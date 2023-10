Aktualisiert am 30. Oktober 2023 um 11:30 Uhr ET

WASHINGTON – Google-Chef Sundar Pichai bezog am Montag im Kartellverfahren des Technologieriesen Stellung, ein entscheidender Moment in einem Fall, der zu erheblichen Änderungen an der Suchmaschine des Unternehmens führen könnte.

Die Anwälte von Google riefen Pichai als Zeugen auf, als der Prozess in die achte Woche ging, und versuchten, das zentrale Argument des Justizministeriums zu untergraben, dass Google die Internetsuche aufgrund wettbewerbswidriger Vereinbarungen dominiert, die Konkurrenten daran hindern, Marktanteile zu gewinnen.