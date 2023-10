Die Pixel-Telefone von Google zeichnen sich durch ihre Softwarefunktionen aus, insbesondere wenn es um Aufgaben wie das Bearbeiten von Fotos, das Anpassen Ihres Hintergrundbilds und das Screening von Anrufen geht.

Das gilt insbesondere für die neuen Pixel 8 und 8 Pro, die über neue KI-gestützte Tools verfügen, mit denen Sie den Gesichtsausdruck von Personen in Gruppenfotos ändern und Objekte in Bildern manipulieren können. Wenn Sie ein neuer Pixel-Besitzer sind, kann es schwierig sein, zu wissen, wo Sie anfangen sollen.

Google verkauft derzeit sieben verschiedene Pixel-Modelle: das Pixel 6A für 349 US-Dollar, das Pixel 7A für 499 US-Dollar und das Pixel 7A für 599 US-Dollar Pixel 7699 $ Pixel 8, 899 $ Pixel 7 Pro 999 $ Pixel 8 Pro und 1.799 $ Pixel Fold.

Möglicherweise benötigen Sie jedoch nicht die neuesten Pixel von Google, um diese Funktionen nutzen zu können. Einige davon funktionieren auch auf älteren Geräten. Beachten Sie, dass für einige dieser Funktionen möglicherweise ein Software-Update oder ein Update der Apps und Dienste von Google erforderlich ist.

Google aktualisiert seine Pixel-Geräte im Laufe der Zeit auch mit neuen Funktionen, daher besteht die Möglichkeit, dass in den kommenden Monaten weitere Ergänzungen hinzukommen.

Egal, ob Sie alte Fotos nachbessern oder Ihre Anrufe von Google Assistant überwachen lassen möchten, diese Tipps helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen.

Ändern Sie den Gesichtsausdruck einer Person auf einem Foto

Der Pixel 8 Und Pixel 8 Pro verfügen über eine Funktion namens „Best Take“, die es ermöglicht, den Gesichtsausdruck einer Person auf einem Foto zu ändern. Diese Funktion funktioniert nur, wenn mehrere Versionen desselben Fotos hintereinander aufgenommen werden. Wenn Sie beispielsweise auf dem besten Foto zufällig die Augen geschlossen haben, können Sie Ihr Gesicht durch eine andere Version von einem anderen Foto in der Gruppe austauschen. Um es zu verwenden, öffnen Sie ein kompatibles Foto im Google Fotos App, tippen Sie auf Bearbeiten drücken und auswählen Werkzeuge. Von dort aus sollten Sie eine Option namens sehen Beste Aufnahme.

Verschieben Sie Objekte in einem Foto oder ändern Sie ihre Größe

Ein weiterer neuer Fotobearbeitungstrick auf dem Pixel 8 Und 8 Pro ist Magic Editor. Wie der Name schon sagt, können Sie mit diesem Tool die Größe einzelner Objekte, Personen und Haustiere in einem Foto ändern oder verschieben. Öffnen Sie einfach die Google Fotos Wählen Sie in der App das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die Taste Bearbeiten Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zu beginnen. Tippen Sie dort auf buntes Fotosymbol in der linken Ecke, um Magic Editor zu starten. Sobald Sie sich in diesem Modus befinden, tippen Sie auf eine Person oder ein Objekt in einem Foto und halten Sie es gedrückt, um es auszuwählen. Anschließend können Sie es durch Aufziehen der Finger vergrößern oder verkleinern oder es in einen anderen Bereich des Fotos ziehen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und warten Sie, bis Ihre Änderungen verarbeitet werden.

