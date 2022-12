Google Messages bekommt verschlüsseltes Group Messaging

Die Nachrichten, die Sie zwischen mehr als einer einzigen anderen Person senden, sollten privat sein, oder? Ich spreche von Verschlüsselung, und die Idee ist, dass niemand außer den Personen, an die Sie sie senden, in der Lage sein sollte, Ihre Nachrichten zu lesen. Mit Google Messages wurden die von Ihnen gesendeten Nachrichten eine Zeit lang über RCS verschlüsselt, jedoch nur in Einzelgesprächen. Das ändert sich heute.

Verschlüsselte Gruppenchats von Google Messages kommen an

Google hat bereits im Mai angekündigt, dass man an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Gruppennachrichten arbeitet und diese jetzt fertig ist. Die Verschlüsselung von Gruppennachrichten wird in den kommenden Wochen in der Betaversion von Google Messages für „einige“ eingeführt.

Da dies nur für einige verfügbar ist und nur über RCS funktioniert, muss jeder in Ihren Chats RCS verwenden, damit es funktioniert. Es wird einige Zeit dauern, bis jeder in Ihrem SMS-Kreis an Bord kommt, worauf ich hinweisen möchte, da die Rollouts von Google oft dauern viel Zeit. Dies ist eine weitere dieser Situationen.

Möchten Sie an der Beta-Version von Google Messages teilnehmen? Sie können teilnehmen, indem Sie sich sowohl für das Betaprogramm von Google Messages (hier) als auch für die Betaversion von Carrier Services (hier) anmelden. Sobald Sie sich angemeldet haben, sollten Sie Updates für alle erhalten, die Sie zu Beta-Builds bringen und neue Funktionen erhalten, wie die verschlüsselten RCS-Gruppenchats, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn Sie sich von diesen Programmen abmelden möchten, klicken Sie einfach auf dieselben Links oben und dann auf „Verlassen“.

Bonusfunktion: Emoji-Reaktionen in RCS

Als kleines Bonusfeature zusätzlich zu verschlüsselten Gruppenchats führt Google Emoji-Reaktionen für RCS-Nachrichten ein. Google sagt, dass Sie dazu jedes Emoji verwenden können. Die Verfügbarkeit wird als „bald“ angegeben, aber ich würde wetten, dass Sie es zuerst verwenden können, wenn Sie im Beta-Programm sind.

Ist RCS zu diesem Zeitpunkt Ihre erste Wahl für die Kommunikation oder stecken Sie mit einer Mischung aus iPhone-Freunden, RCS-Benutzern und solchen (wie mir) fest, die aus dem SMS-Versand auf modernere Messaging-Plattformen umgestiegen sind?

// Google