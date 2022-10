GOP-Stellvertreter, um sich für Herschel Walker aus Georgia zu versammeln, um die unnachgiebige Unterstützung der nationalen Partei zu demonstrieren

Walker wird von Floridas Senator Rick Scott, dem Vorsitzenden des Senatskampagnenarms der Partei, und Arkansas Senator Tom Cotton an einer Haltestelle in Carrollton, etwa eine Stunde westlich von Atlanta, auf einer landesweiten Bustour als Zeichen der Stärke begleitet nationale Republikaner für den von Trump unterstützten Kandidaten in einer ihrer wichtigsten Pick-up-Chancen.

Ihr Besuch erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in einem Rennen, das für die Hoffnungen beider Parteien auf den Gewinn des Senats mit 50:50 entscheidend ist. Die meisten Umfragen zeigen, dass Walker und der demokratische Senator Raphael Warnock, der für eine volle Amtszeit von sechs Jahren kandidiert, weniger als einen Monat vor dem Wahltag in einem engen Wettbewerb stehen.

Nach den jüngsten Geschichten über Walker plant das National Republican Senatorial Committee unter der Leitung von Scott, einen Teil der 2,5 Millionen US-Dollar an Werbeausgaben, die es aus New Hampshire abzieht, nach Georgia zu leiten, während die Parteiführer – darunter der ehemalige Präsident Donald Trump und die Republikaner Die Vorsitzende des Nationalkomitees, Ronna McDaniel, schließt die Reihen zur Unterstützung von Walker.

Walker hat Berichte von The Daily Beast und der New York Times dementiert, die zusammengenommen ergeben haben, dass der Republikaner einer Frau, mit der er in einer Beziehung war, eine Abtreibung im Jahr 2009 erstattet und zwei Jahre später erneut beantragt hat, dass sie sich dem Eingriff unterzieht nachdem sie schwanger wurde. Sie weigerte sich beim zweiten Mal und bekam einen Sohn, von dem sie sagte, er sei jetzt 10 Jahre alt.

CNN hat die Behauptung der Frau über die Abtreibung oder dass Walker sie zum Abbruch einer zweiten Schwangerschaft gedrängt hat, nicht unabhängig bestätigt. CNN hat die Walker-Kampagne um einen Kommentar gebeten.

Walker dementierte den ersten Daily Beast-Bericht und bezeichnete die Behauptungen der Frau wiederholt als „völlige Lüge“, wobei er diesen Ausdruck auf einer Pressekonferenz letzte Woche und in einer Spenden-E-Mail am Montag verwendete, in der er sich selbst als Opfer einer Verleumdung darstellte Wahlkampf und verglich sich mit den Richtern des Obersten Gerichtshofs Clarence Thomas und Brett Kavanaugh.

„Lassen Sie es mich klar sagen: Ich habe nie für jemanden bezahlt, um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Es ist eine glatte Lüge“, schrieb Walker in der E-Mail, in der „die Linke“ beschuldigt wurde, die Berichte über ihn manipuliert zu haben, und fügte dann hinzu: „Ihre Einschüchterung Taktiken haben bei den Richtern Thomas oder Kavanaugh nicht funktioniert, und sie werden bei mir nicht funktionieren.“

In einem Kommentar gegenüber NBC News am Freitag schien Walker zu bestätigen, dass er die Identität der Frau kennt, die behauptete, er habe für eine Abtreibung bezahlt. Er bestritt jedoch weiterhin jegliche Kenntnis des Verfahrens.

„Sie ist seit Jahren wütend auf mich und es ist sehr schwierig“, sagte er NBC in einem kurzen Interview, wie die Verkaufsstelle sagte.

Die Entscheidung von Scott und Cotton, für die Kundgebung nach Georgia zu reisen, unterstreicht die Überzeugung der GOP, dass die Anschuldigungen gegen Walker seinen Chancen keinen irreparablen Schaden zugefügt haben. Ihr Besuch stärkt auch die GOP-Strategie, Walker wie ein zu Unrecht verleumdetes Opfer aussehen zu lassen.

