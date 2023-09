CNN

Während sich die Republikaner auf eine zweite Präsidentschaftsdebatte vorbereiten, schrecken einige der wichtigsten Geldgeber der Partei vor der Größe des voraussichtlich auf der Bühne erscheinenden Teilnehmerfelds zurück und befürchten zunehmend, dass der Vorsprung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Umfragen immer schwerer zu überwinden ist.

Und während einige die Debatte am 27. September in der Ronald Reagan Presidential Library im kalifornischen Simi Valley als potenziellen Wendepunkt im Kampf um die Nominierung der Republikaner betrachten – mit der Möglichkeit für einen oder zwei Kandidaten, sich noch von der Masse abzuheben –, sehen andere die Debatte am 27. September in der Ronald Reagan Presidential Library im kalifornischen Simi Valley als potenziellen Wendepunkt an Geber befürchten laut, dass sich das Zeitfenster für die Entstehung einer Trump-Alternative verengt.

Ihre öffentliche Angst unterstreicht die Kluft zwischen dem Populismus, der die republikanische Basis belebt, und dem, was einige langjährige Parteispender als ihre pragmatische Ansicht bezeichnen: dass Trump, wenn er der republikanische Kandidat wird, erneut an Präsident Joe Biden fallen und möglicherweise die knappe Mehrheit der republikanischen Repräsentanten im Repräsentantenhaus gefährden wird.

„Mein Grundgedanke ist, dass wir nicht den Luxus der Zeit haben“, sagte Eric Levine, ein New Yorker Anwalt und Spendensammler, der den Senator von South Carolina, Tim Scott, unterstützt und kürzlich seine Republikanerkollegen dazu aufrief, von der Seitenlinie zu verschwinden .

„Asa Hutchinson muss weg. Chris Christie muss verschwinden. Gouverneur (Doug) Burgum muss die Bühne verlassen“, sagte er. „Sie haben keine Chance.“

Andere sind fatalistischer.

„Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas tun kann, um dieses Rennen zu beeinflussen“, sagte Frayda Levin, eine republikanische Spenderin aus New Jersey. „Das Dilemma jedes Republikaners ist derzeit: Versuchen wir, Trump zu untergraben und zu zerstören, nur um dann wiederzukommen und uns zu verfolgen, weil er der Kandidat ist und es Trump oder Biden ist?“

Levin sitzt im Vorstand der einflussreichen konservativen Gruppe Club for Growth, die sich gegen Trump ausgesprochen hat, sagte jedoch, dass sie ihre Ansichten zum Wettbewerb 2024 als Einzelperson zum Ausdruck bringe.

Laut von CNN zusammengestellten AdImpact-Daten hat ein mit dem Klub verbündeter Super-PAC bisher etwa 6 Millionen US-Dollar für Anti-Trump-Werbung ausgegeben.

Levin, der bei den Vorwahlen keinen Kandidaten unterstützt hat, sagte, dass die Macht großer Geldgeber, einen Präsidentschaftswahlkampf zu gestalten, in der Trump-Ära geschwunden sei, da der frühere Präsident auf Spender in kleinen Dollars angewiesen sei und seinen festen Einfluss auf die Basis der Republikanischen Partei habe.

Und von CNN befragte Spender sagten auch, dass sie zögern würden, sich einer Anti-Trump-Fraktion bei den Parlamentswahlen anzuschließen, sollte er sich die Nominierung sichern.

Die gegenwärtige Situation sorgt für ein gewisses Maß an Unsicherheit, da sich die Kandidaten darauf vorbereiten, nächste Woche in Kalifornien zusammenzutreffen, um mehr zu tun, als nur potenzielle republikanische Vorwahlwähler und Fraktionsmitglieder zu beeindrucken. Debatten können als Vorsprechen für Kandidaten dienen, um Spender von ihrer Lebensfähigkeit zu überzeugen. Nun scheint die Herausforderung des Fachgebiets darin zu bestehen, einige regelmäßige Parteimitarbeiter davon zu überzeugen, dass sie sich überhaupt engagieren sollten.

Derzeit ist Trump der unangefochtene Spitzenkandidat für die Zustimmung seiner Partei – trotz einer Reihe rechtlicher Probleme, darunter vier separate Strafanklagen.

