Google ist der jüngste Technologieriese, der kanadischen Nutzern den Zugriff auf lokale Nachrichteninhalte auf seinen Plattformen verbietet. Dies geschieht aufgrund eines neuen Gesetzes, das digitale Unternehmen dazu verpflichtet, Medienunternehmen für Inhalte zu entschädigen, die sie teilen oder anderweitig weiterverwenden.

Das letzte Woche verabschiedete Online News Act zielt darauf ab, den angeschlagenen kanadischen Nachrichtensektor zu stärken, in dem im letzten Jahrzehnt zahlreiche Publikationen geschlossen wurden.

Gemäß der Gesetzgebung sind Technologieunternehmen verpflichtet, gerechte Handelsvereinbarungen mit kanadischen Nachrichtenagenturen für die auf ihren Plattformen verbreiteten Nachrichten und Informationen abzuschließen, andernfalls müssen sie sich einem verbindlichen Schiedsverfahren stellen.

Was hat Google gesagt?

Google gab eine Erklärung ab, in der es seine Ansicht zum Ausdruck brachte, dass das Gesetz „undurchführbar“ sei, und erklärte, dass die Regierung keine Zusicherungen gegeben habe, dass die „strukturellen Probleme mit dem Gesetz“ während seiner Umsetzung gelöst würden.

In einem Blogbeitrag fügte Google hinzu, dass das neue Gesetz es für Kanadier schwieriger machen wird, Nachrichten online zu finden, und für Journalisten, ihr Publikum zu erreichen. Allerdings haben Einzelpersonen in Kanada weiterhin die Möglichkeit, auf Nachrichten von kanadischen Websites zuzugreifen, indem sie die entsprechenden Webadressen direkt in einen Browser eingeben oder über spezielle Anwendungen.

Die Entscheidung von Google, kanadische Nachrichten zu blockieren, erfolgt nach erfolglosen Gesprächen mit der Regierung, die auf eine Lösung abzielten.

Meta, ein weiterer Technologieriese, kündigte letzte Woche ebenfalls an, kanadische Nachrichten auf Facebook und Instagram zu blockieren.

Den beiden Unternehmen, die über einen erheblichen Anteil an Online-Werbung verfügen, wird vorgeworfen, dass sie durch die kostenlose Nutzung ihrer Inhalte die Einnahmen traditioneller Nachrichtenorganisationen beeinträchtigen.

„Wir haben die Regierung darüber informiert, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben … Links zu kanadischen Nachrichten aus unseren Such-, Nachrichten- und Discover-Produkten zu entfernen und Google News Showcase in Kanada nicht mehr betreiben zu können“, erklärte Google.

Millionen für kanadische Zeitungen?

Kanadas stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland, eine ehemalige Journalistin, betonte, dass der Verlust der Einnahmen aus kanadischen Nachrichtenredaktionen nicht nur für betroffene Journalisten, sondern für das ganze Land ein Problem darstelle.

Sie betonte die Notwendigkeit gut entlohnter Journalisten, eine starke Kultur, eine gesunde Gesellschaft und eine starke Politik aufrechtzuerhalten.

In einem Bericht der parlamentarischen Haushaltsaufsicht vom Oktober 2022 wurde geschätzt, dass der Online News Act dazu führen würde, dass kanadische Zeitungen jährlich etwa 249 Millionen US-Dollar (229 Millionen Euro) von digitalen Plattformen erhalten würden.

Kanadas Gesetzgebung baut auf dem australischen New Media Bargaining Code auf, dem weltweit ersten, der Google und Meta dazu verpflichtete, für Nachrichteninhalte auf ihren Plattformen zu bezahlen.

tg/sri (AFP, AP, Reuters)