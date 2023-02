Google teilt den Erfolg von Pixel 7 mit

Die Saison der Ergebnisberichte hat begonnen und Google ist das Neueste, das seine neuesten Quartalszahlen veröffentlicht. Als jemand, der nicht viel darauf achtet, wie gut es dem Unternehmen finanziell geht, bin ich nicht hier, um Ihnen etwas über ihre Aussichten, den seltsamen übermäßigen Fokus auf KI oder Google Cloud zu erzählen, aber ich habe Pixel-bezogene Neuigkeiten Aktie vom heutigen Anruf.

Letztendlich geht es uns um das Überleben und die Erweiterung der Pixel-Gerätereihe, da wir viel Zeit damit verbringen und Ihnen allen so viel am Herzen liegt. Über die Milliarden von Dollar zu sprechen, die Google jedes Quartal verdient, während wir immer noch versuchen, 12.000 blind zu feuern, weil ihre Milliarden nicht so hoch waren, wie die Investorenbrüder wollten, ist nicht unsere Expertise.

In Bezug auf Pixel hat Google heute seine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 abgehalten, und CEO Sundar Pichai hat große Aussagen über ihre Telefone aus dem letzten Jahr gemacht. Während er zunächst sagte, dass Google „sich stärker auf die Pixel-Linie und unsere Gesamtkostenstruktur dort konzentrieren wird“, bestätigte er weiter, dass die „Pixel 6a, 7 und 7 Pro sind die meistverkaufte Handygeneration [Google] jemals gestartet haben“ und dass sie „Anteile in jedem Markt gewonnen haben [they] operieren in diesem Jahr.“

Das sind alles große Neuigkeiten für Pixel-Fans. Angesichts der jüngsten Kürzungen des Unternehmens hätte ein schlechtes Abschneiden von Pixel 6a, Pixel 7 und Pixel 7 Pro einem Pixel-Tablet, Pixel 8-Telefonen und dem faltbaren Gerät, von dem wir immer wieder hören, zum Verhängnis werden können. Die Tatsache, dass sie uns mitteilen möchten, wie gut sich ihre neuen Telefone verkauft haben, ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass zukünftige Pixel-Geräte noch auf dem Weg sind und ein Schlüsselelement des Unternehmens bleiben werden.

Für diejenigen, die frühere Berichte wie diesen verpasst haben, Google ist nicht immer glücklich über Hardware. Mit anderen Worten, sie sagen nicht nur, dass sich das Pixel 7 gut verkauft hat, weil sie Investoren täuschen wollen. Sie waren ziemlich klar, als das Pixel 3 seinen Lauf nahm, dass es floppte. Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass das Pixel 4 eine massive Katastrophe war, die das Unternehmen seinen Kamera-Guru gekostet hat.

Wenn Sie ein großer Fan Ihres Pixel 7 oder Pixel 7 Pro oder Pixel 6a sind, nehmen Sie heute als die seltenen guten technischen Neuigkeiten wahr.