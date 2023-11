Googles Epic-Rechtsstreit beginnt an einer anderen Front

Der langjährige Versuch von Epic Games, die mobilen App-Stores aufzubrechen, die Apple und Google Gewinne in Milliardenhöhe bescheren, steht am Montag vor einem erneuten Showdown vor Gericht, da seine Ansprüche gegen den Suchgiganten in San Francisco verhandelt werden.

Der Fall kommt zu einer Zeit, in der Google sich in einem bahnbrechenden Kartellverfahren des Justizministeriums vor einem Gericht in Washington DC verteidigt und damit eine weitere potenziell gefährliche rechtliche Prüfung einiger seiner Kerngeschäftspraktiken darstellt.

Epic verlor die meisten seiner Ansprüche in einem ähnlichen Fall gegen Apple im Jahr 2021, bevor es Anfang des Jahres in der Berufung scheiterte, obwohl das Unternehmen beim Obersten Gerichtshof einen Antrag auf Behandlung der Angelegenheit gestellt hat. Einigen Beobachtern zufolge haben die unterschiedlichen Umstände des Google-Prozesses jedoch dazu geführt, dass der Ausgang etwas unvorhersehbar ist, so dass die Möglichkeit besteht, dass der Prozess zu ernsthaften Einschränkungen führen könnte, wenn Google verliert.

Der Hersteller des beliebten Spiels Fortnite behauptet, Google habe gegen das US-Kartellrecht verstoßen, indem es konkurrierende App-Stores behindert habe, die auf seinem Android-Betriebssystem laufen, wodurch App-Entwickler effektiv dazu gezwungen würden, das hauseigene Zahlungssystem zu nutzen, wodurch sie höhere Gebühren zahlen müssten.

Außerdem sollte sich Google vor Gericht mit dem Dating-App-Unternehmen Match und einer Gruppe von US-Generalstaatsanwälten auseinandersetzen, die eigene Beschwerden über ihren mobilen Play Store eingereicht hatten. Diese Ansprüche wurden jedoch in den Wochen vor dem Prozess beigelegt, und Match erklärte sich letzte Woche bereit, Google eine Gebühr zu zahlen, als Gegenleistung für die Verwendung seines eigenen Abrechnungssystems in seinen Apps.

Google behauptet, dass seine App-Store-Richtlinien weitaus freizügiger seien als die von Apple. Laut Wilson White, Googles Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten, hat Epic bereits zweimal vor Gericht gegen den iPhone-Hersteller verloren und bringt nun „einen Fall vor, der angesichts der Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, die Android bietet, noch weniger berechtigt ist“.

Im Gegensatz zu Apple ermöglicht das Suchunternehmen Herstellern von Mobiltelefonen, alternative App-Stores auf Android-Telefonen anzubieten, und ermöglicht es Benutzern gleichzeitig, Apps direkt aus dem Internet herunterzuladen. Es wird darauf hingewiesen, dass Epic selbst von diesen Vereinbarungen profitiert, indem es den Galaxy App Store von Samsung für den Vertrieb seiner Spiele nutzt und den direkten Download von Fortnite, seinem beliebtesten Spiel, ermöglicht.

Auch im Gegensatz zu Apple ermöglicht Google App-Entwicklern, das eigene Zahlungssystem zu umgehen und stattdessen Alternativen zur Abwicklung von Transaktionen innerhalb ihrer Apps zu nutzen. Es beschrieb die Vereinbarung, die als „User Choice Billing“ bekannt ist, als Pilotprojekt, gab jedoch an, dass sie in 35 Ländern in Betrieb sei.

Laut Epic halten Googles Behauptungen zur Offenheit seines mobilen App-Ökosystems einer Überprüfung jedoch nicht stand. Darin wird auf eine Reihe von Verträgen verwiesen, die Google mit Geräteherstellern und App-Entwicklern geschlossen hat und die allesamt darauf abzielen, sicherzustellen, dass der unternehmenseigene Play Store auf Android-Handys dominant bleibt. Dazu gehören Deals, bei denen Epic behauptet, Google habe Entwickler dafür bezahlt, ihre Apps in seinem Store zu behalten, einschließlich einer Zahlung in Höhe von 360 Millionen US-Dollar an das Spieleunternehmen Activision.

Epic weist auch auf finanzielle Bedingungen hin, die Google Entwicklern auferlegt, die sein Zahlungssystem umgehen. In Südkorea beispielsweise sagte das Suchunternehmen vor zwei Jahren, dass Entwickler, die zuvor eine Gebühr von 15 Prozent gezahlt hatten, immer noch eine Gebühr von 11 Prozent zahlen müssten, selbst wenn sie den Google-Zahlungsdienst nicht mehr nutzen würden. Laut Epic führte dies zu einer Ersparnis, die zu gering war, um die Nutzung eines alternativen Zahlungsunternehmens zu rechtfertigen.

Google argumentiert unterdessen, dass seine Gebühren durch die Kosten für den Betrieb der Android-Mobilplattform und aller anderen Dienste, die es Entwicklern bereitstellt, gerechtfertigt seien, auch wenn diese seinen Zahlungsdienst nicht nutzen.

Der Fokus auf die Verträge von Google erinnert stark an das Kartellverfahren des Justizministeriums gegen das Unternehmen, das im September vor Gericht ging. Die Agentur hat Google vorgeworfen, diese Deals, die seine Suchmaschine auf Smartphones und in Browsern hervorheben, dazu zu nutzen, konkurrierende Suchunternehmen illegal auszuschließen.

Wie im DoJ-Prozess soll Sundar Pichai, CEO von Google, in dem Fall aussagen, der bis Mitte Dezember laufen soll. Zu den weiteren wahrscheinlichen Zeugen gehört Tim Sweeney, CEO von Epic.

Der Verlust von Epic im Apple-Fall sowie die größere Offenheit von Google bei der Zulassung alternativer App-Stores und Zahlungssysteme und die Tatsache, dass andere Kläger bereits einen Vergleich geschlossen haben, werden dem Unternehmen laut Paul Gallant wahrscheinlich „die Oberhand“ im Prozess verschaffen. ein Analyst bei TD Cowen in Washington.

Allerdings könnten einige Aspekte des jüngsten Prozesses den Ausgang für Google unsicherer machen. Während der Apple-Fall von einem Richter entschieden wurde, wird das Urteil im Google-Prozess von einer Jury gefällt, was den Ausgang noch unvorhersehbarer macht. Google scheiterte letzte Woche mit dem Versuch, Richter James Donato den Fall allein anhören zu lassen, nachdem behauptet wurde, die Einigung mit den anderen Klägern mache eine Jury unnötig.

Richter Donato sagte außerdem, dass Epic den Geschworenen mitteilen könne, dass Google es versäumt habe, Chatnachrichten seiner Mitarbeiter aufzubewahren, die im Prozess wichtige Beweise hätten liefern können.

Laut Gallant habe der Richter außerdem eine Neigung zu drastischen Maßnahmen in Kartellfällen gezeigt, was die Möglichkeit strenger Sanktionen gegen Google offen lasse, sollte das Unternehmen verlieren. Als er letzten Monat auf einer Kartellkonferenz sprach, sagte er: forderte die Kläger auf „bei der Bitte um Abhilfemaßnahmen nach den Zäunen zu greifen“, was möglicherweise zur Auflösung rechtsverletzender Unternehmen führt.