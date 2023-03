CNN

Superman en Batman klinken als een behoorlijk solide een-tweetje, maar de details van die combinatie maken de CW’s nieuwe line-up op dinsdag enigszins ongedaan, met het derde seizoen van “Superman & Lois” en een nieuw Dark Knight-aangrenzend drama, “Gotham Knights”. ” Met name de eerste vliegt deze keer niet zo hoog, terwijl de laatste te veel speelt als een “Riverdale”-wannabe.

Naast een lange lijst van producties die perifeer verbonden zijn met de Caped Crusader (waaronder “Gotham”, “Titans”, “Pennyworth” en “Batwoman”), begint “Gotham Knights” met het provocerende uitgangspunt dat Batman/Bruce Wayne is vermoord, zijn geadopteerde zoon, Turner Hayes (Oscar Morgan), achterlatend om te proberen te achterhalen wie verantwoordelijk is.

Toch werd Turner niet echt in de vleermuishandel van de familie gebracht, met een van zijn klasgenoten, Carrie Kelley (Navia Robinson), die optrad als Batman’s sidekick Robin. De slecht gehumeurde dochter van de Joker, Duela (Olivia Rose Keegan), wordt ook in dit de facto Scooby-team getrokken, samen met een broer of zus van ervaren dieven, Harper (Fallon Smythe) en Cullen Row (Tyler DiChiara).

Door de omstandigheden worden ze allemaal vluchtelingen, en er is veel gekibbel en gekibbel onder hen, waarbij Duela plagend naar Turner verwijst als ‘Bat-brat’. Wat betreft het geserialiseerde mysterie, de rode draad is de schimmige criminele onderneming die bekend staat als de Court of Owls, wiens snode daden ervoor zorgen dat het tienercontingent boven hun hoofd lijkt te zitten.

De sfeer ademt zeker de duistere visie van een corrupte, dystopische Gotham die we hebben leren kennen, maar het verliest veel door dat te combineren met een “Gossip Girl” (kies jouw versie) gevoeligheid. En als je vragen hebt over alle vermiste ouders in de show, ga dan in de rij staan.

“Gotham Knights” is te bekijken voor toegewijde fans van het genre of DC-completisten, maar het voelt vooral als een nieuwe test van de coattails (of cape tails) van de franchise. De show voedt vooral de perceptie dat het ondanks de duurzaamheid van het personage mogelijk is om eens te vaak in de Batcave te duiken.

Wat betreft ‘Superman & Lois’, wat een lichtpuntje was geweest voor de CW, begint het seizoen langzaam, met een ongeïnspireerde geserialiseerde dreiging en veel nadruk op het jongleren met relaties tussen de kerncast.

De show introduceert ook een meer gegronde crisis voor de Kents, Clark (Tyler Hoechlin) en Lois Lane (Elizabeth Tulloch), samen met hun tienerzonen, waarbij Michael Bishop de rol van Jonathan overneemt (nadat Jordan Elsass ervoor koos om de show te verlaten) en Alex Garfin keert terug als Jordan.

Het is duidelijk dat de formule voor deze CW-serie afhangt van het spelen van de soap-opera-aspecten (wie wist dat het slaperige kleine Smallville zo’n broeinest van hormonen was?), Want ondanks de indrukwekkende speciale effecten voor tv is het niet alsof ze producer worden Greg Berlanti en zijn teams verliezen met een budget ter grootte van Zack Snyder.

Maar zelfs als we daar rekening mee houden, voelt “Superman & Lois” trager aan, alsof de producers hun best doen om personages op onverwachte maar niet bijzonder interessante manieren te koppelen, inclusief de wegwerpbare subplots rond Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), die nu op de hoogte is van Clarks geheim en haar huwelijksproblemen.

Een deel van de missie van “Superman” zal zijn om “Gotham Knights” te helpen lanceren, terwijl beide worden geconfronteerd met de meer existentiële dreiging van de CW die zijn programmeringsprofiel verandert – en zijn afhankelijkheid van titels van DC (zoals CNN, een onderdeel van Warner Bros. Discovery) – onder nieuwe eigenaar.

Het is niet bepaald een slechte combinatie, maar eerder het soort team dat minder moedig en gedurfd aanvoelt dan gewoon vertrouwd en uitgespeeld.

“Superman & Lois” en “Gotham Knights” gaan in première op 14 maart om 20.00 uur en 21.00 uur ET op de CW.