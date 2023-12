Goudstaven zijn opgenomen in de omkopingszaak van Bob Menendez die verband houdt met de overval in 2013, zo blijkt uit de gegevens

Ten minste vier goudstaven gevonden bij de huiszoeking door de FBI in het huis van senator Bob Menendez waren rechtstreeks in verband gebracht met een zakenman uit New Jersey die nu wordt beschuldigd van het omkopen van de senior senator van de staat, de aanklager van Bergen County uit een overvalzaak uit 2013.

De zakenman, Fred Daibes, meldde bij de politie dat hij het slachtoffer was van een gewapende overval in 2013, en hij vroeg de politie om de van hem gestolen goudstaven terug te halen. Daibes meldde $500.000 in contanten en er waren 22 goudstaven gestolen, blijkt uit politiegegevens in Edgewater, NJ. De politie heeft later vier verdachten met de gestolen goederen aangehouden.

Om zijn bezittingen terug te krijgen, ondertekende Daibes ‘eigendomsvrijgaveformulieren’, waarin werd verklaard dat de goudstaven van hem waren, zo blijkt uit de gegevens.

“Elke goudstaaf heeft zijn eigen serienummer”, zei Daibes tegen onderzoekers in een transcript uit 2014, gemaakt door aanklagers en politie die de gestolen kostbaarheden hadden teruggevonden – en teruggegeven aan Daibes. „Ze zijn allemaal gestempeld… je zult er nooit twee op dezelfde manier zien gestempeld.“

Tien jaar later zei de FBI dat ze vier goudstaven met unieke serienummers hadden gevonden in de woning van Menendez en zijn vrouw Nadine in Clifton, NJ.

In de aanklacht wegens omkoping uit 2023 tegen de Democratische senator en Daibes hebben aanklagers foto’s opgenomen van enkele van de vermeende steekpenningen die in het huis van Menendez zijn aangetroffen, waaronder vier goudstaven. De serienummers van de vier goudstaven in de aanklacht wegens omkoping lijken exact overeen te komen met vier van de goudstaven die Daibes als gestolen heeft gecertificeerd en aan hem heeft teruggegeven in de overvalzaak van 2013.

Een goudstaaf van de Swiss Bank Corp. met serienummer 590005, die volgens de FBI tijdens een huiszoeking in 2023 uit het huis van de senator was buitgemaakt, werd bijvoorbeeld tien jaar eerder ook als gestolen door Daibes opgegeven – en aan hem teruggegeven. De handtekening en initialen van Daibes verschijnen in het bewijslogboek, waarin elke specifieke goudstaaf met het bijbehorende serienummer is opgenomen.

Federale onderzoekers beweren dat senator Bob Menendez, DN.J., steekpenningen heeft ontvangen in de vorm van goudstaven. USDC Zuidelijk district van New York

“Dit alles betekent slecht nieuws voor senator Menendez, omdat de keten van hechtenis – zo lijkt het – heel gemakkelijk te bewijzen zal zijn”, zegt juridisch analist Danny Cevallos van NBC.

Het was november 2013 toen Daibes de politie vertelde dat hij het slachtoffer was van een gewapende overval in zijn penthouse-appartement in Edgewater. De miljonair-ontwikkelaar zei dat hij aan een stoel was vastgebonden terwijl de dieven er vandoor gingen met contant geld, goud en sieraden.

De vier verdachten werden snel opgepakt en bekende later schuld. Daibes was als slachtoffer aanwezig bij de rechtbank. Op 13 december 2013 ondertekende Daibes documenten om zijn eigendommen terug te krijgen, inclusief de goudstaven.

Cevallos zei dat als Daibes inderdaad goudstaven aan Bob en Nadine Menendez heeft gegeven, dit alleen niet het misdrijf van omkoping bewijst.

“Was er sprake van een tegenprestatie? Was het in ruil voor de officiële handelingen van de senator – of beloften daarvan,’ zei Cevallos.

De FBI zei dat de tegenprestatie tussen Menendez en Daibes onder meer pogingen van de senator omvatte om invloed uit te oefenen op het Amerikaanse Openbaar Ministerie in New Jersey, dat in 2018 een onderzoek deed naar Daibes voor een afzonderlijke misdaad van bankfraude.

Daibes en Menendez, samen met andere medebeklaagden Nadine Menendez, Wael Hana en Jose Uribe, ontkennen allemaal elk wangedrag en hebben onschuldig gepleit.

“De beschuldigingen tegen mij zijn precies dat: beschuldigingen”, zei Menendez op een persconferentie nadat de aanklacht tegen omkoping was onthuld. In een verklaring over de bij hem thuis gevonden goudstaven die verband houden met een tien jaar oude overval, zei de raadsman van Menendez dat hij “geen commentaar zal geven op anonieme medialekken die bedoeld zijn om zijn recht op een eerlijk proces te schaden. Hij kijkt ernaar uit om de claims van de regering voor de rechtbank te behandelen, op basis van een volledig overzicht van het bewijsmateriaal.”

De senator heeft ontkend dat hij uitbetalingen van Daibes heeft aangenomen, ook al beweren aanklagers dat uit tests blijkt dat de vingerafdrukken en het DNA van Daibes aanwezig zijn op enkele van de tienduizenden contanten die in het huis van Menendez zijn gevonden.

“Dertig jaar lang heb ik duizenden contant geld opgenomen van mijn persoonlijke spaarrekening, die ik heb bewaard voor noodgevallen en vanwege de geschiedenis van mijn familie die in Cuba werd geconfisqueerd”, zei de senator.

Menendez en zijn vrouw worden er ook van beschuldigd geld in ontvangst te hebben genomen van zakenman Wael Hana, aldus de FBI. In ruil daarvoor zeiden onderzoekers dat de senator zijn positie als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen zou hebben gebruikt om Hana te helpen een exclusief Halal-vleesinspectiecontract met de Egyptische regering binnen te halen. Ze zeiden ook dat de senator in ruil voor steekpenningen de regering van Egypte probeerde te helpen met wapenverkoop.

Aanklagers zeiden dat Menendez ook een Mercedes en andere uitbetalingen van Jose Uribe accepteerde. In ruil daarvoor zeiden de aanklagers dat Menendez aanbood te proberen Uribe te helpen met een lopend onderzoek van de procureur-generaal.

Wat de afzonderlijke bankfraudezaak van Daibes betreft: een federale rechter uit New Jersey heeft een pleidooiovereenkomst afgewezen waarin Daibes schuldig pleitte aan één aanklacht en een proeftijd kreeg opgelegd nadat de nieuwe beschuldigingen van omkoping aan het licht kwamen.

Een advocaat van Daibes zei dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn cliënt “vrijgesproken zal worden als al het bewijsmateriaal gehoord is.”

