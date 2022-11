Gosens serviert nach der WM: „Ein Lebenstraum ist geplatzt“

Robin Gosens ist enttäuscht über seine Nichtnominierung für die WM 2022: Der Linksfuß will sich nun bei Inter Mailand durchsetzen.

Die Nichtnominierung von Robin Gosens war eine der größten Überraschungen, als Bundestrainer Hansi Flick den Kader bekannt gab. Der Inter-Star war verständlicherweise enttäuscht, vor der WM ausgeschieden zu sein.

David Raum und Christian Günter haben sich ein WM-Ticket gesichert und duellieren sich um den Platz als Linksverteidiger. Beide Spieler sind definitiv nicht über jeden Zweifel erhaben. Raum ist seit seinem Wechsel nach Leipzig ein Schatten der Vorsaison und zeigte sehr unbeständige Leistungen mit deutlich mehr Ausreißern nach unten als nach oben. Christian Günter konnte in seiner Profikarriere noch nicht beweisen, dass er auch ohne Freiburg-Trikot zu Höchstleistungen fähig ist. Zudem sind seine Statistiken in der laufenden Saison eher abenteuerlich schlecht. Eine Zweikampfquote von 36,7 Prozent und eine Passquote von 69,6 Prozent sind auf dem Papier nicht WM-tauglich.

Gosens nach Angebot enttäuscht: „Ein Lebenstraum ist geplatzt“



Angesichts der eher schwachen Konkurrenz ist klar, dass Robin Gosens enttäuscht auf das Ausscheiden reagiert hat. „Für mich ist ein Lebenstraum geplatzt, das tut weh“, erklärte er dem Rheinische Post. Allerdings merkte der Linksfuß an, dass er die Beweggründe von Hansi Flick nachvollziehen könne. Der Bundestrainer hatte über mangelnde Spielzeit von Gosens geklagt. Allerdings muss man anmerken, dass der 28-Jährige in dieser Saison fast 600 Minuten auf dem Buckel hat und unter anderem Champions-League-Spiele gegen Barcelona und Bayern München bestritten hat – und das ist gar nicht mal so schlecht.

Etwas rätselhaft ist, dass Flick hier mit der Spielzeit streitet, dafür aber Lukas Klostermann nominiert, der verletzungsbedingt ein einziges Spiel bestritt.

Gosens will bei Inter durchbeißen: „Ich habe das Niveau“



Robin Gosens will nach dem WM-Rückschlag keine Konsequenzen ziehen – zumindest nicht in Form eines Vereinswechsels. „Natürlich möchte ich irgendwann in der Bundesliga spielen, aber mein Ziel ist es, mich bei Inter Mailand zu behaupten“, sagte der Serie-A-Profi. Der EM-Teilnehmer von 2021 hat das Gefühl, „noch nicht angekommen zu sein“ und glaubt, „das Niveau zu haben, um bei einem Spitzenklub wie Inter durchzubrechen“.

Gelingt ihm das, wird Gosens für die EM 2024 sicherlich wieder ein Thema sein. Eine Heim-EM ist ohnehin ein viel erstrebenswerteres Ziel als die Winter-Wüsten-WM 2022.

