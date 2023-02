Googles neuem Chatbot Bard ist ein Fehler unterlaufen – der das Unternehmen mehr als 900 Millionen Euro gekostet hat

Google will ChatGPT mit seinem eigenen Chatbot Bard Konkurrenz machen. Allerdings unterlief ihm ein schwerer Fehler, und zwar ausgerechnet in einem Werbevideo.

Der extrem gute Chatbot ChatGPT ist derzeit in aller Munde: Wenn er dazu aufgefordert wird, schreibt er Hausaufgaben, Gedichte und Reden, beantwortet Fragen und kann ganze Gespräche führen. Während viele noch grübeln, wie solche Technologien unsere Welt verändern werden, hat das Tech-Imperium Google nun einen eigenen Chatbot vorgestellt: Bard.

Allerdings hat sich im Vorfeld der großen Präsentation ein kleiner Fehler eingeschlichen. Denn Google hat ein kleines Video geteilt, das Neugier auf die neue Technik wecken soll. Ein Nutzer fragt ihn: „Von welchen neuen Entdeckungen des James-Webb-Teleskops kann ich meinem Neunjährigen erzählen?“ Und Bard antwortet, dass das Teleskop „die allerersten Bilder eines Planeten außerhalb des Sonnensystems der Erde gemacht hat“. Das war jedoch nicht korrekt. Das erste Foto dieser Art wurde 2004 vom VLT-Teleskop aufgenommen.

Googles Chatbot Bard ist ein Fehler unterlaufen



„Bard versucht, die Vielfalt des Wissens der Welt mit der Kraft, Intelligenz und Kreativität unserer künstlichen Intelligenz zu kombinieren“, erläutert Google-CEO Sundar Pichai, 50, die Zielsetzung des Produkts. Bard soll „ein experimenteller, dialogorientierter KI-Dienst“ sein, der als „Sprungsprung für unsere Neugier“ dienen und „komplexe Themen vereinfacht erklären können“ soll. Das klingt toll, aber wenn die Antworten so „vereinfacht“ gegeben werden, dass sie einfach falsch sind, macht das keinen guten Eindruck.

Das dachten wohl auch die Investoren: Nach dem Fauxpas brach der Aktienkurs des Google-Mutterkonzerns Alphabet am Mittwoch um fast acht Prozent ein, der kleine Fehler kostete das Unternehmen rund 900 Millionen Euro. Vermutlich wird dies keinen bleibenden Schaden anrichten, sofern Bard in Zukunft einen besseren Job macht und ChatGPT ihm tatsächlich den Rang ablaufen kann. Wenn nicht – dann wäre das in der Tat ein teures Experiment gewesen.

