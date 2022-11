GOP-Megaspender: Ich bin bereit, DeSantis 24 als Präsident zu unterstützen

Eine Bronze-Spende von Griffin, 54, wäre eine willkommene Nachricht für einen potenziellen Hoffnungsträger für 2024: Ron DeSantis. Während eines Interviews in seinen provisorischen Büros in der Innenstadt von Miami, in dem er detailliert darlegte, wie er seine politischen Beiträge steuert, sagte Griffin gegenüber POLITICO, dass er bereit sei, den Gouverneur von Florida zu unterstützen, wenn er für das Weiße Haus kandidiert. Griffin war in diesem Zyklus der führende Spender für die Wiederwahlkampagne von DeSantis und verlor 5 Millionen US-Dollar.

„Ich weiß nicht, was er tun wird. Es ist eine große persönliche Entscheidung“, sagte er über DeSantis. „Er hat eine enorme Bilanz als Gouverneur von Florida, und unserem Land wäre mit ihm als Präsident gut gedient.“

Würde ich ihn unterstützen? Die größere Frage ist, wird er laufen? Diese Brücke muss überquert werden. Ken Griffin, Hedgefonds-CEO und Philanthrop

Griffin, der Leiter von Citadel, einer Investmentfirma, spendet seit mehr als 20 Jahren für politische Kampagnen und gab in diesen frühen Tagen, als er in Chicago lebte, 5.000 und 10.000 US-Dollar an Republikaner und Demokraten gleichermaßen. Die Bürgermeister Richard M. Daley und Rahm Emanuel, beide Demokraten, waren Nutznießer. Und 2008 sammelte er Geld für die beiden Präsidentschaftskandidaten John McCain und Barack Obama.

Damals konzentrierte er sich mehr auf Spenden an kulturelle Institutionen. Ein Flügel des Art Institute of Chicago ist nach ihm benannt, und ein Teil des legendären Lakefront Trail entlang des Michigansees wurde mit seiner Spende in Höhe von 16 Millionen US-Dollar verbessert. Außerdem spendete er 2017 1 Million Dollar an die Obama Foundation.

Griffin, der in Illinois republikanische Stimmzettel zog, stellte einen Scheck über 500.000 US-Dollar für Joe Bidens Eröffnungskomitee 2020 aus, aber seine Spenden haben sich in den letzten Jahren ansonsten nach rechts verschoben, was, wie er sagte, durch Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit, der Schulen und der mangelnden Haushaltsdisziplin der Politiker angeheizt wurde . Ein Mantra, das Griffin durch seine philanthropischen und politischen Spenden zieht, ist der Fokus auf „den Schutz des amerikanischen Traums für zukünftige Generationen“.

„Spenden für wohltätige Zwecke war der Weg, auf den ich mich viele, viele Jahre meines Lebens am meisten konzentriert habe, um die Gesellschaft an einen besseren Ort zu bringen“, sagte Griffin. „Zu sehen, wie so viel von dem, was ich auf der philanthropischen Seite getan habe, durch schlechte Politik aus unserer politischen Sphäre untergraben wird, hat mich mit einem Teil meiner Ressourcen mehr in die Politik gezogen.“

Auch politisch hat er Donald Trump satt.

Griffin gefiel seine Finanzpolitik im Weißen Haus, aber seine einzige finanzielle Unterstützung für Trump bestand darin, 100.000 Dollar an sein Gründungskomitee zu spenden.

„Er hat viele Dinge wirklich gut gemacht und in einigen wichtigen Bereichen das Ziel verfehlt“, sagte Griffin. „Und aus einer Reihe von Gründen denke ich, dass es an der Zeit ist, zur nächsten Generation überzugehen.“

Während er mit DeSantis einen der größten Kulturkämpfer dieses Zyklus unterstützt, sagte Griffin, dass die meisten heißen Themen – Abtreibungsrechte, Kämpfe um Sexualerziehung und LGBTQ-Rechte – nicht seine Interessen definieren. Er möchte die Diversität der GOP verbessern und die Ader des Populismus abschwächen, die die Beziehung der Partei zur Unternehmenswelt erschwert hat – zwei Dinge, zu denen er sich mit Kevin McCarthy, dem Vorsitzenden der Minderheiten des Repräsentantenhauses, beraten hat.

Die öffentliche Sicherheit steht jedoch an erster Stelle für ihn, und er hat seine Familie und sein Unternehmen in seine Heimat Florida entwurzelt, weil er sich darüber in Chicago Sorgen macht.

Inmitten der Proteste gegen die Ermordung von George Floyd im Jahr 2020 wurde ein Großteil des Geschäftskorridors Magnificent Mile in Chicago zerstört und geplündert. Griffin hat sich öffentlich mit dem Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, einem Milliardärskollegen, darüber gestritten, mehr zu tun, um die Zerstörung zu stoppen.

Griffin räumte ein, dass die zunehmende Kriminalität nicht auf Chicago beschränkt sei, und sagte, dass dies „ein wesentlicher Faktor“ dafür sei, wie er Kandidaten oder Kampagnen befürworte. Er schüttelt den Kopf darüber, dass in seinen mehr als 30 Jahren in Chicago laut Statistiken des Chicago Police Department mehr als 20.000 Menschen ermordet wurden. Die Kriminalität im Allgemeinen hat in den letzten Jahren im ganzen Land zugenommen, aber Morde sind in Chicago seit den 1990er Jahren zurückgegangen.

Letzten Monat spendete Griffin 2,5 Millionen Dollar an den Protecting Americans Action Fund, der sich für die Wahl traditioneller lokaler Staatsanwälte und Bezirksstaatsanwälte einsetzt, die den Progressiven zuwiderlaufen, die daran arbeiten, die Zahl der Menschen zu verringern, die wegen geringfügiger Verbrechen im Gefängnis sitzen. Es ist eine konservative Gruppe, aber Griffin sagte, er passe nicht in die rechtsextreme Form.

