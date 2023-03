Medewerkers van de Russische presidentiële administratie hebben tot eind maart de tijd om hun iPhones te vervangen door smartphones van andere merken die als minder vatbaar voor hacking en spionage worden beschouwd, meldde het Russische nieuwscentrum Kommersant maandag.

Sergei Kiriyenko, de eerste adjunct-stafchef van de presidentiële administratie, vertelde functionarissen tijdens een door het Kremlin georganiseerd seminar in maart om de Amerikaanse smartphone tegen 1 april weg te doen vanwege veiligheidsoverwegingen. Ambtenaren van regionale politieke blokken zullen naar verwachting soortgelijke aanbevelingen ontvangen. De overheid overweegt zelfs om nieuwe telefoons voor werknemers aan te schaffen, staat in het rapport.

“Het is allemaal voorbij voor de iPhone. Gooi het weg of geef het aan de kinderen’, zei een persoon die in maart een bijeenkomst over het onderwerp bijwoonde.

De voorwaarde was van toepassing op de vier afdelingen binnen de presidentiële administratie, waaronder binnenlands beleid, openbare projecten, activiteiten van de Staatsraad en informatie- en communicatietechnologieën en -infrastructuur. Medewerkers van de eerste drie afdelingen zullen actief worden betrokken bij de campagne voor de Russische presidentsverkiezingen in 2024, die sinds het begin van dit jaar is geïntensiveerd.

Het nieuws komt omdat verschillende Europese hoofdsteden ambtenaren onlangs hebben verboden om de Chinese app voor sociale media, Tik Tok, te gebruiken op hun door de overheid uitgegeven smartphones, waarbij de Verenigde Staten een volledig verbod op de app overwegen.