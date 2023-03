Google Glass ging in 2015 grotendeels uit de verkoop voor consumenten en Google heeft zich sindsdien gericht op hoe de headset nuttig kan zijn voor bedrijven en ontwikkelaars. Maar zelfs aan die inspanningen is een einde gekomen. Het bedrijf verkoopt Google Glass Enterprise Edition 2 niet langer, zegt Google-woordvoerder Patrick Seybold De rand. Een hulpdocument gespot door 9to5Google zegt dat het bedrijf de ondersteuning voor de AR-headset op 15 september zal beëindigen.

Het is moeilijk te zeggen of Glass specifiek een toekomst heeft – op dit moment heeft google.com/glass alleen een bericht met de tekst “bedankt voor meer dan tien jaar innovatie en samenwerking” en de aankondiging van de stopzetting. Maar vorig jaar leek Google er enthousiast over en kondigde aan dat het augmented reality-brillen met camera’s in het openbaar zou testen en een (enigszins onrealistische) demo zou laten zien van twee mensen die AR gebruiken om in verschillende talen te communiceren tijdens de I/O-keynote.