GOP plant, die „geweckte“ Wall Street zu bestrafen

In der Mitte stehen republikanische Komiteeführer, die von ihrer Basis unter Druck gesetzt werden, einen populistischen Takt gegenüber Großunternehmen anzunehmen.

„Meine Mitglieder wollen eine Botschaft senden, dass man sich nicht vor eine linksextreme Agenda beugen kann und immer noch Republikaner hat, die im Namen freier Märkte und eines Marktes, der diesen Unternehmen zugute kommt, den guten Kampf führen“, sagte Rep. Patrick McHenry (RN.C.), der bereit ist, den Vorsitz im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zu übernehmen, sagte in einem Interview. „Das ist sicher ein komplizierter Faktor.“

Die Zusagen markieren eine erstaunliche Wendung der traditionellen Partei des Großkapitals. Während die Republikaner zweifellos ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus nutzen würden, um die Vorschläge der Biden-Regierung zur Regulierung der Finanzen zurückzudrängen, sind die GOP-Gesetzgeber zunehmend frustriert über die Giganten der Wall Street, die soziale Positionen einnehmen, die im Widerspruch zur konservativen Bewegung stehen.

Die Verschiebung hinterlässt große Banken und Investmentfirmen mit einer schrumpfenden Zahl zuverlässiger Verbündeter in Washington. Die extreme Linke und die extreme Rechte sind bestrebt, auf die Branche zu schießen und setzen sie unter ständige politische Belagerung.

Die Unternehmen und ihre weitläufigen Handelsgruppen in Washington – darunter mehrere, die für diesen Artikel kontaktiert wurden – müssen sich noch öffentlich gegen die intensive Prüfung wehren, die auf sie zukommt, teilweise aus Angst vor Repressalien von rechts und links. Die US-Handelskammer, der Business Roundtable und das Bank Policy Institute gehören zu den Gruppen, die eine Stellungnahme ablehnten.

„Es fehlt völlig an eingebauten Fähigkeiten oder Kompetenzen, um sich an diesem Kampf zu beteiligen“, sagte der Exekutivdirektor von American Compass, Oren Cass, der als Innenpolitikchef für Sen fungierte. Mitt RomneyPräsidentschaftswahlkampf 2012. „Auf der Seite der Wall Street gibt es nur die Annahme, dass man hinter diesen Politikern rennen und sich verstecken kann, die aufstehen und sagen werden: ‚Nein, nein, lasst sie in Ruhe und es wird das Beste für alle sein.‘ Das fliegt einfach nicht mehr.“

Der Antagonismus gegenüber Großbanken und Investmentmanagern baut sich seit Jahren auf der Rechten auf, als die Firmen versuchten, sich nach Massenschießereien von der Finanzierung von Schusswaffen zu distanzieren, und weitreichende Versprechungen zur Bekämpfung des Klimawandels machten. Der frühere Präsident Donald Trump nahm in den letzten Tagen seiner Präsidentschaftskandidatur 2016 eine Anti-Wall-Street-Botschaft auf, um Wähler aus der Arbeiterklasse zu gewinnen, bevor er seine Regierung mit erfahrenen Finanziers wie dem ehemaligen Präsidenten von Goldman Sachs, Gary Cohn, bevölkerte.

Der Konflikt verschärfte sich in der Biden-Ära, als sich die Unternehmen für die Regulierung durch die Demokraten neu kalibrierten und die von Nachhaltigkeitsinvestoren angestrebten Umwelt-, Sozial- und Governance-Aktivitäten (ESG) verstärkten – Bemühungen, die oft von blauen staatlichen Pensionsfonds angeführt wurden. Ein weiterer Auslöser war der Schritt einiger Unternehmen, die Wahlkampfspenden an Republikaner, die die Ergebnisse der Wahlen 2020 anfochten, auszusetzen.

