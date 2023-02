Google spürt die Hitze seiner eigenen Mitarbeiter

Auf den Fersen von Google hat im Januar 12.000 Mitarbeiter entlassenfand letzte Woche in New York, Kalifornien und Texas eine Reihe von Protesten statt, die zunehmende Unruhen unter den Arbeitern zeigten.

Die Bewerter von Google, die die Qualität von Suchen und Anzeigen bewerten, reichten am Mittwoch in der Firmenzentrale in Mountain View, Kalifornien, eine Petition ein, die eine bessere Bezahlung fordert. Am folgenden Tag fand vor dem Google-Büro in New York ein Protest statt, bei dem der Suchgigant wegen Massenentlassungen kritisiert wurde. Zum Abschluss der Arbeitswoche am Freitag streikten mehr als 40 YouTube Music-Mitarbeiter von Cognizant, einem Unternehmen, das Verträge mit dem YouTube-Eigentümer und Google-Mutterunternehmen Alphabet unterhält, in Austin, Texas, wegen einer neuen Richtlinie zur Rückkehr ins Büro.

Dies sind die jüngsten Vorfälle in einer Reihe von Streitigkeiten zwischen dem Suchgiganten und seinen Mitarbeitern in den letzten Jahren. Im Jahr 2018 verließen mehr als 20.000 Beschäftigte 50 Büros, um gegen den Umgang des Unternehmens mit Vorwürfen sexueller Übergriffe und Fehlverhalten zu protestieren. Im nächsten Jahr fanden Proteste im Büro des Unternehmens in San Francisco statt Verurteilung des Managements für Vergeltungsmaßnahmen gegen zwei aktivistische Arbeiter. Google entließ auch Mitarbeiter, die sich engagierten Aktivismus am Arbeitsplatz oder wer stellte seine KI-Systeme in Fragedarunter prominente KI-Forscher Timnit Gebru Und Margaret Mitchel 2020 bzw. 2021. Ariel Koren, eine Arbeiterin, die die Geschäfte des Unternehmens mit Israel anprangerte, wurde abrupt gesagt, sie solle im März 2022 nach Brasilien umziehen. Sie beschloss schließlich, das Unternehmen zu verlassen.

Google hat auf eine Bitte um Stellungnahme zu den jüngsten Mitarbeiteraktionen nicht geantwortet. Die Alphabet Workers Union, die die Mitarbeiter von YouTube Music in Austin vertritt und Teil der Communications Workers of America ist, verwies auf ihre Pressemitteilungen, als sie um Stellungnahme gebeten wurden.

Cognizant sagte, die Return-to-Office-Richtlinie sei ein bekannter Faktor für YouTube Music-Mitarbeiter gewesen.

„Es ist enttäuschend, dass einige unserer Mitarbeiter sich entschieden haben, eine Richtlinie zur Rückkehr ins Amt zu streichen, die ihnen seit Dezember 2021 wiederholt mitgeteilt wurde“, sagte Jeff DeMarrais, Chief Communications Officer von Cognizant, in einer Erklärung.

DeMarrais sagte, dass die Mitarbeiter mit dem Wissen eingestellt wurden, dass sie letztendlich am physischen Standort in Austin arbeiten müssten. Er sagte auch, dass Cognizant das Recht der Mitarbeiter respektiert, rechtmäßig zu protestieren, und dass diejenigen, die alternativen Remote-Jobs innerhalb von Cognizant nachgehen möchten, die Möglichkeit dazu haben.

Beschäftigte von YouTube Music sagten, dass sie wegen unfairer Arbeitspraktiken in den Streik getreten seien und dass die neue Richtlinie zur Rückkehr ins Büro, die am Montag in Kraft getreten sei, ihre Sicherheit und ihren Lebensunterhalt gefährden würde. Die AWU argumentierte, dass die Umzugs-, Reise- und Kinderbetreuungskosten eine zu hohe Belastung darstellen würden, da die Arbeitnehmer nur 19 US-Dollar pro Stunde erhalten. Die AWU sagte auch, dass eine Anforderung zur Rückkehr ins Amt die laufenden gewerkschaftlichen Bemühungen von Cognizant-Arbeitern behindern würde.

„Kein Arbeiter sollte so schlecht bezahlt werden, dass er es sich nicht leisten kann, wieder ins Büro zu gehen, und kein Arbeiter sollte gezwungen werden, ins Büro zurückzukehren, wenn klar ist, dass wir unsere Arbeit effektiv von zu Hause aus erledigen können“, sagt Neil Gossell, a YouTube Music-Vertragspartner von Cognizant und einem AWU-Mitglied, heißt es in einer Erklärung.

Im Gegensatz zu Vollzeitmitarbeitern von Google erhalten Auftragnehmer im Allgemeinen nicht die gleiche Bezahlung oder die gleichen Leistungen. Im Jahr 2019 waren 54 % der Belegschaft von Google Auftragnehmer.

