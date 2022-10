Google, Microsoft, Meta: Warum Tech-Giganten in der Krise stecken

Die US-Technologiegiganten haben in diesem Jahr zusammen mehr als 2,5 Billionen Euro an Marktwert verloren. Microsoft, Alphabet und Meta enttäuschten zuletzt mit ihren Quartalszahlen. Vier Gründe erklären, warum die Konzerne schwächeln.

Nun, bei Meta und Microsoft haben die Analysten einfach mehr erwartet. Der Meta-Gewinn brach im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent ein, bei Microsoft waren es 14 Prozent weniger. Alphabet verlor etwa 30 Prozent seiner Gewinne, machte aber immer noch 13,9 Milliarden Dollar. Allerdings: Auch Analysten finden die Aussichten für die großen Tech-Konzerne ernüchternd. Sowohl das lukrative Werbegeschäft auf Youtube stagnierte für Alphabet als auch die Gewinne aus Microsofts Cloud-Plattform Azure. Auch Amazon geht davon aus, dass das Weihnachtsquartal weniger Umsatz generieren wird als bisher erwartet. Dementsprechend passen die Anleger nun ihre Erwartungen durch den Verkauf von Aktien an die Realität an.

Anders als man meinen könnte, legte jedoch keiner der Konzerne rote Zahlen vor. Im Gegenteil: Meta meldete einen Quartalsgewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Microsoft kommt sogar auf 17,6 Milliarden Dollar, Amazon, das traditionell eher auf Wachstum als Gewinn ausgelegt ist, verbucht immer noch ein Plus von 2,8 Milliarden Dollar. Warum also die Aufregung?

Es ist nicht so, dass die großen US-Technologieunternehmen nicht weiter wachsen würden. Doch an der Börse schrillen noch immer die Alarmglocken. Sowohl Googles Mutterkonzern Alphabetsowie AmazonMicrosoft und meta haben diese Woche die Stimmung mit einem schwächeren Wachstum und einem pessimistischeren Ausblick für das Weihnachtsquartal gedämpft. Der Aktienkurs von Meta brach um dramatische 25 Prozent ein. Dagegen wirken sich die Minus 9 Prozent von Alphabet, die Minus 7 Prozent von Amazon und die Minus 6 Prozent von Microsoft bescheiden aus, aber seit wenigen Tagen gibt es auch gravierende Kursrückgänge.

Doch warum wachsen Umsatz und Gewinn der US-Giganten langsamer als erwartet? Dafür gibt es mehrere Gründe.

1. Die US-Wirtschaft ist allgemein schwach

Alle Tech-Giganten bieten Produkte an, die man gemeinhin als Luxus bezeichnen könnte. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kaufen die Menschen weiterhin Toilettenpapier und Lebensmittel, sparen aber eher bei Smartphones, Laptops und Online-Abonnements. Unternehmen, denen es schlechter geht, schalten weniger Anzeigen. Insofern schlägt sich die hohe Inflation nicht nur in den USA, sondern weltweit auch in den Umsätzen und Gewinnen der Tech-Giganten nieder, vielleicht sogar mehr als in anderen Branchen.

2. Der starke Dollar bremst das Geschäft

Die US-Notenbank war eine der ersten weltweit, die die Zinsen stark anhob. Davon profitiert der US-Dollar. Sein Wert ist in diesem Jahr gegenüber fast jeder anderen Weltwährung stark gestiegen. Das schmälert die Gewinne außerhalb der USA. Beispiel: Apple brachte ein iPhone für 1000 Euro vor einem Jahr einen Umsatz von umgerechnet 1170 Dollar. Heute sind es nur noch 1000 Dollar. Allein durch die Wechselkursveränderung sinkt der Umsatz um rund 15 Prozent. Der Euro ist nur ein Beispiel, das Phänomen wirkt sich in unterschiedlichem Maße auch auf andere Märkte aus.

3. Die Nachfrage nach Tech-Services sinkt

2020 und 2021 waren goldene Jahre für Technologieunternehmen. Die Corona-Pandemie hatte die Welt im Griff, Krankheitswellen und Lockdowns sorgten dafür, dass viele Menschen oft zu Hause blieben. Tech-Produkte sind dort gefragt. Der Aktienkurs von Alphabet ist in diesem Jahr zwar um 36 Prozent gefallen, aber gegenüber vor der Coronavirus-Pandemie ist er immer noch um 72 Prozent gestiegen. Ähnlich sieht es bei den anderen Tech-Giganten aus.

4. Anleger scheuen überbewertete Tech-Aktien

Der große Ausverkauf nach den enttäuschten Quartalserwartungen bestätigt nur einen weiteren Trend in der aktuellen Wirtschaftskrise. Wie in solchen Zeiten üblich, investieren Profis nun lieber in defensive Aktien, die weniger konjunkturabhängig sind. Neben den Ölkonzernen verbuchten beispielsweise Pharmariesen und Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie in den USA die höchsten Kursgewinne. Sie gelten als weniger volatil als Technologieaktien. Außerdem sind letztere notorisch überteuert. Das Verhältnis des aktuellen Kurses zu Fundamentaldaten wie Umsatz und Gewinn ist immer noch um ein Vielfaches höher als das, was gemeinhin als gesund gilt.

Wie wird es jetzt weitergehen?

Um ihre Existenz müssen sich die US-Tech-Giganten keine Sorgen machen. Sogar niedriger als erwartete Gewinne im dritten Quartal füllen ihre Kassen. Zum Vergleich: Die 17 Milliarden US-Dollar, die Microsoft allein in den letzten drei Monaten netto verdient hat, sind mehr als der Nettogewinn von Volkswagen für das gesamte vergangene Jahr. Und VW war mit umgerechnet 14,8 Milliarden Dollar das profitabelste deutsche Unternehmen.