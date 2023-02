De nieuwste Android-functie van Google is maandag geland met enkele gelikte updates die zijn ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken, met de belofte dat er nog meer zullen komen.

Functies die onmiddellijk worden uitgerold, zijn onder meer annotatie uit de vrije hand voor Google Drive op Android, ruisonderdrukking in Google Meet en paginazoom voor Chrome op Android, waarmee u de inhoud tot 300% kunt vergroten om deze leesbaarder te maken. Het is niet allemaal werk en ook geen spel, aangezien Google meer emoji-combinaties toevoegt aan zijn Emoji Kitchen-functies, waarmee je je favoriete emoji’s kunt mixen om gepersonaliseerde combinaties te maken.

Nu ’s werelds grootste mobiele show maandag van start gaat in Barcelona, ​​is de invloed van Google overal voelbaar. Met Android als het dominante besturingssysteem op alle telefoons tijdens de show, is het geen verrassing dat Google van de gelegenheid gebruik maakt om gebruikers nieuwe functies aan te bieden.

Een aankomende functie die in de komende maanden wordt uitgerold, is de nieuwe Google Keep-widget voor enkele notities, waarmee u uw notities kunt beheren en uw takenlijsten kunt afvinken vanaf uw startscherm. Perfect om onderweg te organiseren, de widget synchroniseert ook met je smartwatch om ervoor te zorgen dat je niets mist.

Wear OS krijgt ook twee nieuwe Google Keep-snelkoppelingen om het gemakkelijker te maken om notities en takenlijsten te maken vanaf uw wijzerplaat. Andere nieuwe functies die naar Wear OS komen, zijn twee nieuwe geluids- en weergavemodi die zijn gericht op betere toegankelijkheid. Deze zijn ontworpen om de desoriëntatie van gesplitste audio te verminderen en de zichtbaarheid te verbeteren met opties voor grijstinten en kleurcorrectie.

Op CES in januari maakte Google er een punt van om mensen gemakkelijker manieren te bieden om apparaten met elkaar te verbinden. Als we die trend voortzetten, kunt u binnenkort uw Blueooth-hoofdtelefoon met slechts één tik op uw Chromebook aansluiten en automatisch verbinding laten maken wanneer ze in de buurt zijn nadat ze aanvankelijk zijn gekoppeld. Tap-to-pay-animaties komen binnenkort naar Google Wallet om betalingen visueel te bevestigen. Google zegt uit te kijken naar “vrolijke pinguïns” en meer.