Rep. Blaine Lütkemeyer (R-Mo.), der wahrscheinlich als Vorsitzender des Unterausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses fungieren wird, sagte, die Republikaner müssten Unternehmensleiter und Vorstände ermächtigen, „einige dieser aufgewachten Dinge und die Dinge der sozialen Gerechtigkeit zurückzudrängen, damit sie wieder ihre Arbeit tun können Unternehmen statt Soziallabors.“

„Die Finanzdienstleistungsbranche wird 2023 sicherlich mit einer feindlicheren GOP-Mehrheit konfrontiert sein als in den vergangenen Jahren“, sagte Cliff Roberti, ein ehemaliger Finanzdienstleistungsberater des Republikanischen Repräsentantenhauses, der jetzt als Mitbegründer von Federal Hall Policy Advisors Unternehmenskunden vertritt. Die „Firmen müssen effektiv nachweisen, dass sie die Entscheidungsfindung nicht politisieren und im Einklang mit den Interessen von Investoren und Unternehmen handeln, die Zugang zu Kapital benötigen.“

Rep. Andy Barr (R-Ky.), ein weiterer wahrscheinlicher Vorsitzender des Unterausschusses für Finanzdienstleistungen, hob die Vermögensverwaltungsgiganten BlackRock, State Street, Vanguard, Invesco und Fidelity als „großartige Unternehmen“ hervor, die „diesen Unsinn der Politisierung der Kapitalallokation durch ESG beenden sollten“. Barr sagte, er betrachte den ESG-Anlagetrend als „die Bewaffnung der Finanzregulierung, die darauf abzielt, amerikanische Energieunternehmen zu diskriminieren“.

„Wir wollen diese Investmentfondsgesellschaften, ETF-Unternehmen, die Mitglieder der [Investment Company Institute trade group] vor den Kongress zu kommen und uns zu sagen, wie sie den Kurs ändern und anfangen werden, die Renditen der Anleger wieder zu priorisieren, anstatt diesen ESG-Betrug zu fördern“, sagte er in einem Interview.

Die von Barr genannten Unternehmen lehnten Anfragen nach Kommentaren ab oder antworteten nicht. Angesichts der Prüfung ihres Einflusses auf die amerikanischen Unternehmen haben BlackRock und Vanguard Pläne angekündigt, ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, über die Richtlinien der Unternehmen abzustimmen, in die sie investieren.

Ein Sprecher des Investment Company Institute, das die Unternehmen vertritt, sagte, die Gruppe arbeite mit „beiden Parteien im Kongress zusammen, um die langfristigen finanziellen Interessen“ der Investoren zu vertreten, und „wird unseren parteiübergreifenden Ansatz“ bei der Gesetzgebung fortsetzen.

Befürworter nachhaltiger Anlagepraktiken argumentieren, dass Unternehmen durch ihre eigenen Geschäftsinteressen motiviert sind, einschließlich der Reaktion auf die drohenden Auswirkungen des Klimawandels.

Der Geschäftsführer von Ceres, Steven Rothstein, dessen gemeinnützige Organisation für Nachhaltigkeit JPMorgan Chase und die Bank of America zu ihren Mitgliedern zählt, sagte: „Marktteilnehmer – aus geschäftlichen, nicht aus politischen Gründen – haben erkannt, dass das Klima ein wachsendes Risiko darstellt.“

„Die Klimakrise ist ein erhebliches Geschäftsrisiko“, sagte er. „Um zu verhindern, dass dies enorme materielle Auswirkungen auf ihre Unternehmen hat [they need] sie in ihre Entscheidungsfindung einzubauen.“

Rep. Sean Castenein Demokrat aus Illinois im Finanzdienstleistungsgremium, sagte, dass das Kapital „aus rein marktwirtschaftlichen Gründen“ weg von fossilen Brennstoffen und hin zu sauberer Energie fließt.

