Der New York Times zitiert anonyme Quellen in einem Bericht, der besagt, dass Google Genesis für Medienmanager der USA demonstriert hat Mal, Washington PostUnd Wallstreet Journal Inhaber News Corp präsentiert „verantwortungsvolle“ Technologie, die Fakten aufnimmt und Nachrichtentexte ausspuckt. Zwei in dem Artikel erwähnte Führungskräfte „sagten, dass der Aufwand, der in die Erstellung präziser und kunstvoller Nachrichten gesteckt wird, selbstverständlich zu sein schien“, während ein anderer darin eher eine Art persönlichen Assistenten/Helfer betrachtete.