Als het gaat om het kiezen van een draadloze provider, zijn er tal van opties buiten AT&T, T-Mobile en Verizon. Uw kabelaanbieder, vooral als u Optimum, Comcast’s Xfinity of Charter’s Spectrum heeft, heeft het afgelopen jaar waarschijnlijk geprobeerd u over te halen naar hun mobiele service over te stappen. Je hebt ook kleinere spelers zoals Mint Mobile, Visible, Boost Mobile en anderen.

Hier is de niet zo geheime wending: deze providers hebben voor het grootste deel niet echt hun eigen mobiele netwerken. In plaats daarvan zijn de meeste zogenaamde MVNO’s, wat staat voor Mobile Virtual Network Operators. Ze werken samen met de grotere vervoerders en liften mee hun netwerken. Laten we eens kijken wie met wie samenwerkt en of functies zoals 5G zijn inbegrepen.

Mint Mobile maakt gebruik van T-Mobile

De mobiele provider van Ryan Reynolds gebruikt eigenlijk de service van T-Mobile voor zijn netwerk.

Is 5G inbegrepen? Mint heeft toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile en net als T-Mobile biedt Mint ook 5G-toegang bij alle abonnementen, zolang je maar een 5G-telefoon hebt.

Google Fi maakt gebruik van T-Mobile

De mobiele telefoonservice van Google gebruikt een samensmelting van verschillende netwerken om service te verlenen. Na de fusie van T-Mobile met Sprint viel de groep van drie netwerken terug tot alleen T-Mobile en US Cellular. Nu de vervoerder lijkt US Cellular te laten vallen en zal voor service voornamelijk afhankelijk zijn van T-Mobile.

Is 5G inbegrepen? 5G is inbegrepen bij alle Fi-abonnementen, maar u moet ervoor zorgen dat uw telefoon werkt met het 5G-netwerk van T-Mobile. Op dit moment bevat die lijst verschillende Android-telefoons, namelijk recente Samsung Galaxy- en Google Pixel-apparaten, evenals enkele Motorola-telefoons. Google Fi geeft de iPhone nog steeds geen toegang tot 5G op zijn netwerk.

Zichtbaar maakt gebruik van Verizon

Visible is een submerk van Verizon en draait als zodanig op zijn netwerk.

Is 5G inbegrepen? Zichtbare abonnementen omvatten toegang tot het 5G-netwerk van Verizon. Dit omvat het landelijke low-band netwerk van Verizon en de snelste millimetergolfservice die beschikbaar is in delen van bepaalde steden. Snelheden, zelfs met de snellere smaak van 5G, zijn beperkt tot 200 Mbps.

Boost Mobile maakt gebruik van AT&T, T-Mobile en Dish

Boost Mobile, dat door Sprint as naar Dish werd afgesplitst onderdeel van de fusie tussen T-Mobile en Sprint, draait op de netwerken van AT&T en T-Mobile. Dish is bezig met het uitbouwen van zijn eigen 5G-netwerk en zal beginnen met het overzetten van gebruikers in die gebieden naar zijn service zodra deze beschikbaar komt.

De eerste stad, Las Vegas, is nu live, en afgelopen mei vermeldde het bedrijf 100 extra steden waarnaar het van plan was uit te breiden. Als onderdeel van de fusie kreeg Dish de mogelijkheid om zeven jaar lang het netwerk van T-Mobile te blijven gebruiken terwijl het zijn eigen netwerk uitbouwt.

Terwijl T-Mobile naar verwachting het roamingnetwerk zou zijn, in 2021 Dish heeft een nieuwe deal met AT&T aangekondigd dat laat het 10 jaar zwerven op het draadloze netwerk van laatstgenoemde. Hoewel het voor een deel van deze tijd nog steeds T-Mobile kan gebruiken, verwacht in de toekomst een combinatie van AT&T, T-Mobile en Dish’s eigen netwerk te gebruiken.

Is 5G inbegrepen? Boost brengt geen extra kosten in rekening voor toegang tot 5G.

US Mobile maakt gebruik van T-Mobile en Verizon

US Mobile, een nieuwere speler in het draadloze spel, gebruikt een combinatie van T-Mobile en Verizon.

Is 5G inbegrepen? US Mobile bevat 5G bij al zijn abonnementen, maar of u nu verbinding maakt met Verizon of T-Mobile, is niet zo eenvoudig als een optie zoals Google Fi. Terwijl die dienst je automatisch zal overschakelen naar het netwerk met de beste dekking, heeft US Mobile eigenlijk twee verschillende simkaarten: de zwarte simkaart is voor Verizon (wat het bedrijf Warp 5G noemt), terwijl de witte simkaart voor T-Mobile is. (die het bedrijf GSM noemt).

Het Warp 5G-netwerk dat de koerier pusht, maakt gebruik van het netwerk van Verizon.

Spectrum Mobile maakt gebruik van Verizon

Charter’s Spectrum Mobile gebruikt het netwerk van Verizon voor zijn dekking.

Is 5G inbegrepen? Spectrum Mobile biedt toegang tot de 5G-netwerken van Verizon. Gegevenssnelheden zijn niet beperkt, maar volgens de onthullingen van het bedrijf kunnen uw gegevens worden vertraagd in drukke gebieden met veel netwerkcongestie. Het bedrijf stelt echter dat zodra de congestie “mindert”, “uw snelheid weer normaal wordt”.

Xfinity Mobile gebruikt Verizon

Xfinity Mobile van Comcast gebruikt het netwerk van Verizon voor zijn dekking.

Is 5G inbegrepen? Net als Spectrum Mobile heeft het aanbod van Comcast toegang tot de 5G-netwerken van Verizon. Net als bij die service zijn de datasnelheden niet beperkt, maar Comcast merkt in zijn onthulling op dat in drukke gebieden waar het netwerk van Verizon overbelast kan zijn, Xfinity Mobile-klanten hun data mogelijk vertraagd zien totdat de congestie is opgelost.

Optimum Mobile (voorheen Altice) maakt gebruik van T-Mobile

Optimum Mobile (ooit bekend als Altice Mobile), dat wordt aangeboden aan gebruikers van Optimum en Suddenlink, maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Is 5G inbegrepen? Optimum Mobile bevat 5G bij al zijn abonnementen, maar als u uw maandelijkse datalimiet voor zijn abonnementen van 1 GB of 3 GB overschrijdt, wordt u “gereduceerd tot 2G-snelheden” voor de rest van uw factureringscyclus. Als u de “Onbeperkte” of “Onbeperkte Max” -plannen van het bedrijf heeft, zullen uw gegevens vertragen tot “3G-snelheden” nadat respectievelijk 20 GB of 50 GB is gebruikt.