„Die Demokraten wollen dieses Land zerstören, und sie werden versuchen, jeden zu zerstören, der sich ihnen in den Weg stellt. Heute ist es Herschel Walker, aber morgen ist es das amerikanische Volk“, sagte Scott in einer Erklärung, die am Samstag an CNN gesendet wurde. „Ich bin stolz darauf, Herschel Walker zur Seite zu stehen und sicherzustellen, dass die Georgier wissen, dass er immer kämpfen wird, um sie vor den Kräften zu schützen, die versuchen, die Werte und die Wirtschaft Georgiens zu zerstören, angeführt von Raphael Warnock.“

McDaniel, der RNC-Chef, bekräftigte die Unterstützung des Partei-Establishments in einer sonntäglichen Spendenaktion für Unterstützer. Nachdem er die Berichte als „zusammengebraut“ und „nichts weniger als Rufmord“ beschrieben hatte.

„Herschel Walker wird für ein sichereres und wohlhabenderes Georgia sorgen, und der RNC steht zu unserer Unterstützung seiner Kampagne“, schrieb McDaniel.

Walker hat auch die anhaltende Unterstützung von Trump, der die Medien beschuldigte, den Kandidaten in einem Social-Media-Post „verleumdet“ zu haben. Ein neuer Super-PAC, der von Top-Trump-Verbündeten, MAGA Inc., ins Leben gerufen wurde, hat ebenfalls fast 1 Million US-Dollar an neuen Ausgaben für das Rennen in Georgia bereitgestellt, als Teil einer Fünf-Staaten-Ausgabe von 5 Millionen US-Dollar für wichtige Senatsrennen.

Trumps Beispiel war von zentraler Bedeutung für die Reaktion der Republikaner auf die Anschuldigungen.

Scott Paradise, Kampagnenmanager von Walker, bezog sich ausdrücklich auf den ehemaligen Präsidenten, als er letzten Dienstag mit Mitarbeitern sprach, und räumte ein, dass der erste Daily Beast-Bericht ein Rückschlag war, sagte eine mit den Äußerungen vertraute Quelle letzte Woche gegenüber CNN. Aber er verwies auch auf Trumps Sieg im Jahr 2016 – in Anspielung auf die Veröffentlichung des „Access Hollywood“-Bands, in dem er grob über das Herumtasten von Frauen sprach – als Beweis dafür, dass Walker ein brauchbarer Kandidat blieb, und stellte auch fest, dass die Kampagne einen Aufschwung erlebt hatte in Fundraising in den Stunden, seit Walker die anfänglichen Anschuldigungen bestritt. (Paradise bestritt später, sich auf das „Access Hollywood“-Video zu beziehen.)

Es gab jedoch einige Hinweise auf Probleme in den Reihen der Walker. Die Kampagne entließ letzte Woche ihren politischen Direktor, Taylor Crowe. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, die Entlassung sei unter dem Verdacht erfolgt, Crowe habe Informationen an die Medien weitergegeben. Es ist unklar, ob andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Crowe reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Während sich die Republikaner um Walker versammeln und unbegründete Anschuldigungen gegen die Demokraten und Warnock schleudern, mit Behauptungen, dass sie die Anschuldigungen der Frau fabrizieren, hat der Amtsinhaber in dieser Angelegenheit größtenteils geschwiegen und sich geweigert, seinen Gegner direkt anzugreifen oder zu verurteilen.

„Es liegt an den Wählern von Georgia. Es liegt nicht an ihm, es liegt nicht an mir“, sagte Warnock Reportern nach einer Kundgebung am Samstag in Columbus. „Wir wissen, dass mein Gegner Probleme mit der Wahrheit hat. Und wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, aber ich konzentriere mich direkt auf die Gesundheitsbedürfnisse meiner Wähler, einschließlich der reproduktiven Gesundheit.“

Auf die Frage, ob er Walkers Leugnung glaubt, zögerte Warnock erneut und sagte, dass seine Ansicht „irrelevant ist, weil die Menschen in Georgia entscheiden werden“.