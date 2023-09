Die Duet-Tools für künstliche Intelligenz von Google für Google Workspace sind jetzt für jedermann zum Ausprobieren verfügbar und verleihen den weit verbreiteten Apps des Unternehmens, darunter Gmail, Google Docs, Meet, Sheets und Slides, einen KI-Schub.

Wie die konkurrierenden Office 365 Copilot-Tools von Microsoft sind die Tools nicht kostenlos. Nach einer 14-tägigen kostenlosen Testversion kostet die Reihe von Tools, die Google Duet AI für Google Workspace nennt, für große Unternehmen 30 US-Dollar pro Nutzer und Monat. Preisdetails für Verbraucher und kleinere Unternehmen werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben, so Google sagte.

Die KI-Tools sollen neue Smarts in einige der am häufigsten genutzten Dienste von Google integrieren. Mit einer Textaufforderung können Sie Duet anweisen, eine Lebenslaufvorlage in Google Docs vorzubereiten, eine Einladung zur Geburtstagsfeier in Gmail zu entwerfen, Illustrationen zu einer Präsentation in Slides hinzuzufügen oder ein benutzerdefiniertes Formular in Sheets zu erstellen.

Google testet Duet AI seit dem Debüt der Tools im Mai auf der Google I/O, und mehr als eine Million Menschen haben sie ausprobiert, sagte Google Workspace-Chefin Aparna Pappu am Dienstag in einem Blogbeitrag im Zusammenhang mit der Google Cloud Next-Konferenz des Unternehmens. Jetzt sei Duet AI für alle 3 Milliarden Google Workspace-Konten verfügbar, sagte sie.

Es ist eine große Wette auf KI, eine Computertechnologie, die im letzten Jahr durch die Einführung großer Sprachmodelle revolutioniert wurde. Diese KI-Systeme sind darauf trainiert, Muster in riesigen Mengen von Trainingstexten aus dem Internet zu erkennen, und können mit einer weiteren leistungsstarken Option, der generativen KI, auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen eigene Wörter und Bilder erstellen.

Die KI-Technologie kombiniert die Leistungsfähigkeit von Computern mit einer Schnittstelle, die grundsätzlich näher an der Arbeitsweise von Menschen ist.

Aber es gibt große Probleme mit KI-Tools, wie zum Beispiel ihre Tendenz, Texte zu schreiben, die plausibel und maßgeblich klingen, aber möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn Sie das Tool „Hilf mir beim Schreiben“ in Google Docs verwenden, wird die folgende Warnung angezeigt: „Dies ist eine kreative Schreibhilfe und soll nicht sachlich sein.“

