GOP zeigt mit dem Finger in alle Richtungen, während die Partei Wahlverluste absorbiert

Sen. Tom Baumwolle (R-Ark.), der vor zwei Jahren die Nominierungsrede für McConnell (R-Ky.) hielt und seine Kandidatur für die Führung unterstützt, sagte in „Face the Nation“ von CBS News, dass er keinen Grund sehe, die Wahlen zur Führung zu verschieben .

„Der große Wrestling-Champion Ric Flair pflegte zu sagen: ‚Um der Mann zu sein, muss man den Mann schlagen‘, und bisher hatte niemand den Mut, vorzutreten und Senator McConnell herauszufordern“, sagte Cotton. „Es ist besser, dass wir diese Wahlen vorantreiben, damit wir uns wieder auf die Stichwahl in Georgia konzentrieren können.“

Mit Sens. Catherine Cortez Masto (D-Nev.) und Markus Kelly (D-Ariz.) Die Demokraten gewinnen die Wiederwahl und gehen mit der Mehrheit in der Hand in die Stichwahl in Georgia am 6. Dezember. Einige Republikaner nannten jedoch den ungewissen Ausgang des Rennens im Senat von Georgia als Grund, bis Dezember mit der Abstimmung über das GOP-Führungsteam zu warten.

Scott hatte erwogen, McConnell als GOP-Führer herauszufordern, entschied sich aber schließlich nach der schlechten Wahlleistung der Partei dagegen. Am Sonntag bekräftigte er, dass die Partei die Wahlen zum Parteivorsitz verschieben sollte.

„Leute haben mich angerufen, um zu sehen, ob ich laufen werde“, sagte Scott in „Sunday Morning Futures“ von Fox News. „Hier ist mein Fokus: Wir müssen Georgien immer noch gewinnen, ich werde nichts vom Tisch nehmen, aber meine Aufgabe ist es jetzt, alles zu tun, um Herschel zum Sieg zu verhelfen.“

Scotts Vorstoß, die Wahlen zur Führung zu verschieben, ist die letzte Runde seiner monatelangen Fehde mit McConnell. Im Frühjahr veröffentlichte Scott einen 11-Punkte-Vorschlag, vor dem McConnell und andere Republikaner im Senat warnten, er würde als Futter für Wahlkampfanzeigen der Demokraten dienen. Sowohl Biden als auch Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer zitierte den Plan in öffentlichen Reden und deutete an, dass er zu Steuererhöhungen führen könnte.

Im Laufe des Sommers sagte Scott, er und McConnell hätten eine „strategische Meinungsverschiedenheit“, nachdem der GOP-Führer angedeutet hatte, dass „die Qualität der Kandidaten viel mit dem Ergebnis“ der Senatswahlen zu tun habe – eine Aussage, die als Schlag gegen einige der Trump interpretiert wurde -ausgerichtete Kandidaten, die aus Vorwahlen hervorgegangen sind.

Scott verteidigte seine Bemühungen am Sonntag in Fox News und schoss erneut auf McConnell, während er gleichzeitig die Republikaner dafür kritisierte, dass sie sich „mit den Demokraten zusammengetan“ hätten.

„Als ich meinen Plan vorlegte, sagte er, wir würden nur darüber reden, wie schlecht die Demokraten sind“, sagte er. „Die Führung sagte nein, wir werden keinen Plan haben.“

Sen. Ron Johnson (R-Wis.), der gerade die Wiederwahl gewonnen hat, wiederholte am Sonntag, dass die Führungswahlen verschoben werden sollten, damit „jeder, der kandidieren möchte, mit Kollegen sprechen kann, um eine fundierte Entscheidung zur Kandidatur zu treffen“. Er sagte auch, er schließe seine eigene Kandidatur für die Leitung des Republican Policy Committee nicht aus.

Sen. Joni Ernst (R-Iowa), die GOP-Führerin Nr. 5, sagte im vergangenen Frühjahr, sie plane, für diesen Platz zu kandidieren, der vom pensionierten Senator frei werden wird. Roy Blunt (R-Mo.).