Er hat auch mehr als 36 Millionen US-Dollar an das Crime Lab der University of Chicago gespendet, das Möglichkeiten untersucht, Waffengewalt sowie die Schäden des Strafjustizsystems zu reduzieren. Diese Arbeit umfasst die Überwachung von Fairness und Effektivität.

Griffin zuckt mit den Schultern angesichts populistischer Bewegungen, die von einzelnen Themen angetrieben werden, seien es die reproduktiven Rechte auf der Linken oder die Wahlverleugnung 2020 auf der Rechten. Aber er sagte, er erwarte nicht, sich bei jedem Thema ständig mit den Kandidaten abzustimmen.

Zum Beispiel widersprach Griffin offen dem provokativen Schritt von DeSantis, diesen Sommer fast 50 venezolanische Migranten von Texas nach Martha’s Vineyard zu fliegen. Es traf einen persönlichen Nerv bei Griffin, der in Boca Raton aufwuchs und mit Latino-Einwanderern Fußball spielte.

Und die Explosion von DeSantis mit Disney World – einem der größten Arbeitgeber des Staates – in diesem Frühjahr geriet auch in Konflikt mit Griffins Fokus auf die Verbesserung der Beziehungen der Republikaner zu den amerikanischen Unternehmen. Nachdem das Unternehmen den Gouverneur und die von der GOP kontrollierte staatliche Legislative für die Verabschiedung umstrittener LGBTQ-Gesetze kritisiert hatte, die als „Sag nicht schwul“-Gesetz bezeichnet wurden, führte DeSantis einen erfolgreichen Vorstoß durch, um seinen langjährigen Status als „unabhängiger Sonderbezirk“ abzuschaffen.

„Ich habe keine Bedenken gegen den sehr öffentlichen Kampf“, sagte Griffin, „aber die Aufhebung des Sondersteuerbezirks von Disney fühlte sich wie eine Vergeltung an.“

Trotzdem findet Griffin, dass er noch viel mehr an dem Gouverneur von Florida mag.

„Würde ich ihn unterstützen? Die größere Frage ist, wird er laufen? Diese Brücke muss überquert werden“, sagte er.

Griffin war in der Lage, die Grenze zwischen etablierten Republikanern und der extremen Rechten zu gehen, vielleicht wegen seines Reichtums, aber auch, weil er sich nicht in Silos steckt, wenn es darum geht, die Art und Weise zu unterstützen, wie Soros auf der Linken oder Uihlein auf der Rechten tut.

Während des Zyklus 2022 setzte sich Griffin mit GOP-Führern zusammen, um über die Unterstützung von Frauen und Kandidaten aus Minderheiten zu sprechen, die er als die Zukunft der Partei ansieht.

„In vielen Gesprächen mit Kevin McCarthy über Kandidaten geht es wirklich darum, ‚Wie bringen wir mehr Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in die Republikanische Partei?’“, sagte Griffin. „Kevin macht sich wirklich Gedanken darüber, wie man sicherstellen kann, dass Minderheiten das Gefühl haben, dass sich die Republikanische Partei auf Bereiche konzentriert, die ihnen wichtig sind, sei es Bildung, Kriminalität oder andere Themen, die ihnen wichtig sind.“

Griffin spendete 50 Millionen Dollar an einen gemäßigten schwarzen Kandidaten für den Gouverneur von Illinois, Richard Irvin, der schließlich hinter dem von Trump unterstützten GOP-Kandidaten Darren Bailey Dritter wurde. Und er steckte Geld in Steve Kim, einen asiatisch-amerikanischen Kandidaten, der dieses Jahr für den Generalstaatsanwalt kandidierte. Aber er hat auch mehrere republikanische Farbkandidaten mit Wahlkampfgeld überhäuft, darunter Jennifer-Ruth Green in Indiana, Allan Fung in Rhode Island und Lori Chavez-DeRemer in Oregon.

Griffin sagte, es sei wichtig, sich unabhängig von der Parteizugehörigkeit in Regierung und Politik zu engagieren, was sich auch auf sein Unternehmen auswirkt.

„Es gibt eine beträchtliche Anzahl meiner Kollegen, die wirklich leidenschaftliche Unterstützer der Demokraten sind. Ich ermutige dieses Engagement und konzentriere mich darauf, die Kandidaten zu unterstützen, die ihrer Meinung nach die stärksten für das Land sind“, sagte er.

Aber während Griffin gerne Kandidaten unterstützt, die mit seinen Prioritäten übereinstimmen, wird er von einigen der berechnenderen Elemente der Politik abgestoßen.

Er nahm insbesondere Anstoß an der Strategie der Democratic Governors Association, rechtsextreme GOP-Kandidaten während der Vorwahlen zu fördern, in der Annahme, dass sie bei den Parlamentswahlen leichter zu Fall kommen würden.

Während Irvin als Kandidat seine eigenen Fehler hatte, gab die DGA auch rund 35 Millionen Dollar aus, um den konservativeren Bailey zu stützen, den Pritzker voraussichtlich am Dienstag leicht besiegen wird.

„Das ist es, was ich an der Politik ekelhaft finde“, sagte Griffin über das politische Manövrieren. „Der Sinn unserer Wahlen besteht meiner Meinung nach darin, dass unsere Wähler die Wahl zwischen zwei wirklich guten Kandidaten haben. Sie werden sich natürlich in den Themen widersprechen, in denen Republikaner und Demokraten dazu neigen, sich nicht einig zu sein, aber das ist in Ordnung. Diese Debatte ist gesund für unser Land.“