Verwandeln Sie ein Foto in ein filmisches Hintergrundbild

Wenn Sie eine haben Pixel 6 oder neuerkönnen Sie jedes Foto aus Ihrer Bibliothek in ein filmisches Hintergrundbild verwandeln. Google wendet einen 3D-Effekt auf das Bild an, der das Motiv im Vordergrund hervorhebt. Meiner Erfahrung nach funktioniert diese Funktion am besten bei Fotos, bei denen eindeutig eine oder zwei Personen im Fokus stehen. Um es auszuprobieren, öffnen Sie das Gerät Ihres Pixel-Telefons Einstellungsmenü und tippen Sie auf Tapete & Stil Möglichkeit. Drücken Sie Hintergrund ändern, wählen Sie das Meine Fotos Option und tippen Sie auf das Bild, das Sie als neues Hintergrundbild festlegen möchten. Tippen Sie auf das Symbol, das wie drei Sterne aussieht, und schalten Sie dann den Schalter daneben um Erstellen Sie ein filmisches Hintergrundbild Einstellung.

Fügen Sie mit Live Caption Untertitel zu Videos hinzu

Wussten Sie, dass Ihr Pixel-Telefon Videos, Podcasts, Telefonanrufe und mehr automatisch mit Untertiteln versehen kann? Drücken Sie die Taste Lautstärkeregler und tippen Sie auf Live-Untertitel Symbol, das wie ein kleines Textfeld aussieht, um diese Funktion zu aktivieren. Live-Untertitel arbeitet auf Englisch am Pixel 2 und höherDaher sollte es auf jedem Pixel-Telefon verfügbar sein, das in den letzten Jahren auf den Markt kam. Laut Google werden die Untertitel lokal gespeichert und verarbeitet und verlassen Ihr Gerät nie.

Sie können auch bestimmte Einstellungen anpassen, z. B. Obszönitäten ausblenden und Geräuschen wie Lachen und Applaus Beschriftungen hinzufügen. Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie Live-Untertitel, um diese Optionen anzupassen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Live Caption den Akku zusätzlich belasten kann, sodass Sie es möglicherweise nur dann einschalten möchten, wenn Sie es benötigen.

Mehr lesen: Bestes Android-Handy zum Kauf im Jahr 2023

Machen Sie ein Foto, indem Sie einfach Ihre Hand heben



Sie müssen nicht immer den Auslöser drücken, um ein Foto aufzunehmen. Sie können einfach Ihre Handfläche zur Kamera heben, um einen Foto-Countdown-Timer für drei oder zehn Sekunden zu starten, wenn Sie einen haben Pixel 6 oder neuer. Dies kann besonders bei Gruppenfotos nützlich sein.

Öffnen Sie einfach die Google-Kamera-App und tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ oben auf dem Bildschirm, um zu beginnen. Wählen Sie dort aus, ob der Timer auf drei oder zehn Sekunden eingestellt werden soll. Jetzt sollte der Timer automatisch starten, wenn die Kamera Ihre Handfläche erkennt.

Schärfen Sie alte Bilder in Ihrer Fotobibliothek

Wenn Sie wie ich sind, haben Sie Tausende von Fotos aus dem letzten Jahrzehnt auf Ihrem Telefon oder in einem Cloud-Dienst gespeichert. Und diese Fotos sehen bei weitem nicht so scharf und scharf aus wie die, die mit heutigen Smartphones aufgenommen wurden. Google hat etwas, das helfen könnte – obwohl es nur auf der Website verfügbar ist Pixel 7- und Pixel Fold-Serie. Diese Geräte verfügen über den neuen Tensor G2-Prozessor von Google, der eine neue Funktion namens Photo Unblur freischaltet.

Wie der Name schon sagt, schärft Photo Unlur unscharfe Fotos, um das Motiv klarer erscheinen zu lassen. Um es zu verwenden, öffnen Sie einfach die Google Fotos-App Wählen Sie auf Ihrem kompatiblen Pixel-Telefon das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf Bearbeiten drücken und auswählen Werkzeuge. Tippen Sie dann auf Unschärfe.

Machen Sie bessere Fotos von den Sternen

Die Pixel-Telefone von Google verfügen über eine Funktion, die speziell für Sie entwickelt wurde Machen Sie Fotos vom Nachthimmel. Es funktioniert auf der Pixel 3 und höheraber Sie müssen Ihre Zoomeinstellungen auf mindestens 1x anpassen, wenn Sie Pixel 4A 5G und höher verwenden.

