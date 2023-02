Google bringt generative KI in Gmail. Es versucht, die Bedrohung durch die Microsoft-OpenAI-Allianz einzudämmen.

Google kündigte Pläne an, seinen Produkten weitere KI-Funktionen und Verbesserungen hinzuzufügen.

Es entwickelt seit Jahren KI-Modelle und hat KI in Produkten, einschließlich der Suche, eingesetzt.

Es plant auch, seine KI-Anwendungen für Feedback und weitere Experimente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Weitere Geschichten finden Sie unter www.BusinessInsider.co.za.

Google – das in seinem Gewinnaufruf damit prahlte, dass es das Unternehmen ist, das für den heutigen generativen KI-Wahn verantwortlich ist – plante, mehr von der Technologie in die meisten seiner Produkte zu integrieren, einschließlich Gmail.

Google sieht sich einer Bedrohung seines Ansehens als Suchmaschine Nr. 1 nach Microsoft gegenüber – das den extrem entfernten zweiten Platz Bing betreibt – wird ChatGPT integrieren. Microsoft ist ein Investor der ChatGPT-Muttergesellschaft OpenAI.

Um es klar zu sagen, Google nutzt und forscht seit mehreren Jahren an KI, noch bevor ChatGPT ein Augenzwinkern für seine Entwickler war. Aber der Aufstieg von ChatGPT – gebaut von ehemaligen Googlern – drängte den Suchgiganten in die Ecke.

Es muss beweisen, dass es seine leistungsstarken KI-Modelle wie das große Sprachmodell LaMDA in seine Produkte einbringen und die Modelle für die Verwendung durch Entwickler offener machen wird. Große Sprachmodelle unterstützen ChatGPT.

Und so kündigte Google-CEO Sundar Pichai an, dass AI in Google Mail und Docs kommen wird. Pichai hielt sich zurück, um genau zu erklären, wie generative KI in E-Mails aussehen würde. Aber in groben Zügen sagte er, der Plan sei, KI-Fähigkeiten „im Design und mehr“ verfügbar zu machen.

Google wird neue Tools und APIs für Entwickler und Benutzer veröffentlichen, um mit seinen KI-Modellen zu experimentieren. Im Gegensatz zu einigen Big-Tech-KI-Modellen wurde ChatGPT wahnsinnig viral, weil es so einfach zu bedienen und sogar für Nicht-Programmierer verfügbar war. LaMDA, sagte Pichai, wird „in den kommenden Wochen und Monaten“ verfügbar gemacht, damit andere damit interagieren und Feedback geben können.

Das Unternehmen kündigte auch Pläne an, mehr KI-Produkte für Unternehmen und Organisationen anzubieten, obwohl Pichai nicht spezifizierte, welche Art.

Pichai betonte die Rolle, die KI in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Google spielt. Er sagte, KI sei das Tiefgreifendste, woran das Unternehmen arbeite.

„Unser Unternehmen hat sich immer bemüht, diese Art von technischen Sprüngen in Produkte umzusetzen, die Milliarden von Menschen helfen“, sagte Pichai. „Wir werden diese Arbeit mutig, aber mit einem tiefen Verantwortungsbewusstsein fortsetzen.“

Pichai wies auf die Verwendung von KI zur Verbesserung der Google-Suche hin und sagte, die Leute sollten mit weiteren Upgrades rechnen, die von KI angetrieben werden. Diese neuen Suchfunktionen werden es den Menschen auch ermöglichen, „auf experimentelle und innovative Weise“ mit den großen Sprachmodellen des Unternehmens zu interagieren.

Aber das Hinzufügen von generativer KI zu Ihrem E-Mail-Client ist nicht der Endpunkt für Google. Stattdessen will das Unternehmen mithilfe von KI seine Kosten senken.

Nach der Entlassung von 12.000 Mitarbeitern sagte Ruth Porat, CFO von Google und Alphabet, dass das Unternehmen plant, die Effizienz seiner technischen Infrastruktur mithilfe von KI zu verbessern, ein Schritt, der normalerweise bedeutet, dass ein Unternehmen mehr von seinem Arbeitsablauf automatisieren möchte.

Google wird weitere Details über seine Pläne veröffentlichen, mehr KI in seine beliebten Produkte zu integrieren, aber vorerst können Sie etwas länger warten, bevor Sie diese KI-geschriebene E-Mail senden.