zweijährige Amtszeit als Gouverneur mit mehr als 15 Punkten gewonnen hatte, räumte am Sonntag ein, dass DeSantis „wahrscheinlich ohne Zweifel New Hampshire jetzt gewinnen würde“. Er sagte, Trump, der am Samstag bei einem Treffen der GOP von New Hampshire sprach, könne den Staat wieder gewinnen, fügte aber hinzu, dass der ehemalige Präsident „nicht wirklich dieses Feuer, diese Energie, denke ich, die viele Leute gesehen haben … hineinbringen würde ’16.“

„Er wird es sich auch verdienen müssen“, sagte Sununu über Trump. „Und das ist New Hampshire. Selbst wenn Sie der ehemalige Präsident sind, müssen Sie kommen und es sich verdienen, von Mensch zu Mensch.“

Die Unterstützung für eine weitere Trump-Kandidatur für die Präsidentschaft unter GOP-nahen Wählern ging im vergangenen Jahr in drei CNN-Umfragen zu diesem Thema zurück. Im Januar 2022 ergab die Umfrage eine nahezu ausgeglichene Verteilung: 50 % gaben an, dass sie hofften, dass Trump der Kandidat sein würde, und 49 % wollten jemand anderen. Bis Juli wollten 44 %, dass Trump der Kandidat der Partei wird, und bis Dezember sagten 38 % dasselbe.

Sununu wurde am Sonntag zu einer kürzlich durchgeführten Umfrage der University of New Hampshire befragt, die ergab, dass DeSantis unter den wahrscheinlichen primären Wählern der staatlichen GOP mit 42% bis 30% vor Trump liegt, während alle anderen befragten Kandidaten, einschließlich des Gouverneurs des Staates Granite, im einstelligen Bereich liegen.

„Ich bin überrascht, dass andere Kandidaten, ich denke viele von uns, nicht besser abschneiden“, sagte Sununu. „Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass ich überhaupt an dieser Umfrage teilnehme.“

Unabhängig davon, ob er die Präsidentschaftsnominierung anstrebt oder nicht, sagte Sununu, dass die Kandidaten auch wissen sollten, wann sie aus dem Rennen ausscheiden müssen.

„Ich denke, es gibt viel Hoffnung und Gelegenheit für gute Kandidaten, sich zu bewerben und die Botschaft dahin zu bringen, wo sie hingehört“, sagte er. „Aber die Disziplin kommt auch raus. Die Disziplin und das Sagen: „Schau mal, du wählst nur 5 %, du musst raus.“ Wir wollen hier kein überfülltes Feld.“

Sununu skizzierte am Sonntag die Werte, die eine mögliche Bewerbung des Weißen Hauses verankern würden, als er die Republikaner aufforderte, zum „Glauben an die individuelle Verantwortung“ zurückzukehren, anstatt sich in kulturelle Kämpfe zu stürzen.

„Ich denke, ein Großteil der republikanischen Führung steht hinter dieser Idee, dass wir kämpfen müssen. Und ich verstehe, denn in einer Führungsposition muss man bereit sein, den Kampf zu führen. Aber wir können keine Führung haben, bei der es nur um den Kampf geht“, sagte er.

Die Politik liegt in Sununus Familie: Er ist der 82. Gouverneur von New Hampshire, während sein Vater, John H. Sununu, von 1983 bis 1989 der 75. Gouverneur war, bevor er Stabschef des Weißen Hauses von Präsident George HW Bush wurde. Sein älterer Bruder, John E. Sununu, vertrat den Staat von 1997 bis 2009 im Repräsentantenhaus und im Senat.