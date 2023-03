Google heeft aangekondigd dat het een aantal AI-ondersteunde functies uitrolt naar enkele van zijn productiviteits-apps. De uitrol is echter niet wereldwijd, aangezien het bedrijf aangeeft dat deze functies alleen beschikbaar zullen zijn voor vertrouwde testers in de VS, vergelijkbaar met zijn chatbot Bard. Maar tegen het einde van dit jaar zullen de nieuwe functionaliteiten alle gebruikers bereiken.

Deze functies worden geïmplementeerd in Google Documenten, Gmail, Spreadsheets en Presentaties. Binnen Documenten biedt de interface bijvoorbeeld gemakkelijke toegang tot de AI, zodat u kunt discussiëren, samenvatten of brainstormen terwijl u uw stuk schrijft. In Gmail kan de AI de context oppikken uit korte opsommingstekens en een hele e-mail schrijven. En wat Presentaties betreft, u kunt direct afbeeldingen, audio en video genereren, zodat u een betere presentatie kunt maken.

Google heeft enkele functies uitgelicht die binnenkort alle Google-gebruikers zullen bereiken.

Ontwerp, beantwoord, vat samen en geef prioriteit aan uw Gmail

Brainstorm, proeflees, schrijf en herschrijf in Documenten

Breng uw creatieve visie tot leven met automatisch gegenereerde afbeeldingen, audio en video in Presentaties

Ga van onbewerkte gegevens naar inzichten en analyse via automatische aanvulling, het genereren van formules en contextuele categorisering in Spreadsheets

Genereer nieuwe achtergronden en leg notities vast in Meet

Schakel workflows in om dingen gedaan te krijgen in Chat

U kunt zelfs de toon van schrijven kiezen zodat deze beter bij de gelegenheid past, de AI gebruiken om u te helpen met een concept op basis van een bepaald onderwerp, langlopende e-mails samenvatten om wat tijd te besparen, proeflezen of zelfs uw document herschrijven.