Gorilla Glass Victus 2 schützt Ihr Galaxy S23 Ultra

Samsung und seine Partner befinden sich im Trollout-Modus mit vollem Funktionsumfang, während wir uns dem Unpacked-Event nächste Woche nähern und all die kleinen Details ankündigen, die wahrscheinlich beschönigt werden, wenn die Galaxy S23-Reihe offiziell wird. Ein Paradebeispiel dafür ist die Tatsache, dass Cornings Gorilla Glass Victus 2 nun in einer Ankündigung in dieser Woche für Samsungs „nächste Galaxy-Flaggschiff-Smartphones“ bestätigt wurde.

Für diejenigen, die die ursprüngliche Enthüllung von Gorilla Glass Victus 2 verpasst haben, ist dies Cornings neues erstklassiges Schutzglas für Geräte wie Smartphones. In einem früheren Artikel beschrieb Tim es als „verbesserte Fallleistung, eine sehr hohe Beständigkeit gegen Kratzer und scharfe Kontaktschäden sowie eine bessere Beständigkeit nach solchen Vorfällen“. Die verbesserte Fallleistung scheint hier der große Verkaufsschlager zu sein, also ist das cool. Wir nehmen die gesamte Fallstärke, die wir in einem Smartphone im Wert von über 1.000 US-Dollar bekommen können.

Nach unserer Zählung könnte Samsung der erste sein, der Victus 2 verwendet, da es erst im November letzten Jahres angekündigt wurde. Erwarten Sie jedoch nicht, dass Samsung die einzigen Benutzer von Victus 2 sein werden – Smartphone-Hersteller lieben immer noch die Schutzglaslösungen von Corning.

Da es hier nicht viel mehr zu sagen gibt, lasse ich Sie mit einer Frage zurück. Glauben wir, dass sich Produkte wie Gorilla Glass von Corning im Laufe der Jahre wirklich verbessert haben und einen angemessenen Schutz vor Stürzen bieten? Ich kenne viele Anwendungsfälle von Ihnen, und daher spielt es keine Rolle, wie viel Glas auf der Rückseite ist, aber ich laufe mit den meisten Telefonen immer noch nackt. Zum Glück lasse ich sie nicht fallen, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich darauf vertrauen kann, dass das Glas überall auf meinen Telefonen nicht mit einem einzigen Tropfen auf eine harte Oberfläche zerbricht. Soll ich aufhören, mir so viele Sorgen zu machen, oder nicht?