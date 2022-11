Google Doodle startet FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022; Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Spielen von Online-Spielen auf Mobilgeräten

GOOGLE DOODLE HEUTE: Lassen Sie die FIFA WM 2022 beginnen! Das größte Sportspektakel der Welt beginnt heute mit dem Spiel zwischen den Gastgebern Katar und Ecuador um 21:30 Uhr IST. Google feiert das Ereignis mit einem animierten Doodle.

Es zeigt zwei animierte Fußballschuhe, die Fußball treten. Wenn Sie auf das Doodle klicken, gelangen Sie zur Seite der Weltmeisterschaft in Katar 2022, die alle Details des Mega-Events enthält.

LESEN SIE AUCH: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022: Vollständiger Zeitplan und Live-Streaming-Details

Google „world cup qatar 2022“ auf deinem Mobilgerät, um in unserem Multiplayer-Online-Spiel gegen die Fans anzutreten. Menschen aus der ganzen Welt können zusammenarbeiten, um ihrem Lieblingsteam dabei zu helfen, die meisten Tore zu erzielen.

Sobald ein echtes Spiel in den WM-Zeitplan aufgenommen wurde, erscheint es im Spielmenü. Wählen Sie das Spiel und das Team, das Sie unterstützen möchten, und arbeiten Sie mit anderen Fans zusammen, um die virtuellsten GOAAAAALLLLS zu erzielen. Wenn der letzte Summer im realen Spiel ertönt, endet auch das virtuelle Spiel und es wird ein Gewinner gekürt!

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG ZUM SPIELEN:

Schritt 1: Wählen Sie das Spiel zwischen den beiden Ländern aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf die blaue Kugel, die Sie auf dem Bildschirm sehen

Schritt 3: Ein neues Fenster wird angezeigt. Wählen Sie Ihr Team aus.

Schritt 4: Nach der Auswahl beginnt das Spiel und alles, was Sie tun müssen, ist ein Tor zu erzielen, indem Sie den Ball in Richtung des Torpfostens schieben.

Schritt 5: Wenn Ihr Ball gefangen wird, verlieren Sie das Spiel.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, eine freudige Feier des schönen Spiels, ist eines der größten Sportspektakel der Welt. Im Laufe des nächsten Monats werden Spieler der Nationalmannschaften aus 32 Ländern in einer Reihe von Ausscheidungsspielen gegeneinander antreten, die am 18. Dezember gipfeln, wenn eine Nationalmannschaft zum Weltmeister 2022 gekrönt wird.

Die Ausgabe 2022 der Veranstaltung ist unverwechselbar, da sie vom traditionellen Sommer-Slot abgehalten wird, um der sengenden Hitze von Katar zu entkommen. Fitness und Ermüdung der Spieler werden unter den herausfordernden Bedingungen in Katar eine große Rolle spielen. Darüber hinaus ist die diesjährige Weltmeisterschaft die letzte Gelegenheit für Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sich an WM-Ruhm zu erfreuen. Messi, 35, und Ronaldo, 37, werden sich auf der größten Bühne von allen in Katar verbeugen.

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten