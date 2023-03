Terwijl Microsoft en Google het oneens zijn over wiens AI-chatbot beter is, is dat niet het enige gebruik voor machine learning en taalmodellen. Samen met de geruchten dat het plannen heeft om tijdens het jaarlijkse I/O-evenement dit jaar meer dan 20 producten te laten zien die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie, boekt Google vooruitgang in de richting van zijn doel om een ​​AI-taalmodel te bouwen dat 1.000 verschillende talen ondersteunt. In een maandag gepubliceerde update heeft Google meer informatie gedeeld over het Universal Speech Model (USM), een systeem dat Google omschrijft als een “cruciale eerste stap” in het realiseren van zijn doelen.