Laut Google funktioniert die Funktion am besten, wenn mindestens 45 bis 90 Minuten nach Sonnenuntergang Fotos außerhalb der Lichter der Stadt aufgenommen werden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie anstelle Ihrer Hände auch ein Stativ oder eine andere stabile Oberfläche.

Einfach offen die Kamera-Appstützen Sie Ihr Telefon ab und stellen Sie sicher, dass es stabil steht Tippen Sie auf Nachtsicht um loszulegen. Nach ein paar Sekunden sollte die Meldung „Astrofotografie eingeschaltet“ angezeigt werden. Drücken Sie die Taste Aufnahmetaste und ichLassen Sie Ihr Telefon in Ruhe bis das Foto fertig ist.

Mehr lesen: Beste Android-Smartwatch für 2023

Übersetzen Sie einen Screenshot in eine andere Sprache

Sie können Screenshots mit Text übersetzen, der in Sprachen wie Spanisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Italienisch und mehr geschrieben ist Googles Linse Besonderheit. Öffne das Google Fotos App und wählen Sie den Screenshot aus, den Sie übersetzen möchten. Tippen Sie dann auf Linse Symbol, das wie eine Kamera aussieht, und wählen Sie das aus Option zum Übersetzen. Auf der Support-Seite von Google heißt es, dass diese Funktion generell auf Android-Geräten funktionieren sollte, nicht nur auf Pixeln.

Schau dir das an: Bewertung: Wir haben das Google Pixel 8 und seine KI-Funktionen getestet 10:48

Wechseln Sie zur Selfie-Kamera, ohne eine Taste zu drücken

Sie müssen keine Tasten antippen, um zwischen den Selfies des Pixels zu wechseln Kamera und Hauptkamera. Öffnen Sie einfach die Kamera-App des Pixels und drehen Sie Ihr Telefon zweimal, um zwischen den Kameras zu wechseln. Wenn Sie nicht sicher sind, was ich mit „Twist“ meine, zeigt Ihnen Google eine hilfreiche Animation.

Wenn weiterhin Probleme auftreten, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Pixels, um sicherzustellen, dass diese Funktion aktiviert ist. Öffne das Einstellungen App, wählen System und auswählen Kamera umdrehen für Selfie.

Mehr lesen: Beste kabellose Ohrhörer für 2023: Top-Tipps für jeden Hörer

Lassen Sie Google in der Warteschleife auf Sie warten

Niemand wartet gerne in der Warteschleife. Wenn Sie eine haben Pixel 3 oder höherkönnen Sie Google in der Warteschleife warten lassen und Sie benachrichtigen, wenn ein Vertreter verfügbar ist. Diese Funktion namens „Hold for Me“ funktioniert nur auf Englisch für Geräte in den USA, Australien und Kanada.

Damit Google in der Warteschleife wartet, müssen Sie zwei Dinge tun: Aktivieren Sie die Funktion und aktivieren Sie dann „Für mich halten“ während des Telefongesprächs. Öffnen Sie im ersten Schritt die Pixel Telefon-App Und Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie dann auf EinstellungenUnd Warte für mich. Tippen Sie auf den Schalter neben „Für mich halten“, um sicherzustellen, dass diese Funktion aktiviert ist.

Beachten Sie jedoch, dass „Für mich halten“ möglicherweise nicht in jeder Situation funktioniert und Sie keine Musik oder andere Audioinhalte abspielen können, während es aktiv ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Lautlos- oder Vibrationsmodus befindet. Wenn Sie gerade telefonieren und in die Warteschleife gelegt wurden, tippen Sie auf Warte für mich Taste und drücken Sie Start.

