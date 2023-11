Google wird im Dezember Millionen Gmail-Konten wegen Inaktivität löschen

Google ist dabei, eine Massenlöschung unerwünschter und vernachlässigter Aspekte seiner Programme vorzunehmen, die von Millionen von Menschen genutzt werden.

In einem Blogbeitrag von Google-Vizepräsidentin für Produktmanagement Ruth Kricheli vom Mai ergreift das Unternehmen Maßnahmen, um sich weniger anfällig für böswillige Akteure zu machen und gleichzeitig seinen Bestand ungenutzter und vergessener Gmail-, Laufwerks- und Fotokonten zu bereinigen, die „wahrscheinlich vorhanden“ waren kompromittiert.“

Mehr lesen: Walmart ändert die Morgenstunden; Hier erfahren Sie, was Sie wissen sollten

„Das liegt daran, dass vergessene oder unbeaufsichtigte Konten häufig auf alten oder wiederverwendeten Passwörtern basieren, die möglicherweise kompromittiert wurden, für die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet wurde und die vom Benutzer weniger Sicherheitsprüfungen durchlaufen“, heißt es in dem Beitrag. „Unsere interne Analyse zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei verlassenen Konten eine zweistufige Verifizierung eingerichtet ist, mindestens zehnmal geringer ist als bei aktiven Konten. Das bedeutet, dass diese Konten oft angreifbar sind und sobald ein Konto kompromittiert wird, kann es für alles Mögliche missbraucht werden, vom Identitätsdiebstahl bis hin zum Überträger unerwünschter oder sogar bösartiger Inhalte wie Spam.“

Um Google vor all diesen Risiken zu schützen, wird die im Mai eingeführte Unternehmensrichtlinie zur Löschung solcher Konten im Dezember 2023 in Kraft treten. Google hat seine Inaktivitätsrichtlinie für Konten für alle seine Produkte auf zwei Jahre aktualisiert. Wenn ein Google-Konto mindestens zwei Jahre lang nicht verwendet oder angemeldet wurde, „können wir das Konto und seine Inhalte löschen – einschließlich der Inhalte in Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Kalender) und Google Fotos.“ Kricheli schrieb.

Mehr lesen: „All She Wrote Books“ schlägt in Somerville ein neues Kapitel auf, nachdem der Preis am alten Ort ausverkauft ist

Für diejenigen, die keinen Zugriff auf ihr College-Gmail haben: Machen Sie sich keine Sorgen. Der Plan von Google sieht einen schrittweisen Ansatz vor, beginnend mit Konten, die erstellt und nie wieder verwendet wurden. Das Unternehmen plant außerdem, „im Laufe der Monate mehrere Benachrichtigungen“ zu senden, bevor etwas gelöscht wird, sowohl an die „Konto-E-Mail-Adresse als auch an die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse (falls eine angegeben wurde)“.

In dem Blogbeitrag wurde erklärt, dass der einfachste Weg, das Konto aktiv zu halten, darin besteht, sich mindestens alle zwei Jahre anzumelden. Zu den Aktionen, die dafür sorgen, dass das Konto als aktiv gilt, gehören:

Eine E-Mail lesen oder senden

Verwendung von Google Drive

Ein YouTube-Video ansehen

Herunterladen einer App im Google Play Store

Verwenden der Google-Suche

Verwenden Sie „Mit Google anmelden“, um sich bei einer Drittanbieter-App oder einem Drittanbieter-Dienst anzumelden

Kricheli sagte außerdem, dass Google-Nutzer einen Backup-Plan für ihr Konto und ihre Inhalte erstellen sollten. Dazu gehört die Verwendung der Takeout-Funktion oder die Verwendung des Inactive Account Managers, mit dem Benutzer entscheiden können, was mit ihrem Konto und ihren Daten passiert, wenn es für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten inaktiv ist.

Mehr lesen: Google feiert seinen 25. Geburtstag mit einem besonderen Gekritzel, Konfetti

Zu den Optionen zum Erstellen eines Backup-Plans mit dem Inactive Account Manager gehören laut Kricheli und Google: