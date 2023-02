Googles KI-Chatbot Bard hatte in einer öffentlichen Demo eine ungenaue Antwort

CNN

Googles viel gepriesenes neues KI-Chatbot-Tool Bard, das noch nicht veröffentlicht wurde, wird bereits wegen einer ungenauen Antwort gerufen, die es diese Woche in einer Demo produziert hat.

In der Demo, die war von Google auf Twitter gepostet, fragt ein Benutzer Bard: „Von welchen neuen Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops kann ich meinem 9-Jährigen erzählen?“ Bard antwortet mit einer Reihe von Stichpunkten, darunter einer, der lautet: „JWST hat die allerersten Bilder eines Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems gemacht.“

Laut NASA zeigt das erste Bild jedoch einen Exoplaneten – oder irgendeinen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – wurde tatsächlich vor fast zwei Jahrzehnten, im Jahr 2004, vom Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte aufgenommen.

Bards Fehler unterstreicht die Herausforderung für Google, da es darum kämpft, dieselbe KI-Technologie, die dem von Microsoft unterstützten ChatGPT zugrunde liegt, in seine Kernsuchmaschine zu integrieren. Bei dem Versuch, mit dem Schritt zu halten, was einige für eine radikale Veränderung halten könnten, die durch die Konversations-KI bei der Online-Suche ausgelöst wurde, riskiert Google nun, den Ruf seiner Suchmaschine für die Bereitstellung zuverlässiger Informationen zu brechen.

Wie ChatGPT basiert Bard auf einem großen Sprachmodell, das auf riesigen Online-Datenbeständen trainiert wird, um überzeugende Antworten auf Benutzereingaben zu generieren. Experten warnen seit langem davor, dass diese Tools das Potenzial haben, ungenaue Informationen zu verbreiten.

In einem offensichtlichen Versuch, diese Bedenken auszuräumen, sagte Google zuvor, Bard werde diese Woche erstmals für „vertrauenswürdige Tester“ geöffnet, mit Plänen, es in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Dies unterstreicht die Bedeutung eines strengen Testverfahrens, etwas, das wir diese Woche mit unserem Trusted Tester-Programm starten“, sagte ein Google-Sprecher am Mittwoch gegenüber CNN in einer Erklärung über den sachlichen Fehler. „Wir werden externes Feedback mit unseren eigenen internen Tests kombinieren, um sicherzustellen, dass Bards Antworten eine hohe Messlatte für Qualität, Sicherheit und Bodenständigkeit in realen Informationen erfüllen.“

Die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet fielen am Mittwochmittag um bis zu 8 %, nachdem die ungenaue Antwort von Bard erstmals von Reuters gemeldet worden war.

Google hat Bard Anfang dieser Woche als Teil eines offensichtlichen Versuchs vorgestellt, mit dem viralen Erfolg von ChatGPT zu konkurrieren, das verwendet wurde, um Essays, Liedtexte und Antworten auf Fragen zu generieren, nach denen man zuvor bei Google gesucht hatte. Der kometenhafte Anstieg der Popularität von ChatGPT hat Berichten zufolge das Management von Google dazu veranlasst, eine „Code Red“-Situation für sein Suchprodukt zu erklären.

Am Mittwoch veranstaltete Google in seinem Pariser Büro eine Veranstaltung, bei der der Technologieriese seine Pläne zum Einsatz von KI-Technologie detailliert ausführte, um die Art und Weise, wie Menschen online nach Informationen suchen, radikal zu verändern. Die Veranstaltung von Google fand einen Tag statt, nachdem der Rivale Microsoft eine überarbeitete Version von Bing angekündigt hatte, die von einer fortschrittlicheren Version der von ChatGPT verwendeten KI angetrieben wurde. (Microsoft investiert Milliarden in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT.)

In der Präsentation am Mittwoch neckte ein Google-Manager Pläne, diese Technologie zu nutzen, um komplexere und dialogorientierte Antworten auf Anfragen zu bieten, einschließlich der Bereitstellung von Aufzählungszeichen, die die besten Zeiten des Jahres ankreuzen, um verschiedene Konstellationen zu sehen, und auch das Angebot von Vor- und Nachteilen für den Kauf eines Elektrofahrzeugs .

Die Führungskraft sagte, die KI-Technologie würde den Weg für die „nächste Grenze unserer Informationsprodukte“ ebnen.