Die jüngste Umfrage von CNN zeigt, dass der ehemalige Präsident einen großen Vorsprung vor dem Rest der Republikaner hat. Seine Zustimmung liegt im Durchschnitt bei 58 %, gefolgt von Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit 14 %.

Der Unternehmer Vivek Ramaswamy liegt mit 7 % auf dem dritten Platz, nachdem er letzten Monat in der ersten GOP-Debatte eine aufsehenerregende Leistung erbracht hatte. (Die CNN-Umfrage ist ein Durchschnitt der vier jüngsten überparteilichen, nationalen Umfragen unter potenziellen oder wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwählern im Jahr 2024, die den CNN-Standards entsprechen.)

Einige der größten Akteure in republikanischen Finanzkreisen haben deutlich gemacht, dass sie sich von Trump abwenden wollen – oder es zumindest vermeiden wollen, ihm bei der Nominierung zu helfen. Aber viele haben sich noch nicht dazu bereit erklärt, einen anderen Kandidaten zu unterstützen – etwa vier Monate vor dem ersten Nominierungswettbewerb – und sind immer noch unsicher, ob irgendein einziger Trump-Rivale die Fähigkeiten bewiesen hat, den ehemaligen Präsidenten zu besiegen.

Der Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin – einer der größten Mitwirkenden in der GOP-Politik – sagte CNBC in einem am Montag ausgestrahlten Interview, dass er trotz seiner Unterstützung für DeSantis‘ frühere Gouverneurskampagnen vorerst am Rande bleibt.

Griffin, dessen Nettovermögen Forbes auf 35 Milliarden US-Dollar beziffert, sorgte 2021 mit einer Spende von 5 Millionen US-Dollar für Aufsehen, um DeSantis‘ Gouverneurswiederwahl in Florida im vergangenen Jahr zu unterstützen.

In dem Interview kritisierte Griffin jedoch weiterhin die Strafmaßnahmen von DeSantis gegen die Walt Disney Company und sagte, er wünsche sich jüngere republikanische und demokratische Kandidaten für die Präsidentschaft.

„Wir würden eine Debatte über Ideen, Prinzipien und Richtlinien führen, um dies zu einer großartigen Nation zu machen“, sagte er. „Wir führen den Dialog gerade nicht.“

Das wohlhabende Netzwerk um den Kansas-Milliardär Charles Koch zeigt keine Anzeichen dafür, von seinem Versprechen, eine Trump-Alternative zu unterstützen, abzuweichen, hat aber bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen noch keine öffentliche Unterstützung abgegeben.

Große Mitwirkende sagen, Trump sei „schlagbar“. Er ist schlagbar, aber wer taucht als Alternative auf?“ sagte ein republikanischer Stratege, der eng mit GOP-Spendern zusammenarbeitet. „Niemand vereint sich oder zeigt echte Wachstumsfähigkeit.“

Ein erfahrener Spendensammler der Republikaner sagte, die Spender der Partei würden „sich die ersten paar Debatten ansehen und dann ernst werden“.

„Jeder hat seine eigenen kleinen Freundschaften und Hintergründe“, fügte die Spendenaktion hinzu. „Sie sind alle zersplittert.“

Die Spendenaktion prognostizierte gegen Ende Oktober weitere Unterstützungen, „weil die Leute mitmachen wollen“, was es für die Kandidaten zu diesem Zeitpunkt des Wahlkampfs umso wichtiger macht, „die Woche zu gewinnen“.

Einige Spender sagen, es sei einfach zu früh, einen Kandidaten auszuschließen.

„Dies könnte ein Rennen sein, das auf ein Ergebnis mit Rückstand zusteuert“, sagte Fred Klipsch, ein Geschäftsmann aus Indiana, der die Bewerbung des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence um die Nominierung der Republikaner unterstützt und ein Spender des Koch-Netzwerks war. Er sagte, Pence habe immer noch die Möglichkeit, seine „Erfahrung und sein Wissen“ bei der nächsten Debatte noch einmal unter Beweis zu stellen und mehr Unterstützung zu gewinnen.