Im Juni, Google hat sich von seinen Return-to-Office-Forderungen zurückgezogenaber das Unternehmen versucht nun, die Arbeitnehmer zurückzubringen, wenn die COVID-Pandemie nachlässt.

„Im Vergleich zu den Vollzeitbeschäftigten von Google erhalten diese kritischen Arbeiter eine schlechtere Bezahlung, schlechtere Sozialleistungen, schlechtes Management und willkürliche Richtlinien“, heißt es in der Pressemitteilung der AWU. „Die erzwungene RTO ist der letzte Strohhalm.“

Cognizant-Arbeitnehmer und die AWU warten auf eine Entscheidung des National Labor Relations Board, Alphabet und Cognizant als gemeinsame Arbeitgeber anzuerkennen, damit beide Unternehmen an den Verhandlungstisch gezwungen werden können.

Gewerkschaftsbemühungen unter Google-Mitarbeitern scheinen Gestalt anzunehmen. Google Fiber-Beschäftigte haben sich im März gewerkschaftlich organisiert. Mitarbeiter von Appen, das mit Google einen Vertrag über das Testen und Bewerten des Suchalgorithmus des Unternehmens abschließt, sah eine Gehaltserhöhung von 10 auf 14,50 Dollar pro Stunde im Januar nach Gewerkschaftsintervention.

Unterdessen fordern 5.000 Google-Bewerter einen Mindeststandard für Löhne und Sozialleistungen, die die Petition an Senior Vice President Prabhakar Raghavanan in der Google-Zentrale übermittelt wurde. Laut AWU verdienen Rater nur 10 US-Dollar pro Stunde. Bewerter haben gesagt, dass ihre Stunden gekürzt wurden, dass mehr Anforderungen an sie gestellt wurden und dass sie gewalttätigen und verstörenden Inhalten ausgesetzt sind.

„Ich könnte bei Wendy’s arbeiten und mehr verdienen, als ich bei Google verdiene“, sagte Michelle Curtis, eine Google-Bewerterin und AWU-Mitglied, in einer Pressemitteilung.

Google-Mitarbeiter in New York versammelten sich am Donnerstag vor den Büros des Unternehmens gegenüber dem Chelsea Market, am selben Tag, an dem die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlicht wurden.

Der Protest von Googlers Against Greed war eine Reaktion auf die Entlassungen im Januar. Google-Mitarbeiter stellten fest, dass Google 12.000 Mitarbeiter entlassen hat, obwohl es über 110 Milliarden US-Dollar an Barmitteln hatte, Milliarden für Aktienrückkäufe ausgab und Milliardengewinne meldete.

„Unsere Führungskräfte haben beschlossen, 12.000 unserer Mitarbeiter zu entlassen, darunter viele in Kranken- oder Elternzeit sowie viele mit über einem Jahrzehnt treuer Dienste“, heißt es in einer AWU-Pressemitteilung. „In einer Zeit von Rekordgewinnen pro Mitarbeiter tauschten die Führungskräfte von Alphabet die Lebensgrundlagen von 12.000 unserer Mitarbeiter gegen größeren persönlichen Reichtum und um den Markt zu besänftigen.“

Laut der AWU-Pressemitteilung wird Google durch die Entlassungen schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar pro Quartal einsparen.

Google selbst hat seine Ausgaben zurückgefahren, die Einstellungsrate verlangsamt und die Reisetätigkeit der Mitarbeiter eingeschränkt. Im Juli bat CEO Sundar Pichai die Mitarbeiter, ihm bei einem „Einfachheits-Sprint“ zu helfen und Ideen zur Rationalisierung von Prozessen zu sammeln. Ergebnisergebnisse für das gesamte Jahr 2022 blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Ergebnisse des vierten Quartals vom Donnerstag enthüllte, dass das Unternehmen sowohl bei den Einnahmen aus der Suche, der Website und YouTube-Werbung zurückgegangen ist. Obwohl Google einen Nettogewinn von 13,6 Milliarden US-Dollar verzeichnete, ging er im Jahresvergleich um 34 % zurück.

„Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir diese Entlassungen nicht hinnehmen werden, während das Unternehmen weiterhin so viel Gewinn macht“, sagte Kelly Keniston, Software-Ingenieurin bei Google, während des Protests in New York.

Sie fuhr fort, Zeugnisse von Mitarbeitern zu lesen, die entlassen wurden: „Google-Mitarbeiter haben Anteile am Unternehmen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen … und so kontrollieren uns diese Millionäre buchstäblich. Indem sie uns so viel geben, ist es praktisch unmöglich, zu rebellieren, uns etwas Schlechtes zu wünschen.“ ihre Unternehmen. Es ist buchstäblich die Definition von Manipulation.“

Korrektur, 13:55 Uhr PT: In einer Pressemitteilung der AWU wurde der Gewinn von Google im dritten Quartal falsch angegeben. Diese Zahl wurde entfernt.