Republikanische Präsidentschaftskandidaten machen Vizepräsidentin Kamala Harris zunehmend zu ihrem Hauptziel, während sie um die Aufmerksamkeit der Wähler ringen und sich dabei eher auf die Demokratin Nr. 2 als auf Präsident Joe Biden konzentrieren.

In Erklärungen, Reden, Fernsehinterviews und E-Mails deuten sie darauf hin, dass eine Stimme für Biden, der zu Beginn seiner nächsten Amtszeit 82 Jahre alt wäre, in Wirklichkeit eine Stimme für eine noch unberechenbarere und gefährlichere Präsidentschaft unter dem 22 Jahre jüngeren Harris wäre .

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, war in den letzten Tagen nur allzu erpicht darauf, mit Harris in ein längeres Hin und Her zu geraten, als der Gouverneur von Florida den neuen Lehrplan für schwarze Geschichte des Staates verteidigte, nachdem Harris die Geschichtsstandards als „Extremisten“ bezeichnet hatte, die nur „Propaganda vorantreiben“. unsere Kinder.“ Das löste einen mehrtägigen Streit zwischen DeSantis und Harris aus, der so weit ging, dass DeSantis‘ Büro einen Brief veröffentlichte, in dem er den Vizepräsidenten zu einer Debatte in Florida einlud (Harris lehnte ab).

Es war das jüngste Beispiel für den Eifer von DeSantis – und anderen Kandidaten –, sich mit dem Vizepräsidenten zu streiten. Sie wollen sich nicht nur untereinander oder mit Biden, sondern auch mit Harris gegenüberstellen.

Die Unterschiede lassen sich in Harris‘ eigenem Wahlkampf erkennen, der sich auf Themen konzentrierte, bei denen Republikaner und Demokraten praktisch keinen Mittelweg teilen. Am selben Tag, an dem fast die gesamte GOP-Fraktion am Lincoln Day Dinner in Des Moines teilnahm, reiste sie in dieselbe Stadt, um über Abtreibungsrechte zu diskutieren.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Präsidentschaftswahlkampf auf die Wahl des Vizepräsidenten einer gegnerischen Kampagne abzielt. Im Jahr 2004 gab sich die Wiederwahlkampagne von George W. Bush alle Mühe, den damaligen Senator darzustellen. John Edwards als politisches Leichtgewicht. Und im Präsidentschaftswahlkampf 2008 war der damalige Senator. John McCain verspottete Biden in Trump-Reden gerne als „Joe the Biden“. Die Demokraten warnten damals, dass im Falle eines Sieges McCains die damalige Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin, nur noch einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt wäre – ähnlich wie die Republikaner jetzt über Harris und Biden streiten.

„Jeder ist besser als Präsidentin Kamala Harris. „Jemand“, sagte die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, während eines Auftritts bei Fox News im Juli.

Sie wurde gefragt, ob sie Biden meinte. Das tat sie nicht.

„Nun, ich denke, es ist Präsident Harris … Eine Stimme für Präsident Biden ist eine Stimme für Kamala Harris“, sagte sie.

In ähnlicher Weise präsentierte DeSantis während eines Besuchs in Georgia im Juni das Schreckgespenst einer Harris-Präsidentschaft als etwas Schlimmeres als eine zweite Biden-Amtszeit.

„Wir kandidieren, um zu gewinnen und zu liefern, und das ist wirklich der einzige Grund, zu kandidieren, und ich fühle mich dazu gezwungen, denn ich denke, wenn wir, wenn wir das vermasseln und Biden wieder einsteigt, dann kann es sein, dass du scheiterst.“ mit Kamala als Präsidentin.“

In einer Bürgerversammlung im April in New Hampshire ging der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, noch einen Schritt weiter und brachte die Wahl von Trump mit Harris als Präsident in Verbindung.

„Und ich verspreche Ihnen, dass er der Kandidat im Jahr 2024 ist, Joe Biden wird im Jahr 2025 mit 83 Jahren Präsident sein. Wenn Sie denken, dass seine Tat jetzt schlecht aussieht, warten Sie, bis er 83 und 84 und 85 und 86 ist. Und übrigens, falls er das nicht tut. Du bekommst Kamala Harris. „Eine Stimme für Donald Trump ist eine Stimme für Kamala Harris“, sagte Christie. „Denn den Tabellen nach zu urteilen ist es sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden es nicht schaffen wird. Wenn Sie also mit Kamala Harris einverstanden sind, ist das in Ordnung. Das ist Ihre Entscheidung. Es ist Ihre Wahl.“

Die Aussicht, dass Harris Präsident wird, sei tatsächlich der Hauptgrund für diese Angriffe der Republikaner, sagte Mike DuHaime, ein Top-Stratege der Republikaner, der Christies Präsidentschaftswahlkampf berät.