Sehen Sie, wie lange Sie möglicherweise in der Warteschleife warten müssen

Google kann auch abschätzen, wie lange Sie möglicherweise in der Warteschleife warten müssen, wenn Sie Unternehmen in den USA anrufen. Es ist verfügbar auf der Pixel 3A und höher und arbeitet auf Englisch. Öffnen Sie einfach die Telefon-App, wählen Sie die Nummer und Sie erhalten eine Schätzung, wie lange Sie möglicherweise in der Warteschleife bleiben. Die Schätzung kann je nach Tageszeit variieren.

Lassen Sie Google automatisierte Telefonmenüs auf dem Bildschirm anzeigen

Es gibt Zeiten, in denen Sie beim Anrufen bei einem Unternehmen möglicherweise nicht jede einzelne Option in einem automatischen Menü anhören möchten. Wenn Sie eine haben Pixel 3A oder höherkönnen Sie diese Menüoptionen auf dem Bildschirm sehen, sodass Sie sich nicht alle merken müssen. Das Pixel 7 und 7 Pro können laut Google auch bestimmte Menüoptionen anzeigen, bevor sie beim Telefonat angesprochen werden. Ich habe dies getestet, indem ich CVS und Allstate anrief, und tatsächlich konnte Google die gesprochenen Menüoptionen in Echtzeit transkribieren.

Öffnen Sie eine App oder machen Sie einen Screenshot, indem Sie auf die Rückseite Ihres Telefons tippen

Fügen Sie Ihrem Pixel-Telefon eine praktische Verknüpfung hinzu Googles Quick Tap Besonderheit. Dadurch können Sie eine App öffnen, einen Screenshot machen, Medien abspielen oder anhalten oder Benachrichtigungen anzeigen, indem Sie einfach zweimal auf die Rückseite Ihres Telefons tippen. Es funktioniert nur auf neueren Google-Telefonen wie dem Pixel 4A 5G und höher.

Um Quick Tap zu aktivieren und seine Aktionen anzupassen, öffnen Sie die Einstellungsmenü und wähle System. Wählen Sie dann aus Gesten Und Schnelltippen. Von hier aus wenden Sie sich Schnelltippen ein und wählen Sie aus, welche Aktion Sie ausführen möchten, wenn Sie auf die Rückseite Ihres Geräts tippen.

Mehr lesen: Beste Telefone unter 500 $

Lassen Sie Google Ihre Anrufe überwachen

Keine Lust mehr auf Robocalls? Google kann hoffentlich dabei helfen Anrufbildschirmfunktionwas funktioniert alle Pixel-Telefone. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Google Assistant einen unbekannten Anruf entgegennehmen und fragen, wer anruft und warum. Wenn es sich um einen Spam-Anruf handelt, wird automatisch aufgelegt. Sie können jedoch sehen, wie der Anrufer reagiert hat, und entscheiden, ob Sie antworten möchten, wenn es sich um einen echten Anrufer handelt.

Google überprüft keine Anrufe von Telefonnummern, die in Ihren Kontakten gespeichert sind, und Ihr Pixel überprüft Anrufe nicht automatisch, wenn Sie Kopfhörer verwenden oder mit Bluetooth verbunden sind.

Um die automatische Anrufüberwachung einzurichten, öffnen Sie die Telefon-App und tippen Sie auf drei Punkte in der oberen rechten Ecke. Wählen Einstellungen und wähle Spam- und Anrufbildschirm. Stellen Sie sicher, dass der Schalter daneben steht Siehe Anrufer- und Spam-ID eingeschaltet ist, und drücken Sie dann Anrufbildschirm.

Von hier aus können Sie auswählen, wie Google Anrufe überprüft. Sie können beispielsweise festlegen, dass Spam-Anrufe, möglicherweise gefälschte Nummern, Erstanrufer sowie private oder versteckte Anrufer überprüft werden. Tippen Sie einfach auf eine dieser Kategorien und wählen Sie die aus Automatisches Screening. Option „Robocalls ablehnen“..

Suchen Sie nach weiteren Android-Tipps? Schauen Sie sich unbedingt unsere Zusammenfassung der Android-Tricks an Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Telefon wieder wie neu anfühlt.