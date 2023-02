Google Pixel erhalten eine bescheidene Liste von Fehlerbehebungen

Der neueste Sicherheitspatch von Google wird jetzt eingeführt und enthält einige bemerkenswerte Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Es ist keine riesige Liste, aber hey, es ist etwas.

Für den Monat Februar listet Google vier Dinge auf, die Sie alle unten sehen können. Wenn Sie sich fragen, warum die Liste so leer ist, liegt das wahrscheinlich daran, dass wir im März gleich um die Ecke ein vierteljährliches Update haben. Es ist möglich, dass Google für dann eine größere Liste speichert. Lassen Sie uns in der Zwischenzeit in die Großartigkeit von „Problem beheben, das gelegentlich Instabilität verursacht, während Clear Calling unter bestimmten Bedingungen aktiviert ist“ eintauchen. Das ist sexy, oder?

Sehen Sie sich die vollständige Liste der Änderungen unten an.

Änderungen am Pixel-Update vom Februar 2023

Barrierefreiheit

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen die Touch-Interaktion mit der Braille-Tastatur verhinderte

Audio

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu Instabilität führte, während Clear Calling unter bestimmten Bedingungen aktiviert war

Bluetooth

Behebung eines Problems, das gelegentlich die Verbindung mit bestimmten Bluetooth-Geräten oder Zubehör verhindert

Rahmen

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass Kalenderinformationen des Arbeitsprofils im Hintergrund aktualisiert werden

Diese Änderungen sollten auf allen Pixel-Geräten ab Pixel 4a verfügbar sein. Genießen.

// Google