„Die meisten Vizepräsidenten sind bei der anderen Partei nicht beliebt. Dick Cheney war bei den Demokraten nicht beliebt. Al Gore war bei den Republikanern nicht beliebt. Es ist also nichts Neues, dass sie bei der Gegenpartei unbeliebt ist“, sagte DuHaime. „Das Neue ist, dass die Leute glauben, dass die Chance, dass sie tatsächlich zur Präsidentin aufsteigt, größer ist als bei früheren Vizepräsidenten und allen anderen, an die ich mich erinnern kann.“

Die Angriffe kommen auch, da sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident mit niedrigen Zustimmungszahlen zu kämpfen haben. Eine SSRS/CNN-Umfrage vom Juli ergab, dass Harris‘ Zustimmungswerte unterschritten sind: 57 % missbilligten sie, während 42 % sie befürworteten. Dieselbe Umfrage ergab, dass Bidens eigene Zustimmungswerte fast genau an derselben Stelle lagen – 55 % missbilligten sie und 44 % missbilligten sie.

„Ein Angriff auf sie hat politisch nur sehr geringe Kosten – vor allem, wenn sie versucht, ihr Profil zu schärfen“, sagte der republikanische Stratege Alex Conant.

Die Demokraten schreiben diese Angriffe als etwas ab, das lediglich dazu gedacht war, die republikanische Vorwahlwählerschaft anzuheizen.

„Es ist mehr als alles andere ein Spiel der GOP-Basisaversion“, sagte der demokratische Meinungsforscher Cornell Belcher. „Es ist Politik 101: Aufgrund dessen, wer sie ist und was sie vertritt, ist sie ein großartiger Strohmann/Boogieman, mit dem man spielen kann, und das ist es, was man im Wahlkampf will.“ Gegen das derzeit prominenteste nationale Symbol für Vielfalt und feministische Macht zu sein, ist eine Selbstverständlichkeit.“

Das Weiße Haus und die Biden-Kampagne äußerten sich nicht.

Harris selbst hat ihre Strategie geändert, wie ihr Hin und Her mit DeSantis diese Woche zeigt. Wie CNN zuvor berichtete, wollen das Weiße Haus und die Kampagne Kapital aus der Bekämpfung der aus ihrer Sicht extremistischen Angriffe der Republikaner auf persönliche Freiheiten und Rechte schlagen.

„Wir werden nicht aufhören, gegen sogenannte Extremistenführer vorzugehen und uns zu wehren, die versucht haben, unsere Kinder daran zu hindern, unsere wahre und vollständige Geschichte zu erfahren“, sagte sie diese Woche während einer Veranstaltung in Florida.

Harris‘ republikanische Kritiker sagen gerne, sie habe eine der größten Aufgaben in ihrem politischen Portfolio vermasselt: Einwanderung und die Grenze zwischen den USA und Mexiko, ein wichtiges Thema für republikanische Wähler. Sie stellen auch fest, dass sie anfällig für ungezwungene Fehler ist, etwa als sie nach West Virginia reiste, um für die Covid-19-Konjunkturvorschläge der Biden-Regierung zu werben, aber den Senator von West Virginia, Joe Manchin, nicht vorher darüber informierte, oder als sie sich falsch aussprach und das sagte Die Vereinigten Staaten mussten „die Bevölkerung reduzieren“, um den Klimawandel zu bekämpfen.

„GOP-Kandidaten, die eine starke, wirkungsvolle Botschaft haben, werden Harris als Nachrichtenagentur nutzen, um Biden anzugreifen, weil sie mit verrückten Dingen wie ‚Die Grenze ist sicher‘ Schlagzeilen gemacht hat“, sagte Gail Gitcho, eine republikanische Strategin, die als damalige Gouverneurin fungierte. Mitt Romneys Kommunikationsdirektor für das Präsidentenamt 2012, sagte er in einer E-Mail. „…Die Nr. 2 auf dem Ticket nutzen, um den oberen Teil des Tickets abzuschneiden. Die Republikaner betrachten sie als jemanden, der eine Botschaft entstellen und virale Aussagen machen kann – nicht unähnlich dem, was Dan Quayle und Sarah Palin für die Demokraten waren.“

Dennoch gibt es einen wichtigen Republikaner, der nicht viel Zeit damit verbracht hat, Harris zu kritisieren. Der frühere Präsident Donald Trump, Spitzenkandidat der Vorwahlen, hat sich im Wahlkampf stärker auf DeSantis und Biden konzentriert.

Aber das war während der Vorsaison.

Sollte Trump erneut die republikanische Nominierung erhalten, wird er wahrscheinlich einen Teil seiner Kritik zwischen Biden, seinen republikanischen Kritikern und auch Harris aufteilen.

„Ich denke, es wird ein Kontrast sein, wer auch immer der Kandidat ist“, sagte DuHaime.