„Sie haben Märkte, die da sitzen und sagen: Ich sehe, was die Verbraucher fordern, ich sehe, welche Trends weltweit vor sich gehen, ich möchte mein Kapital in einen Sektor verlagern, der in der Lage ist, Kapital zu investieren und stabile Renditen zu erzielen“, sagte er. „Der verrückte Flügel der Republikanischen Partei sieht das alles und sagt: ‚Wenn wir das einfach als aufgeweckten Kapitalismus bezeichnen, können wir vielleicht Finanzinstitute dazu bringen, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, die Geld zurück in unsere Kongressbezirke lenken.’“

Während Banken von der Rechten geschlagen werden, haben sie sich den Versuchen der Biden-Regulierungsbehörden widersetzt, der Branche Umwelt- und Sozialrichtlinien aufzuerlegen, einschließlich der Offenlegung von Klimarisiken.

Die American Bankers Association sagte in einem Juni-Brief an die Federal Reserve, das Finanzministerium und andere Behörden, dass es Banken im Allgemeinen freistehen sollte, Geschäfte mit einem von ihnen gewählten Unternehmen zu tätigen oder nicht zu tätigen, solange dies legal ist und nicht gegen Antidiskriminierungsgesetze verstößt.

„Dieser marktwirtschaftliche Ansatz hat dieser Nation das stärkste und widerstandsfähigste Finanzsystem der Welt beschert, und die zunehmenden Bemühungen politischer Entscheidungsträger von allen Seiten des politischen Spektrums, in die Vermittlung von Kapital einzugreifen, riskieren, dieses System zu untergraben“, so die ABA und teilten die Landesbankenverbände mit.

Pensionierter Sen. Pat Toomey aus Pennsylvania, der oberste Republikaner im Bankenausschuss des Senats und ehemaliger Präsident der Interessenvertretung des freien Marktes Club for Growth, fordert seine Kollegen auf, die Aktivitäten der Finanzindustrie für Umwelt- und Sozialinvestitionen im Zaum zu halten. Toomey hat nach Informationen über die Geschäftstätigkeit von ESG-Ratingfirmen gesucht.

„Viele liberale Politiker drängen die Banken, sowohl ihre Bilanzen als auch ihren Einfluss zu nutzen, um Themen anzugehen, die nichts mit Banken zu tun haben, wie etwa die globale Erwärmung, Waffenkontrolle, Wahlrechte und Abtreibung“, sagte Toomey in einer Erklärung. „Mehrere große Banken waren viel zu bereit, sich diesen Forderungen zu fügen, indem sie eine liberale ESG-Agenda annahmen, die außerhalb der repräsentativen Demokratie operiert.“

Sen. Tim Scott aus South Carolina, der bereit ist, der nächste Top-Republikaner im Senatsbankwesen zu werden, hat begonnen, bei Finanzunternehmen Bedenken hinsichtlich ihrer Praktiken zu äußern. Er tadelte letztes Jahr Bank-CEOs, nachdem ihre Unternehmen sich gegen ein Stimmrechtsreformgesetz in Georgia ausgesprochen hatten, das sie als diskriminierend bezeichneten. Letzten Monat unterzeichnete er einen Brief, in dem er forderte, dass PayPal eine zurückgezogene Richtlinie erklärt, die Benutzer für die Verbreitung von Fehlinformationen bestraft hätte.

Ein weiteres Hauptziel der Republikaner werden die Verbindungen der Finanzindustrie zu China sein.

Luetkemeyer schwebte, warf chinesische Unternehmen von den US-Börsen und begrenzte Investitionen in China – „unser geschworenen Feind“.

„Was wir in unserem Ausschuss tun müssen, ist, das Bewusstsein zu schärfen“, sagte er gegenüber POLITICO. „Diese Leute wollen uns Schaden zufügen, und Sie helfen ihnen, indem Sie weiterhin in ihr Land investieren und ihnen das Kapital für das Wachstum ihrer Wirtschaft geben. Du musst damit aufhören.“

Declan Harty hat zu diesem Bericht beigetragen.