Google Street View hat eine extrem seltsame Seite: So finden Sie es

Es war einmal ein Mann in Ontario, der den Rücksitz eines weißen Autos durchwühlte. Ich weiß nicht, wonach er gesucht hat, aber eines Tages würde er als Tripod Man bekannt werden. Tripod Man hat seinen Spitznamen nicht wegen seiner fotografischen Fähigkeiten verdient, sondern weil jemand bei Google Bilder von ihm so zusammengefügt hat, dass er selbst wie ein Stativ aussah. Dann veröffentlichten sie die Fotos im Internet.

Das ist das Chaos von Google Street View.

Für die Ingenieure bei Google ist das Ziel von Street View klar. Fahren, radeln, wandern und segeln Sie mit einer Kamera um die Welt, machen Sie Fotos von allem auf dem Weg und fügen Sie sie zusammen, um eine 360-Grad-Ansicht verschiedener Orte zu erstellen, die die Welt im Internet genießen kann. Kamele im Weg? Egal. Wasserrutschen das einzige Fortbewegungsmittel? Jemand geht hinein. Panoramabilder passen nicht perfekt zusammen? Stativmann.

Es gibt sogar eine 360-Grad-Ansicht der Internationalen Raumstation auf „Street“ View – in dieser Ecke des Internets ist der Himmel tatsächlich nicht die Grenze. Und jetzt hat Neal Agarwal, ein Entwickler, besser bekannt unter seiner Online-Persönlichkeit neal.fun, die chaotische Schönheit von Google Street View genommen und daraus ein cleveres Online-Programm gemacht, das Stunden Ihrer Zeit verschlingen kann.

Google/neal.fun



Sie heißt „The Wonders of Street View“, und auf Knopfdruck bringt Sie diese Website zu Hunderten zufällig gruseliger, spektakulärer, künstlerischer, seltsamer und überwältigender Nebenprodukte des revolutionären Kartensystems von Google. Wohl die besten Teile.

„Ich verbrachte ein paar Wochen damit, aus Artikeln und Listen eine Liste seltsamer und interessanter Orte zusammenzustellen, und dann versuchte ich, sie auf Google Street View zu finden“, erzählte mir Agarwal. „Andere Leute haben auch seltsame Stellen und Anomalien geteilt, die sie im Laufe der Jahre auf Street View gefunden haben, und deshalb habe ich versucht, diese zu finden und sie auch einzubeziehen. Ich glaube, ich habe im letzten Monat Dutzende von Stunden mit Street View verbracht. „

Ich meine, während ich durchblätterte, gelang es mir, einen Blick auf eine verlassene Bergbaustadt in Montana zu erhaschen, die ernsthaft einer der Schauplätze in Red Dead Redemption II ähnelt. In Kenia sah ich eine entzückende Gruppe von Elefanten, die unter einem Baum Schatten suchten, während die Street View-Kamera von Google vorbeizog. Und ich finde es toll, dass es irgendwo auf dieser Welt einen Vergnügungspark namens Pistachio Land gibt, in dem die größte Pistazie der Welt zu Hause ist.

Google/neal.fun



Wenn Sie Ihren Blick in die Sanddünen von Abu Dhabi hinunterziehen, wird Ihnen klar, dass der Technologiegigant sich so sehr dem Teil verschrieben hat, dass er einige Kameras auf den Rücken eines Kamels gestellt hat, um die volle Pracht der VAE einzufangen. In Finnland scheint es ein Feld bunt gekleideter Vogelscheuchen zu geben, die sowohl für einen Disney-Film als auch für einen Albtraum geeignet sind.

Es ist gleichzeitig bereichernd und entspannend, sich weiter durch Agarwals Sammlung von Google Street View Hall of Famers zu klicken.

Google/neal.fun



„Ich denke, Street View repräsentiert unseren Traum, die Welt bequem von zu Hause aus bereisen zu wollen“, sagte Agarwal. „Ich erinnere mich, dass ich als Teenager Stunden mit Street View verbracht habe, um verschiedene Länder zu erkunden und so viel zu lernen. Ich wollte, dass die Website ein ähnliches Gefühl wie StumbleUpon vermittelt, wo es sich anfühlt, als würde man einfach über coole Orte auf der Welt stolpern.“

Wenn Sie StumbleUpon nicht kennen, galt es vor einigen Jahren als eine Art Heilmittel gegen Langeweile. Alles, was Sie tun mussten, war, auf die StumbleUpon-Website zu gehen, auf eine Schaltfläche zu klicken, und eine coole Ecke des Internets erschien auf Ihrem Bildschirm. Es gab einzigartige Spiele, Forschungsartikel und zufällige Websites, die ihre Farbe änderten, wenn Sie verschiedene Pfeiltasten drückten. Es war genau die Art von Ort, an dem man auf Programme wie das von Agarwal – einschließlich dieses Asteroidenstartsimulators – stoßen konnte.

Google/neal.fun



Agarwal sagte, dass Wonders of Street View derzeit etwa 300 Standorte zum Durchsuchen hat. „Die Website bettet die Ansichten von Google Maps ein“, sagte er. „Ich möchte auf jeden Fall weitere Street Views hinzufügen! Wenn jemand auf Street View etwas Cooles findet, kann er es mir gerne schicken.“

Als er nach seinem bisherigen Lieblingsort gefragt wurde, sagte Agarwal, dass, obwohl die atemberaubendste Aussicht von der ISS ist, seine Nummer eins der ist, der als Instant Ramen Tunnel im Cup and Noodle Museum in Japan bekannt ist.

„Ein knapper zweiter“, sagte Agarwal, „wäre Tripod Man.“