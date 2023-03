De Google Pixel 8 Pro is vandaag uitgelekt in op CAD gebaseerde weergaven, en zo te zien behoudt hij dezelfde ontwerptaal als zijn voorganger. Het is vrij vroeg voor deze weergaven, aangezien de telefoon pas in oktober zou moeten worden uitgebracht, maar Google zou hem op 10 mei kunnen plagen tijdens de I / O-ontwikkelaarsconferentie, net als vorig jaar met de Pixel 7-serie.

De Pixel 8 Pro heeft meer afgeronde hoeken in vergelijking met de Pixel 7 Pro van vorig jaar, met een minder vierkant uiterlijk. Het camera-eiland is ook anders, ook al is het nog steeds direct herkenbaar als behorend tot een Pixel. Deze keer lijkt het erop dat Google ervoor heeft gekozen om alle drie de camera’s in dezelfde ovale ‘opening’ in het metaal te plaatsen. Er zit ook een nieuwe sensor onder de flitser, maar op dit moment is het onduidelijk wat dit zou kunnen zijn.

De Pixel 8 Pro meet 162,6 x 76,5 x 8,7 mm en is ongeveer 12 mm dik bij de camerabobbel. Het scherm zou ongeveer 6,52 inch kleiner zijn dan dat van de Pixel 7 Pro, maar deze aanpassing heeft blijkbaar te maken met het creëren van meer afgeronde hoeken. We zien ook niet verrassend de aan/uit- en volumeknoppen aan de rechterkant, de USB-C-poort en luidspreker aan de onderkant, terwijl de SIM-lade aan de linkerkant zit.

De telefoon zal naar verwachting worden aangedreven door de aankomende Google Tensor G3 SoC, waarvan wordt beweerd dat deze gebaseerd is op de onaangekondigde Samsung Exynos 2300, die het 3nm-fabricageproces van Samsung gebruikt. Dit zou zowel de prestaties als de efficiëntie kunnen verbeteren in vergelijking met de 5nm-gefabriceerde Tensor G2.

Op weg naar eerdere releases lekte de Pixel 7a mid-ranger van Google niet één keer, maar twee keer in de afgelopen twee dagen, en nu beweert een nieuw rapport van een doorgaans betrouwbare bron dat dit apparaat in juni zal worden uitgebracht. Ook in juni zal de Pixel Fold volgens dezelfde bron in de winkels liggen.

De Fold wordt aangeboden in twee kleurenversies: Carbon en Porselein. Zie ze als respectievelijk donkergrijs of zwart-wit of gebroken wit. Het toestel zal alleen verkrijgbaar zijn met 256GB opslag. De prijs zou tot nu toe rond de € 1.700 liggen.

Aan de andere kant gaat het gerucht dat de Pixel 7a wordt aangeboden met 128 GB aan opslagruimte in de tinten Arctic Blue, Carbon en Cotton, met mogelijk ook een Jade. Zie deze als respectievelijk blauw (uiteraard), zwart/grijs, wit en groenachtig. De verwachting is dat de prijs in de EU rond de € 500 zal liggen. Zowel de Pixel Fold als de Pixel 7a zullen naar verluidt worden aangekondigd op de I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google.

Bron 1 | Bron 2 (in het Duits)