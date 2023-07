GOP-Gesetzgeber werfen Filmemachern vor, sich der chinesischen Zensur zu unterwerfen. Aber die Warner Bros. Film Group, die den Film produziert hat, sagte am Donnerstag, die Karte sei nicht dazu gedacht, „irgendeine Aussage zu machen“.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.), der ein ausgewähltes Gremium des Repräsentantenhauses leitet, das sich mit der Bekämpfung des Einflusses Chinas befasst, sagte, die Karte „zeige den Druck, unter dem Hollywood steht, den Zensoren der KPCh zu gefallen.“

„Obwohl es sich vielleicht nur um eine Barbie-Karte in einer Barbie-Welt handelt, verdeutlicht die Tatsache, dass eine karikaturartige, mit Buntstiften gekritzelte Karte alles zu tun scheint, um die unrechtmäßigen Gebietsansprüche der VR China darzustellen, den Druck, unter dem Hollywood steht, den Zensoren der KPCh zu gefallen.“ “, sagte Gallagher in einer Erklärung gegenüber POLITICO. „Ich hoffe, Warner Brothers stellt klar, dass die Karte nicht dazu gedacht war, irgendwelche Gebietsansprüche zu untermauern, sondern tatsächlich das Werk einer ehemals anthropomorphen Plastikpuppe war.“

GOP-Gesetzgeber werfen Filmemachern vor, sich der chinesischen Zensur zu unterwerfen. | Mit freundlicher Genehmigung von Warner Bros. Pictures

Warner Bros. sagte in seiner eigenen Erklärung gegenüber POLITICO, dass in „Barbie“ keine Geopolitik beabsichtigt sei.

„Die Karte in Barbie Land ist eine kindliche Buntstiftzeichnung“, sagte ein Sprecher der Warner Bros. Film Group. „Die Kritzeleien zeigen Barbies fiktive Reise vom Barbie-Land in die ‚reale Welt‘. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Aussage zu machen.“

Die Linie, ob neun Striche oder nicht, hat weit über die politischen Kreise der USA hinaus Wellen geschlagen. Vietnams Nationaler Filmbewertungsrat hat alle inländischen Vorführungen von Barbie auf der Landkarte verboten und der Film wird auf den Philippinen geprüft, was zu einem ähnlichen Verbot führen könnte. Die Neun-Striche-Linie, die 2016 von einem internationalen Tribunal abgelehnt wurde, liegt nur Hunderte von Kilometern von den Küsten beider Länder entfernt und die beiden Länder sowie andere in der Region sagen, dass die chinesische Seegrenze ihre Souveränität gefährdet.

Und die Kontrolle über das Südchinesische Meer ist mehr als ein regionaler Streit. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind bestenfalls kühl, selbst trotz der jüngsten Besuche von Regierungsvertretern in Peking. Und die Militärs der beiden Nationen, Rivalen in der Region, sind im oder über dem Südchinesischen Meer wiederholt in gefährlich enge Kontakte geraten.

Zu den ersten US-Gesetzgebern, die geopolitische Beschwerden über „Barbie“ einreichten, gehörten Sens. Ted Cruz (R-Texas) und Marsha Blackburn (R-Tenn.), der sich Anfang dieser Woche gegen die Entscheidung ausgesprochen hat, die Karte mit der angeblichen Neun-Striche-Linie zu zeichnen.

Ein Sprecher von Cruz sagte der Daily Mail am Dienstag, dass der Film versuche, „die Kommunistische Partei Chinas zu besänftigen“.

„Senator Cruz kämpft seit Jahren dafür, amerikanische Unternehmen, insbesondere Hollywood-Studios, daran zu hindern, ihre Inhalte zu ändern und zu zensieren, um die Kommunistische Partei Chinas zu besänftigen“, sagte der Sprecher. Blackburn, in einem Tweetsagte: „‚Barbie‘ beugt sich nach Peking, um schnell Geld zu verdienen.“

Rep. Mark Grün (R-Tenn.), ein weiterer republikanischer China-Falke, wiederholte seine Forderung an die Gesetzgeber, seine Gesetzgebung zu unterstützen, die Hollywood von der Zensur der Kommunistischen Partei Chinas abhalten würde. Barbie ist bei weitem nicht der erste Film, der dieser Art von Kritik ausgesetzt ist – „Top Gun: Maverick“ war letzten Sommer Gegenstand einer ähnlichen Debatte.

„Hollywood-Studios, die sich dem kommunistischen China beugen, haben mich dazu veranlasst, den SCREEN Act einzuführen“, sagte Green in einer Erklärung. „Auf keinen Fall sollten amerikanische Filme KPCh-Propaganda verbreiten. Ich ermutige alle Filmstudios, mit Integrität zu stehen oder die Unterstützung von Bundesbehörden wie dem Verteidigungsministerium zu verlieren.“

Das Pentagon seinerseits hat bereits Schritte unternommen, um seine eigene Zusammenarbeit bei Hollywood-Projekten einzuschränken, die den Interessen Pekings dienen könnten. Laut einem neuen Dokument des Verteidigungsministeriums, das POLITICO letzten Monat erhalten hat, müssen Filmemacher, die das US-Militär bei ihren Projekten unterstützen möchten, nun verpflichten, dass sie nicht zulassen werden, dass Peking diese Filme verändert.