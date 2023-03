De stappen van Biden hebben belangrijke implicaties voor grote bedrijven en de economie. Federale toezichthouders hadden dit weekend weinig andere keus dan in te grijpen om spaarders bij de failliete Silicon Valley Bank samen met Signature Bank in New York te redden en andere maatregelen te nemen om financiële instellingen te beschermen. Maar het Witte Huis merkte op dat geen enkele belastingbetaler de verliezen zou dragen. En de bredere verschuiving naar meer populistisch beleid, zoals de ‘Buy American’-campagne die ook door Trump werd verdedigd, zou de productiekosten voor bedrijven – en consumenten – kunnen opdrijven in een tijd waarin de Federal Reserve de rentetarieven opdrijft om recordcijfers te verlagen. -hoge inflatie.

En bedrijven vrezen zelf een huiveringwekkend effect op hun activiteiten van zowel democraten die de regelgeving willen aanscherpen als van republikeinen die bereid zijn om elk bedrijf dat een progressief beleid voert op het gebied van klimaat en een reeks sociale kwesties, te ruïneren.

“We hebben een lange weg afgelegd sinds Bill Clinton altijd zei dat hij wilde dat er meer miljonairs in Amerika zouden zijn, omdat dat zou betekenen dat meer succesvolle ondernemers banen zouden creëren”, zei voormalig minister van Financiën Larry Summers, die zowel onder Clinton als onder president Barack Obama diende en heeft vaak links tegen zich in het harnas gejaagd.

“De wereld is veranderd met toenemende ongelijkheid en toenemende zorgen over monopolies en bedrijfsmisbruik”, voegde Summers eraan toe. “Maar ik maak me zorgen dat de slinger veel te ver is doorgeslagen in de richting van ongebreideld populisme met extreme nadruk op protectionistische stappen zoals ‘Buy American’, ongeloofwaardige retoriek over prijsopdrijving en extreme regelgevende benoemingen.”

Het Witte Huis reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Het Amerikaanse bedrijfsleven legde zich in 2020 grotendeels neer bij het feit dat Biden de voorkeur gaf aan beleid op het gebied van belastingen en regelgeving waar ze niet van hielden. Maar de meeste leidinggevenden waren opgelucht toen ze een veel minder wispelturige president kregen die een einde zou maken aan de oorlog van Trump tegen de grote bedrijven. Ze hebben het eerste deel gekregen. Niet zozeer de tweede.

En nu de campagne van 2024 begint, moeten kandidaten van beide partijen voorzichtiger zijn met hoe ze omgaan met Wall Street en hoe ze bedrijfsgeld verzamelen. En bedrijven hebben te kampen met misschien wel de meest vijandige politieke omgeving die ze in bijna een eeuw hebben gekend.

In de GOP-voorverkiezingen, bijvoorbeeld, moeten waarschijnlijke kandidaten, waaronder de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die geld heeft aangenomen van Wall Street-titanen zoals Citadel-oprichter Ken Griffin, zich zorgen maken dat Trump hen verandert in de 2024-versie van Jeb Bush, Wall Street’s eens droom kandidaat die snel smolt onder de meedogenloze aanvallen van Trump.

Zeker, bedrijven blijven een enorme kracht in de Amerikaanse politiek. Bedrijven behoren met een overweldigende meerderheid tot de grootste geldschieters op het gebied van lobbyen. En bedrijven en gelijkgestemde politieke groeperingen droegen ongeveer $ 3,5 miljard bij aan politici tijdens de tussentijdse cyclus van 2022, een lichte stijging ten opzichte van de tussentijdse cyclus van 2018.

Ze oefenen nog steeds de macht uit in het rechtssysteem, ook na meerdere uitspraken van de conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof die hun rechten toekennen die vergelijkbaar zijn met die van individuele burgers en vervolgens de meeste beperkingen op zakelijke spraak in de vorm van politieke bijdragen schrappen. Maar de grond is duidelijk van hen weggeschoven.

“Ze zijn verre van dakloos, maar in plaats daarvan lijken ze misschien meer op je dronken pummelvriend, degene met wie je niet in het openbaar gezien wilt worden”, zei de progressieve econoom Dean Baker van het Center for Economic and Policy Research. “Biden is vrij ver tussenbeide gekomen met een agenda om de macht van de grote bedrijven te beperken. Ze houden vast niet van zijn plannen om het terugkopen van aandelen te belasten, te onderhandelen over de prijs van medicijnen en antitrust serieus te nemen.”

Maar Baker zei dat Biden “niet het hele feest met zich mee kan trekken”, erop wijzend dat Sens. Joe Manchin (DW.Va.) en Kyrsten Sinema (I-Ariz.) “Genegeerde directe verhogingen van het vennootschapsbelastingtarief.”

