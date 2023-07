Google strebt an, Samsung bis 2025 vollständig aufzugeben und stattdessen seine Tensor-Prozessoren selbst zu entwickeln Die Information behauptet, dass der Suchriese auf absehbare Zeit weiterhin Arm-CPU- und GPU-Kerne lizenzieren wird. Es bietet jedoch mehrere potenzielle Vorteile, wenn Google die Tensor-Entwicklung von Samsung abzieht – die Samsung Exynos-basierten Tensor-Chips wurden beispielsweise dafür kritisiert, dass sie selbst bei mäßiger Arbeitslast heiß laufen, und sogar Samsungs eigene Exynos-basierte Telefone weisen einige eklatante Leistungsprobleme auf . Die interne Entwicklung könnte Google mehr Freiheit geben, spezifische Änderungen an seinen Chipdesigns vorzunehmen, was künftigen Pixel-Telefonen, -Tablets, -Uhren oder anderer in seinen Plänen enthaltener Hardware zugute kommen würde.