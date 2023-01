Google Doodle ehrt Rev. Martin Luther King Jr.

Am diesjährigen Martin Luther King Jr. Day feiert Google Doodle die Idee, dass Menschen zusammenkommen, um den Bürgerrechtler zu ehren.

Das Doodle vom Montag zeigt Gemeinschaftsaktionen als eine Möglichkeit, die Mission und Vision von Rev. Martin Luther King Jr. umzusetzen. Der in Brooklyn lebende Künstler Richard A. Chance hat das Memorial Doodle geschaffen.

An der Seite eines Backsteingebäudes hängt eine Gruppe von Menschen ein großes Plakat auf, das den Blick von Kings Podium während des Marsches 1963 auf Washington zeigt, wo er vor rund 250.000 Teilnehmern seine historische Rede „I Have a Dream“ hielt.

„Heute und jeden Tag lebt Dr. Kings Traum in den Herzen von Millionen von Amerikanern weiter, die Maßnahmen ergreifen und ihren Gemeinden etwas zurückgeben“, heißt es in der Beschreibung von Google Doodle.

Der MLK Jr. Day wird am dritten Montag im Januar gefeiert und ist ein nationaler Tag des Dienstes, der die Fortschritte würdigt, die King in der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er und 1960er Jahren gemacht hat.

Geboren am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia, studierte King Religion am College und trat danach in den christlichen Dienst ein. Er half bei der Organisation von Demonstrationen für den einjährigen Boykott des Transitsystems in Montgomery, Alabama, nachdem Rosa Parks sich geweigert hatte, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen weißen Passagier zu räumen, und anschließend verhaftet wurde.

Ein Jahr nach Kings bewegender „I Have a Dream“-Rede und Demonstrationsbemühungen unterzeichnete Präsident Lyndon B. Johnson das Bürgerrechtsgesetz von 1964, mit dem Segregation und Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Nationalität gesetzlich beendet wurden.

Die Rolle, die King bei der Förderung der Rassengleichheit spielte, brachte ihm 1964 den Friedensnobelpreis ein. Er wurde 1968 ermordet und erhielt posthum die Presidential Medal of Freedom und die Congressional Gold Medal.