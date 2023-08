Goud en zilver voor Österreichs Downhiller – Tretlager

Fort William – Nebst schottischem Sauwetter gab es für Österreichs Downhill-Mountainbike-Team Regen van medailles op de Weltmeisterschaft in Fort William. Valentina „Vali“ Höll, die aan de race deelnam als Favoritin en Titelverteigerin, werd de heerser van de Damen. Der Schladminger Andreas Kolb passeerde den Sieg wohl nur aufgrund eines Ausrutschers am vom Regen völlig aufgeweichten Kurs. Er is een kloof van 0.6 Sekunden hinter seinem britischen Atherton-Teamcolleges Charlie Hatton die Silbermedaille. Besser hätte das WM-Wochenende aus Sicht des österreichischen Teams kaum ausfallen können. Höll en Kolb bestätigten mit den Medailles en u kunt mehrfach im heurigen Weltcup bewiesene Form.