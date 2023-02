Google testet seine eigene KI-Chatbot-Antwort auf ChatGPT

Google hat damit begonnen, einen KI-Chatbot namens Apprentice Bard zu testen, der ähnlich ist wie ChatGPTein Onlinedienst, der in vielerlei Hinsicht nützlicher ist als die Google-Suche, berichtete CNBC diese Woche.

Und wir könnten es bald sehen. Während er düstere Finanzergebnisse für das vierte Quartal meldete, sagte Chief Executive Sundar Pichai Google plant, eigene KI-Sprachmodell-Tools zur Verfügung zu stellen an die Öffentlichkeit „in den kommenden Wochen und Monaten“.

ChatGPT verwendet eine Technologie der künstlichen Intelligenz, die als großes Sprachmodell bezeichnet wird und auf riesigen Datenmengen im Internet trainiert wurde. Diese Art von KI-Modell verwendet einen Mechanismus namens Transformer, den Google entwickelt hat. ChatGPTs Erfolg in allem, vom Schreiben von Software über das Bestehen von Prüfungen bis hin zum Angebot Ratschläge im Stil der King-James-Bibel zum Entfernen eines Sandwichs aus einem Videorecorder hat es ins technische Rampenlicht gerückt, obwohl seine Ergebnisse irreführend oder falsch sein können.

Googles Apprentice Bard-Tool ähnelt ChatGPT, aber das Unternehmen testet auch ein Frage-und-Antwort-Format für Google-Suchergebnisse, sagte CNBC. Jeff Dean, Leiter von Google Research, sagte den Mitarbeitern bei einem Treffen im Jahr 2022, dass Google mit seinem Ansatz konservativer sei, um das „Reputationsrisiko“ von KI zu vermeiden, das schlechte Antworten bietet.

Google äußerte sich nicht zu den Einzelheiten des Berichts, aber Sprecherin Lily Lin sagte in einer Erklärung: „Wir konzentrieren uns seit langem darauf, KI zu entwickeln und einzusetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern. … Wir testen unsere KI-Technologie weiterhin intern, um sie herzustellen sicher, dass es hilfreich und sicher ist, und wir freuen uns darauf, bald weitere Erfahrungen extern auszutauschen.“

KI-Technologie ist bereits überall um uns herum und hilft bei allem, von der Erkennung von Kreditkartenbetrug bis zur Übersetzung unserer Sprache in Textnachrichten. Die ChatGPT-Technologie hat jedoch erhöhte Erwartungen, daher ist klar, dass die Technologie in unserem Leben auf die eine oder andere Weise an Bedeutung gewinnen wird, da wir uns auf digitale Assistenten und Online-Tools verlassen.

Auch die Google-KI-Tochter DeepMind ist involviert. Chief Executive Demis Hassabis sagte gegenüber Time, dass sein Unternehmen einen privaten Betatest für 2023 eines KI-Chatbots namens Sparrow erwäge.

Google, das über die schlechte Publicity ertrug Abgang des KI-Forschers Timnit Gebru im Jahr 2020 hat ein Programm, das sich auf verantwortungsbewusste KI- und maschinelle Lern- oder ML-Technologie konzentriert. „ML-Modelle und -Produkte auf verantwortungsbewusste und ethische Weise zu entwickeln, ist sowohl unser Hauptaugenmerk als auch unser Hauptversprechen“, sagte Marian Croak, Vice President von Google Research, in einem Beitrag vom Januar.

Google ist sehr daran interessiert, sein tiefes KI-Know-how anzupreisen. ChatGPT löste einen „Code Red“-Notfall innerhalb von Google aus, nach Die New York Times und zeichnete Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin kehren in die aktive Arbeit zurück.

Anmerkung der Redaktion: CNET verwendet eine KI-Engine, um einige Erklärungen zu persönlichen Finanzen zu erstellen, die von unseren Redakteuren bearbeitet und auf Fakten geprüft werden. Weitere Informationen finden Sie unter dieser Beitrag.