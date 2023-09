Google wird ab Dienstag mit einer Bedrohung für seine dominierende Suchmaschine konfrontiert sein, wenn die Bundesregulierungsbehörden im größten US-Kartellverfahren seit einem Vierteljahrhundert einen Versuch starten, sein Internetimperium zu zerschlagen.

In den nächsten zehn Wochen werden Bundesanwälte und Generalstaatsanwälte versuchen zu beweisen, dass Google den Markt zu seinen Gunsten manipuliert und damit gegen den Sherman Act verstoßen hat, indem es seine Suchmaschine an einer Vielzahl von Orten und Geräten als Standardauswahl festgelegt hat.

Der US-Bezirksrichter Amit Mehta wird voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen. Wenn er zu dem Schluss kommt, dass Google gegen das Gesetz verstoßen hat, wird in einem weiteren Verfahren darüber entschieden, welche Schritte unternommen werden müssen, um das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Unternehmen einzudämmen.

Es wird erwartet, dass Spitzenmanager von Google und seiner Konzernmutter Alphabet Inc. sowie von anderen mächtigen Technologieunternehmen aussagen. Unter ihnen dürfte Alphabet-Chef Sundar Pichai sein, der vor vier Jahren die Nachfolge von Google-Mitbegründer Larry Page antrat. Gerichtsdokumente deuten auch darauf hin, dass Eddy Cue, ein hochrangiger Apple-Manager, in den Zeugenstand gerufen werden könnte.

Das Justizministerium reichte seine Kartellklage gegen Google vor fast drei Jahren während der Trump-Administration ein und beschuldigte das Unternehmen, seine Dominanz bei der Internetsuche genutzt zu haben, um sich einen unfairen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu verschaffen. Anwälte der Regierung behaupten, dass Google sein Franchise durch eine Art Payola schützt, indem es jährlich Milliarden von Dollar ausgibt, um die Standardsuchmaschine auf dem iPhone und in Webbrowsern wie Apples Safari und Mozillas Firefox zu werden.

Die Regulierungsbehörden werfen Google außerdem vor, den Markt rechtswidrig zu seinen Gunsten manipuliert zu haben, indem es verlangt hat, dass seine Suchmaschine mit seiner Android-Software für Smartphones gebündelt wird, wenn die Gerätehersteller vollen Zugriff auf den Android-App-Store wünschen.

Obwohl Google-Produkte wie der Chrome-Webbrowser, Gmail, YouTube und Online-Karten äußerst beliebt sind, ist keines so unverzichtbar – oder so wertvoll – geworden wie die Internetsuchmaschine, die von Page und einem Kommilitonen der Stanford University, Sergey Brin, erfunden wurde. in den späten 1990er Jahren.

Die Google-Anzeigentechnologie ist ein Schwerpunkt eines separaten Falles

Google entgegnet, dass es einer breiten Konkurrenz ausgesetzt sei, obwohl es etwa 90 Prozent des Internet-Suchmarktes beherrsche. Google argumentiert, dass seine Konkurrenten von Suchmaschinen wie Bing von Microsoft bis hin zu Websites wie Amazon und Yelp reichen, auf denen Verbraucher Fragen dazu stellen können, was sie kaufen oder wohin sie gehen sollen.

Aus der Sicht von Google erklären die ständigen Verbesserungen seiner Suchmaschine, warum Menschen fast reflexartig immer wieder darauf zurückgreifen, eine Angewohnheit, die „Googeln“ vor langer Zeit zum Synonym für das Nachschlagen im Internet gemacht hat.

Heute ist Googles Konzernmutter Alphabet 1,7 Billionen US-Dollar wert und beschäftigt 182.000 Mitarbeiter. Der größte Teil des Geldes stammt aus 224 Milliarden US-Dollar an jährlichen Werbeverkäufen, die über ein Netzwerk digitaler Dienste fließen, das von einer Suchmaschine unterstützt wird, die täglich Milliarden von Suchanfragen bearbeitet .

Das Kartellverfahren des Justizministeriums erinnert an das, das es 1998 gegen Microsoft eingereicht hatte. Damals warfen die Aufsichtsbehörden Microsoft vor, Computerhersteller, die sich auf sein dominierendes Windows-Betriebssystem verließen, dazu zu zwingen, auch den Internet Explorer von Microsoft zu verwenden – gerade als das Internet begann, sich zum Mainstream zu entwickeln. Diese Bündelungspraxis vernichtete die Konkurrenz des einst beliebten Browsers Netscape.

Google könnte behindert werden, wenn der Prozess mit Zugeständnissen endet, die seine Macht untergraben. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Unternehmen gezwungen sein könnte, die Zahlungen an Apple und andere Unternehmen einzustellen, um Google zur Standardsuchmaschine auf Smartphones und Computern zu machen.

Oder der Rechtsstreit könnte dazu führen, dass Google den Fokus verliert. Das ist Microsoft nach dem kartellrechtlichen Showdown mit dem Justizministerium passiert. Abgelenkt kämpfte der Softwareriese darum, sich an die Auswirkungen der Internetsuche und der Smartphones anzupassen. Google nutzte diese Ablenkung, um sich von seinen Startup-Wurzeln zu einem imposanten Kraftpaket zu entwickeln.

Ende April lehnte ein US-Richter in Virginia den Antrag von Google ab, ein separates Kartellverfahren des Justizministeriums mit Schwerpunkt auf Werbetechnologie abzuweisen. Die Regierung behauptet, dass Google wichtige digitale Werbetechnologien monopolisiert, die zusammen als „Ad-Tech-Stack“ bezeichnet werden und auf die Verlage angewiesen sind, um Anzeigen zu verkaufen, und auf die Werbetreibende angewiesen sind, um potenzielle Kunden zu erreichen.

Die Regierung hat argumentiert, dass Google gezwungen werden sollte, seine Anzeigenmanager-Suite zu verkaufen. Google hat in diesem Fall ebenfalls jegliches Fehlverhalten bestritten.

Unterdessen sagten die Regulierungsbehörden der Europäischen Union im Juni, dass Google möglicherweise einen Teil seines lukrativen Adtech-Geschäfts verkaufen muss, um Bedenken hinsichtlich wettbewerbswidriger Praktiken auszuräumen, nachdem eine zweijährige Untersuchung von Verhaltensweisen wie der Bevorzugung seiner eigenen Werbedienste durchgeführt worden war.