Google wird nächsten Monat Millionen von Gmail-Konten löschen

Google wird voraussichtlich im Dezember eine umfassende Gmail-Säuberung durchführen, bei der das Unternehmen schätzt, dass es wahrscheinlich Millionen von Benutzerkonten aus seinem Dienst löschen wird. Das Unternehmen teilte Pläne zur Löschung von Gmail-Konten Anfang dieses Jahres mit und nannte als Hauptgründe für den Schritt „Inaktivität“ und die Notwendigkeit, Gmail zu einer sichereren Option zu machen.

„Die Menschen möchten, dass die Produkte und Dienstleistungen, die sie online nutzen, sicher und geschützt sind. Aus diesem Grund haben wir in Technologie und Tools investiert, um unsere Nutzer vor Sicherheitsbedrohungen wie Spam, Phishing-Betrug und Kontodiebstahl zu schützen“, teilte Ruth Kricheli, VP of Product Management bei Google, in einem Beitrag mit.

„Trotz dieser Schutzmaßnahmen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Konto kompromittiert wird, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurde. Dies liegt daran, dass vergessene oder unbeaufsichtigte Konten häufig auf alten oder wiederverwendeten Passwörtern basieren, die möglicherweise kompromittiert wurden, für die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet wurde und die vom Benutzer weniger Sicherheitsprüfungen unterzogen werden.“

Google Play auf einem Android-Telefon. Bildquelle: Google

Obwohl wir bereits seit mehreren Monaten von der bevorstehenden Gmail-Säuberung wissen, haben diejenigen, die den Medien nicht viel Aufmerksamkeit schenken, das Memo möglicherweise übersehen. Da die Säuberung in weniger als einem Monat beginnt, ist es für Benutzer wichtig, eine gute Vorstellung davon zu haben, was hier passiert.

Wenn Sie Ihr Gmail-Konto aktiv halten und eine Massenlöschung vermeiden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie darauf aktiv bleiben. Das kann wie verschiedene Dinge aussehen, aber in den meisten Fällen müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und es dann aus dem einen oder anderen Grund verwenden – zum Lesen einer E-Mail, zum Ansehen eines YouTube-Videos usw.

Dadurch wird sichergestellt, dass Google Ihren Benutzernamen und Ihr Konto nicht als inaktiv zählt, wenn im nächsten Monat die massive Gmail-Bereinigung beginnt. Aber die Löschung alter und möglicherweise kompromittierter Konten ist mehr als nur ein guter Schritt zur Sicherheit. Dies bedeutet auch, dass Benutzernamen, die über einen längeren Zeitraum verwendet wurden, möglicherweise verworfen werden. Wenn Sie also auf der Suche nach einem passenderen Benutzernamen sind, könnte dieser nach Beginn der Löschung verfügbar werden. Eine Garantie gibt es natürlich nicht.