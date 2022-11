Google willigt ein, 392 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Klage zur Standortverfolgung beizulegen

Google hat zugestimmt, 40 Bundesstaaten eine Abfindung in Höhe von 391,5 Millionen US-Dollar wegen Vorwürfen zu zahlen, dass das Unternehmen die Standorte von Nutzern ohne deren Wissen verfolgt (via Die New York Times). Als Teil des Vergleichs muss Google die Nutzer benachrichtigen, wenn die Standortverfolgung aktiviert ist, und Informationen darüber bereitstellen, wie die Funktion ab 2023 deaktiviert werden kann.