Google/CNET De first-party Pixel Watch van Google is de beste smartwatch voor Android-gebruikers en krijgt nu tot 15% korting. Koop er een voor een all-time lage prijs nu het nog kan.

Er zijn veel smartwatch opties die er zijn, en hoewel de Apple Watch voor veel mensen een topkeuze blijft, kun je als je een fan bent van Android de Google Pixel Watch.

Dit solide Apple Watch-alternatief is onze favoriet Android-smartwatch voor 2023 — en nu kun je krijgen . De verkoop brengt de LTE-versie terug naar $ 350 en de Wi-Fi-versie naar slechts $ 299. Deze zijn gelijk aan de beste Pixel Watch-deals we hebben voor beide varianten gezien sinds de lancering van het apparaat vorig jaar, maar de besparingen zullen waarschijnlijk vervallen. Andere retailers willen En komen overeen met de deals en u kunt direct naar de voor $ 50 in besparingen ook.

De Google Pixel Watch is strak en stijlvol, met een OLED-scherm van 41 mm. Maar het zit ook boordevol handige functies. Van een reeks gezondheidssensoren, waaronder een ECG-app en het volgen van bloed-zuurstof, tot contactloze betalingen via Google Wallet, meldingen om de pols, kras- en waterbestendigheid voor duurzaamheid en meer, dit horloge is een krachtpatser. Het won vorig jaar zelfs een CNET Editors’ Choice Award. En je hebt geen Pixel-telefoon nodig om deze smartwatch te gebruiken – hij is compatibel met alle huidige Android-telefoons.

Het is vermeldenswaard dat de batterijduur van deze smartwatch niet zo sterk is als die van andere beschikbare opties, dus verwacht je Pixel Watch elke dag op te laden, vooral als je GPS-functies of slaapregistratie gebruikt. Als dat je echter niet afschrikt, is het een uitstekende smartwatch. Je krijgt ook zes maanden Fitbit Premium bij aankoop.

