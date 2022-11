GOP-Senatoren fordern, die Wahlen zur Führung zu verschieben

Sie schlagen vor, die Wahlen zur Führung zu verschieben, bis alle Senatswahlen ausgerufen sind, was fast einen Monat dauern wird, da die Stichwahl in Georgia Anfang Dezember bevorsteht.

„Führungswahlen abzuhalten, ohne von den Kandidaten gehört zu haben, wie sie ihre Führungsaufgaben erfüllen werden, und bevor wir wissen, ob wir in der Mehrheit sein werden oder wer überhaupt alle unsere Mitglieder sind, verstößt gegen die grundlegendsten Prinzipien eines demokratischen Prozesses“, heißt es in dem Brief . „Das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie Führungswahlen im größten Beratungsgremium der Welt durchgeführt werden sollten. „

Unabhängig davon twitterte Senator Marco Rubio (R-Fla.) am Freitag, dass die Führungswahlen verschoben werden sollten, während die Partei „sicherstellt, dass diejenigen, die uns führen wollen, sich wirklich dafür einsetzen, für die Prioritäten und Werte der arbeitenden Amerikaner (von allen) zu kämpfen Hintergrund), der uns große Gewinne bescherte“ an Orten wie Florida. Ein Rubio-Berater sagte, dass der Senator von Florida möchte, dass die Partei ihre Vision für die nächsten zwei Jahre definiert und gleichzeitig einen Rückblick darauf wirft, wie sie für eine weitere Amtszeit mit dem Minderheitenstatus im Senat enden könnten.

Senator Josh Hawley (R-Mo.) hat ebenfalls dazu aufgerufen, die Wahlen zur Führung zu verschieben, und sagte, er werde wahrscheinlich gegen McConnell stimmen. Die anderen GOP-Senatoren verfolgen noch keine so harte Linie und sagten, sie wollten „eine Chance, von Führungskandidaten zu hören, welche Art von kooperativem Konferenzregierungsmodell wir annehmen sollten“.