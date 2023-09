Google hat plötzlich hat seine Google Store-Website aktualisiert mit Details zu den kommenden Flaggschiff-Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro.

„Ankunft am 4.10.“, heißt es jetzt auf der Seite. „Kommt heiß. Pixel 8 und Pixel 8 Pro.“

In einem Pixel-8-Video werden auch beide Telefone kurz vorgestellt. Das Pixel 8 erscheint sowohl im Video als auch in den Bildern auf der Google Store-Website als errötendes Mobiltelefon mit einem roségoldenen Kameragehäuse. Das Pixel 8 Pro präsentiert sich in einem Nude-Farbton mit einem champagnergoldenen Kamerastreifen.

„Lernen Sie die neuen Pixel-Telefone kennen, die über die bisher fortschrittlichsten Pixel-Kameras und Google AI verfügen, damit Sie noch schneller mehr erledigen können“, heißt es auf der Seite.

Einige Details drehen sich um den Einsatz künstlicher Intelligenz, darunter die (nicht neuen) Fotobearbeitungstools Magic Eraser und Photo Unblur sowie Live Translate.

Sie können auf die Schaltfläche „Anmelden“ klicken, um Updates zu „Geräten, Neuigkeiten, Tipps und Angeboten aus dem Google Store – einschließlich mehr über die neuen Pixel 8-Telefone“ zu erhalten.

Google hat außerdem gerade Fotos und Details zur kommenden Pixel Watch 2 hinzugefügt und erklärt, dass die Smartwatch ebenfalls am 4. Oktober auf den Markt kommen wird und „noch mehr personalisierte Hilfe, Sicherheitsfunktionen und Gesundheitseinblicke“ bieten wird.

Die erste Pixel Watch wurde im Herbst letzten Jahres veröffentlicht. Den Testbericht von CNET zur Google-Smartwatch können Sie hier lesen.

Google hatte zuvor für den 4. Oktober ein Pixel-Event angekündigt, bei dem das Unternehmen seine neuen Telefone und Smartwatches vorstellen wird.