Die Herausforderung für einige in dem überfüllten Feld besteht darin, die Debatte überhaupt erst auf die Bühne zu bringen. Das Republikanische Nationalkomitee hat strengere Kriterien festgelegt, um sich für die zweite Debatte zu qualifizieren, verglichen mit dem ersten Duell letzten Monat in Milwaukee.

Um an der Debatte nächste Woche teilzunehmen, müssen republikanische Präsidentschaftskandidaten in zwei nationalen Umfragen oder in einer nationalen Umfrage und zwei Umfragen in verschiedenen Bundesstaaten mit vorzeitiger Stimmabgabe – Iowa, New Hampshire, South Carolina oder Nevada – mindestens 3 % erreichen. Darüber hinaus müssen die Kandidaten mindestens 50.000 einzelne Spender haben, davon mindestens 200 Spender in 20 Bundesstaaten oder Territorien.

Diese Anforderungen könnten sich als schwierige Hürde für weniger bekannte Kandidaten erweisen, die Schwierigkeiten hatten, sich bei Wählern und Spendern durchzusetzen. Die Kandidaten haben bis zum 25. September Zeit, die neuen Kriterien zu erfüllen.

Trump, der die Debatte im August ausgelassen hatte, hat angedeutet, dass er sich nächste Woche in Kalifornien nicht zu seinen Rivalen gesellen wird. Stattdessen wird erwartet, dass er nach Detroit reist, um vor einem Publikum, zu dem auch aktuelle und ehemalige Gewerkschaftsmitglieder gehören, eine Rede zu halten, wobei die Bemerkungen als Gegenprogramm zur Debatte dienen sollen.

Für Levine kann die Verkleinerung des Feldes gar nicht früh genug kommen, da er Scott, DeSantis und die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, als die einzigen Kandidaten ansieht, die das Potenzial haben, dem ehemaligen Präsidenten eine ernsthafte Herausforderung zu stellen.

„Ich weigere mich derzeit, die Unvermeidlichkeit zu akzeptieren“, dass Trump der Kandidat der Republikanischen Partei wird, sagte er. „Macht mich das zu Pollyanna? Das glaube ich nicht. So wenige Leute sagen mir, dass sie Trump wollen.“

Anfang des Monats schickte Levine eine E-Mail an rund 1.500 andere Spender, Freunde und Wahlbeamte und forderte sie auf, sich hinter Scott als Trump-Alternative zu stellen.

„Es gibt eine Menge Leute, die ihre Hände ringen“ angesichts der Aussicht, dass Trump die Nominierung gewinnen könnte, „aber sie weigern sich, aufzustehen und irgendetwas zu unternehmen.“ … Wenn wir verlieren, verlieren wir. Aber versuchen Sie es zumindest“, sagte Levine.

Bisher seien etwa 50 Menschen seinem Aufruf zu den Waffen gefolgt, sagte er. Laut Levine sagten einige, sie würden sich ihm anschließen, während andere sagten, sie würden Haley unterstützen. Nur zwei warnten ihn davor, den ehemaligen Präsidenten zu verärgern.

Sollte Trump jedoch im Vorwahlkampf der Republikaner siegen, sagte Levine, er werde nicht aktiv darauf hinarbeiten, dass er bei den Parlamentswahlen geschlagen werde, sondern sich stattdessen darauf konzentrieren, seiner Partei im nächsten Jahr dabei zu helfen, die Kontrolle über den US-Senat zu übernehmen.

Um den Senat zu gewinnen, müssen die Republikaner nur zwei Sitze erringen (oder einen, wenn die Partei auch das Weiße Haus gewinnt).

In ähnlicher Weise sagte Levin, die Spenderin aus New Jersey, sie werde ihre Aufmerksamkeit auf die Wahlen im Kongress richten und alle Schritte vermeiden, die Bidens Wiederwahl unterstützen könnten. Sie nannte das Gerangel, Geldgeber davon zu überzeugen, Trump in den Vorwahlen anzugreifen, „ein interessantes Experiment zur Demokratie“.

„Wir haben das Gefühl, dass wir nicht wollen, dass unsere wohlhabende Klasse unser Land regiert, und doch sehen wir, dass die Leute sagen: ‚Ich wünschte, diese Geldgeber könnten Trump aus dem Rennen nehmen‘“, sagte sie.