Terwijl Trump een zakelijk sceptisch populisme prees, werd zijn kenmerkende wetgeving – de ingrijpende Tax Cuts and Jobs Act van 2017 – door progressieven bespot als een enorm geschenk aan het bedrijfsleven.

President Donald Trump spreekt tijdens een evenement om te vieren dat het Congres de Tax Cuts and Jobs Act op de South Lawn van het Witte Huis goedkeurt, 20 december 2017. | Alex Wong/Getty Images

Biden heeft zelf ook pro-business stappen ondernomen, waaronder het verlenen van subsidies aan binnenlandse halfgeleiderfabrikanten en schone energiebedrijven. Hij heeft niet geaarzeld om op zijn minst een paar Wall Street-vriendelijke assistenten in dienst te nemen en zal naar verwachting afzien van uitgebreide nieuwe beperkingen op Amerikaanse investeringen in China, waarbij hij een duw van enkele haviken in zijn regering en in het Congres ontkent.

En nu zetten klimaatactivisten zich schrap voor een grote tegenslag van de regering nu Biden dichter bij de goedkeuring van een olieproject in Alaska komt dat evenveel koolstof in de atmosfeer zou pompen als 60 kolencentrales.

Toch worden bedrijven op tal van fronten aangevallen, met republikeinen die banken hameren op het innemen van wat zij afdoen als “wakkere” standpunten over kwesties als klimaatrisico’s, en het Witte Huis dat enkele van de harde standpunten van Trump met Amerikaanse handelspartners verdubbelt.

De president rolde donderdag een begroting uit die sterk gericht was op het verhogen van de belastingen voor de rijken en bedrijven, waaronder het wegvagen van een groot deel van de Trump-verlagingen van de vennootschapsbelasting. Hij wil ook de antitrustuitgaven bij de DOJ het komende jaar met $ 100 miljoen verhogen – een jaarlijkse recordstijging.

Voormalige congresleden van beide partijen klagen dat er steeds meer geen politiek thuis is voor politici die geloven in solide maar niet zware regelgeving, bescheiden belastingheffing en de economie niet in de weg zitten met verstikkende regels en belastingen.

“Het populisme heeft beide partijen in zijn greep en het is in zwang om zaken te belasteren”, zei voormalig democratisch congreslid en financieel directeur Stephanie Murphy uit Florida. “Tegelijkertijd vragen we het bedrijfsleven om ons te helpen concurrerend te zijn. De incongruentie van deze benadering heeft een negatieve invloed op de Amerikaanse welvaart. We hebben alle stemmen aan tafel nodig, ook het bedrijfsleven.”

Een functionaris van het Witte Huis merkte op dat Biden zich op economisch gebied niet als Trump gedraagt. Hij is gewoon van plan zaken als handel en scepsis van gigantische bedrijven die Trump in 2016 heeft gecoöpteerd, terug te nemen. did not walk the walk” over het beschermen van vergeten arbeiders, in plaats daarvan concentreerde hij zich op zijn grootste wetgevingsitem op het verlagen van de belastingen op bedrijven en de rijken.

Murphy, Summers en andere meer centristische economen maken zich zorgen dat sommige van de huidige voorstellen van Biden, waaronder het opnieuw ondersteunen van volledige toeleveringsketens, niet realistisch of zelfs maar wenselijk zijn en zouden dienen om de inflatie op te drijven, waarbij Amerikaanse bedrijven hogere productiekosten doorberekenen aan de consument.

En ze maken zich zorgen over eventuele maatregelen die de legale immigratie zouden verminderen, gezien het feit dat er zo’n grote vraag is naar arbeiders in de economie en niet genoeg Amerikanen bereid zijn om de vacatures op te vullen.

Topmanagers ventileren vaak privé dat Biden het antwoord op Trump zou moeten zijn in plaats van een sterk gewijzigde versie van hem.

“Kijk, we wisten dat Biden meer belastingen bedoelde, strengere toezichthouders en zo”, zei de CEO van een Fortune 100-bedrijf die vroeg om zijn naam niet te gebruiken omdat zijn bedrijf streng wordt gereguleerd door de overheid. “Maar nu coöpteert hij de Trump-handelsagenda en bereidt hij zich voor op deze campagne om de rijken te laten weken, iedereen te belasten in de vergetelheid. Het is natuurlijk frustrerend.”

Kevin Madden, een consultant bij bedrijfsstrategiebureau Penta en voormalig topassistent van de 2012 GOP-presidentskandidaat Mitt Romney, zei dat de tweeledige verschuiving weg van de bedrijfswereld betekent dat bedrijven veel meer tijd moeten besteden aan lobbyen voor hun belangen.

“Reactionaire politiek heeft nog steeds zijn beperkingen, of het nu van links of rechts is”, zei Madden. “Het is kortzichtig voor zowel beleidsmakers als bedrijfsleiders om zich alleen op de partizanen te concentreren.”