New York

CNN

—



Der Bard-Chatbot für künstliche Intelligenz von Google entwickelt sich weiter.

Das Unternehmen kündigte am Dienstag eine Reihe von Updates für Bard an, die dem Chatbot Zugriff auf die gesamte Suite von Google-Tools – darunter YouTube, Google Drive, Google Flights und andere – ermöglichen, um Nutzer bei einer größeren Vielfalt von Aufgaben zu unterstützen. Benutzer können Bard beispielsweise bitten, eine bevorstehende Reise mit echten Flugoptionen zu planen. Oder ein Benutzer könnte das Tool bitten, Besprechungsnotizen zusammenzufassen, die in einem aktuellen Google Drive-Dokument erstellt wurden.

Die Verbindungen zu den anderen Diensten von Google sind nur einige der Verbesserungen, die Bard am kommenden Dienstag vorsieht. Zu den weiteren Updates gehört die Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Chatbot in mehreren Sprachen, neuen Funktionen zur Faktenprüfung und einer umfassenden Aktualisierung des großen Sprachmodells, auf dem das Tool aufbaut.

Die neuen Funktionen stellen das größte Update für Googles Bard in den sechs Monaten seit seiner Veröffentlichung dar.

Das Update kommt zu einer Zeit, in der Google und andere Technologiegiganten, darunter Microsoft und der ChatGPT-Hersteller OpenAI, darum kämpfen, immer ausgefeiltere, verbraucherorientierte KI-Technologien einzuführen und Benutzer davon zu überzeugen, dass solche Tools mehr als nur eine Spielerei sind. Google – das Berichten zufolge Anfang des Jahres einen internen „Code Red“ herausgab, nachdem OpenAI ihm bei der Veröffentlichung seines KI-Chatbots zuvorgekommen war – nutzt nun die Leistungsfähigkeit seiner anderen, weit verbreiteten Softwareprogramme, die Bard nützlicher machen können.

„Diese Dienste sind in Verbindung miteinander sehr, sehr leistungsstark“, sagte Sissie Hsiao, General Manager von Google Assistant und Bard, vor dem Start gegenüber CNN. „Die Kombination der gesamten Leistungsfähigkeit dieser Tools wird den Menschen Zeit sparen – in 20 Sekunden, in wenigen Minuten, können Sie etwas tun, was vielleicht eine Stunde oder länger gedauert hätte.“

Zuvor konnte Bard bei Aufgaben wie dem Schreiben von Aufsatzentwürfen oder der Planung der Babyparty einer Freundin helfen Basierend auf dem großen Sprachmodell von Google, einem KI-Algorithmus, der auf riesigen Datenbeständen trainiert wird. Doch nun greift Bard auch auf Informationen aus den verschiedenen anderen Google-Diensten zurück. Mit den neuen Erweiterungen ruft Bard nun standardmäßig Informationen von YouTube, Google Maps, Flügen und Hotels ab.

Laut Google können Benutzer Bard dann Fragen stellen wie „Geben Sie mir eine Vorlage, wie ich eine Trauzeugenrede schreibe, und zeigen Sie mir zur Inspiration YouTube-Videos über sie“ oder nach Ausflugsvorschlägen, komplett mit Wegbeschreibungen. Bard-Benutzer können diese Erweiterungen jederzeit deaktivieren.

Benutzer können sich auch dafür entscheiden, ihr Gmail, ihre Dokumente und Google Drive mit Bard zu verknüpfen, damit das Tool ihnen bei der Analyse und Verwaltung ihrer persönlichen Daten helfen kann. Das Tool könnte beispielsweise bei einer Abfrage helfen wie: „Suchen Sie den aktuellsten Mietvertrag in meinem Drive und prüfen Sie, wie hoch die Kaution war“, sagte Google.

Das Unternehmen gab an, dass die persönlichen Google Workspace-Informationen der Benutzer nicht für die Schulung von Bard oder für gezielte Werbezwecke verwendet werden und dass Benutzer jederzeit ihre Erlaubnis für den Zugriff auf ihre Informationen durch das Tool widerrufen können.

„Dies ist der erste Schritt zu einer grundlegend neuen Funktion für Bard – der Möglichkeit, mit anderen Apps und Diensten zu kommunizieren, um hilfreichere Antworten zu geben“, sagte Google über das Erweiterungstool. Es fügte hinzu, dass „dies ein sehr junger Bereich der KI ist“, der auf der Grundlage des Benutzerfeedbacks weiter verbessert werden wird.

Bard führt außerdem einen „Double Check“-Button ein, der es Benutzern ermöglicht, die Genauigkeit seiner Antworten zu bewerten. Wenn ein Nutzer auf die Schaltfläche klickt, werden bestimmte Abschnitte von Bards Antwort hervorgehoben, um zu zeigen, wo die Google-Suchergebnisse entweder die Aussagen des Chatbots bestätigen oder davon abweichen. Die Funktion zur doppelten Überprüfung soll einem häufigen KI-Problem namens „Halluzinationen“ entgegenwirken, bei dem ein KI-Tool selbstbewusst eine Aussage macht, die real klingt, aber nicht auf Tatsachen basiert.

„Wir arbeiten ständig daran, diese Halluzinationen bei Bard zu reduzieren“, sagte Hsiao. Doch in der Zwischenzeit wollte das Unternehmen eine Möglichkeit finden, diese Probleme anzugehen. „Man kann es sich wie eine Rechtschreibprüfung vorstellen, aber man überprüft die Fakten noch einmal.“

Bard ermöglicht nun auch einem Benutzer, eine Konversation mit dem Chatbot mit einer anderen Person zu teilen, die dann den Chat selbst erweitern kann.

Für Bard, das im März als „Experiment“ gestartet wurde und immer noch Notizen macht, steckt es noch in den Kinderschuhen auf seiner Website dass das Tool „möglicherweise ungenaue oder anstößige Informationen anzeigt, die nicht die Ansichten von Google widerspiegeln“. Aber dieses neueste Update bietet einen Einblick, wie Google letztendlich versuchen könnte, generative KI in seine verschiedenen Dienste zu integrieren.